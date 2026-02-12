Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Israel Suero espera "un partido muy intenso" contra el Deportivo

"Ellos tienen jugadores que nos pueden hacer daño, pero nosotros también", dice el mediapunta orellut ante el duelo del domingo

Israel Zautúa
Israel Zautúa
12/02/2026 20:25
Israel Suero, jugador del Castellón, durante un partido
Israel Suero, jugador del Castellón, durante un partido
CD Castellón
"Espero un partido muy intenso. Es un equipo muy fuerte, pero estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Si hacemos lo que venimos haciendo, tenemos opciones de ganar. Ellos tienen jugadores que nos pueden hacer daño, pero nosotros también", asegura Israel Suero, mediapunta del Castellón, sobre el partido del domingo contra el Deportivo en Castalia (21.00 horas).

El futbolista madrileño es un habitual en la rotación orellut. Solo ha disputado cinco partidos como titular, pero ha entrado al césped desde el banquillo en catorce jornadas, convirtiéndose en uno de los revulsivos de la escuadra blanquinegra. De hecho, se trata de un jugador cuya producción ofensiva ha sido muy importante para el equipo, puesto que ha marcado cuatro goles y ha dado cuatro asistencias.

"Me siento bastante bien. Es una decisión del míster, que respeto mucho. Son situaciones que pasan en el fútbol, yo voy a seguir trabajando para ayudar al equipo", indicó, sobre su rol como suplente, durante la rueda de prensa que ofreció este jueves.

El jugador de 31 años se muestra orgulloso con esa segunda plaza que ocupa el cuadro castellonense en la clasificación de Segunda División y subraya la buena dinámica de los orelluts, que han sumado cuatro triunfos y dos empates en las seis últimas jornadas. Suero confía en que este "momento bastante bueno" les ayude a conseguir un buen resultado frente a la escuadra coruñesa.

"Estamos en un momento bastante bueno y hay que seguir aprovechándolo. Nos enfocamos en el día a día y a ver qué pasa, pero estamos disfrutando", dijo.

El técnico del equipo castellonense, Pablo Hernández, recupera a Fabrizio Brignani y Jérémy Mellot para el duelo con el Deportivo.

"Tenemos mucha confianza todos, juegue quien juegue. Estamos todos unidos y aportamos. Los que dice el mister nos está saliendo a la perfección hasta ahora", comentó Suero.

El mediapunta recaló en el Castellón, de la mano de Bob Voulgaris, cuando el canadiense de origen griego adquirió el club en el verano de 2022. En aquel momento, el equipo blanquinegro competía en la Primera RFEF y ahora es un serio aspirante al ascenso a la élite.

"Cuando llegué, el proyecto de Bob quería llegar a la Liga y desde entonces se está viendo mucha mejora en el club en todos los sentidos, haciendo las cosas bien".

Bob Voulgaris, propietario del Castellón, junto a su perro Óscar

Voulgaris: "No tenemos ojeadores, somos un club de datos"

Más información
