Fuenlabrada, una caída al barro sin freno desde que el Dépor le privó del playoff a Primera

Aficionados del Fuenlabrada protestan por la gestión de Jonathan Praena el pasado 1 de febrero @sergiomartinez

La caída libre del Fuenlabrada continúa imparable desde aquel ‘paripé’ de LaLiga en Riazor el 7 de agosto de 2020. Un partido que el club madrileño afrontó con el objetivo de sumar el empate que necesitaba para jugar el playoff de ascenso a Primera División, pero que, tras caer derrotado, supuso el inicio de un declive institucional, económico y deportivo que le ha llevado a encontrarse en la actualidad a un solo punto de descender a la Tercera RFEF.

Dépor y Fuenlabrada debían haberse enfrentado 18 días antes, el 20 de julio, pero un brote de covid en la plantilla azulona que se inició antes de su viaje a A Coruña, provocó el confinamiento de la expedición del Fuenla en un hotel de la ciudad herculina, creando una emergencia sanitaria, y la decisión de LaLiga de aplazar el partido, pero permitir que se disputasen el resto de encuentros de la última jornada de la Segunda División, a pesar de que el equipo coruñés se jugaba la permanencia y la escuadra madrileña, el playoff.

Dicha decisión perjudicó totalmente al Deportivo, que no tuvo la oportunidad de agotar, sobre el césped, sus últimas opciones de salvar la categoría, con la presión que suponía para sus rivales directos por la permanencia, Ponferradina, Lugo y Albacete, que la jornada se celebrase en horario unificado. Se trató de una polémica medida que generó movilizaciones en el deportivismo, cruce de acusaciones entre ambos clubes y la intervención de la RFEF y el CSD.

Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga, Javier Tebas, curiosamente era el asesor jurídico y secretario del consejo de administración del Fuenlabrada, lo que suscitó mayor controversia.

Cuando el Dépor y el equipo madrileño se enfrentaron el 7 de agosto, el cuadro blanquiazul ya estaba descendido a Segunda B y el Fuenla tenía la obligación de al menos sumar un empate para disputar el playoff de ascenso.

Era la primera temporada de la historia del conjunto azulón en Segunda División y acariciaba la élite con la yema de sus dedos.

El senegalés Pathé Ciss adelantó al Fuenlabrada antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, pero la escuadra coruñesa despertó al cuadro madrileño del sueño con sendas dianas de Claudio Beauvue en los minutos 84 y 95. El segundo, al transformar un penalti sobre Hugo Vallejo. El Deportivo, entrenado por Fernando Vázquez, se despidió del fútbol profesional privando al Fuenlabrada de pelear por subir a Primera División.

El presidente del Fuenla era Jonathan Praena, quien se mantiene al frente del club, a pesar de las quejas de la afición azulona por su “negligente administración” en los últimos años. El técnico de aquel equipo, José Ramón Sandoval, fue despedido al curso siguiente, tras la jornada 23, regresó en los doce últimos partidos de la campaña 2021-22, pero no pudo evitar el descenso a Primera RFEF y fue destituido. Posteriormente, entrenó al Granada durante diez encuentros en la temporada 2023-24, pero, tras el final de aquel curso, se encuentra sin equipo.

Tampoco continúa el director deportivo de aquella etapa en Segunda División, Miguel Melgar. Dejó su cargo en el verano de 2024 y fichó por el Granada, club de Segunda División, donde sigue actualmente.

El máximo goleador de aquella histórica campaña 2019-20 del Fuenlabrada fue Hugo Fraile, quien firmó trece goles. Sin embargo, al curso siguiente fichó por el Alcorcón, y tras dos campañas en Segunda con el cuadro alfarero, colgó las botas en julio de 2022.

El Fuenlabrada tocó techo con aquel final amargo del curso 2019-20 que, a la vez, inició su caída al barro. Una temporada después, el conjunto madrileño se movió en la zona media de la tabla, pero nunca tuvo opciones reales de pelear por el playoff. Y al curso siguiente, el 2021-22, finalizó penúltimo y abandonó el fútbol profesional, después de tres campañas seguidas en la categoría de plata.

El hijo de Tebas se va

Tres semanas después de consumarse el descenso del Fuenlabrada a la Primera RFEF, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga, abandonó el barco, dejando de ser el asesor jurídico y secretario del consejo de administración de la entidad azulona.

Pese a la caída al barro, el presidente del club confirmó la continuidad de Miguel Melgar, quien confeccionó la plantilla de la mejor etapa, aseguró que “nos queremos obligar a volver el año que viene a Segunda” y justificó el descenso, debido al “cúmulo de problemas, entre jugadores, lesiones, expulsiones, fallos a la hora de componer el equipo”.

En ningún momento durante aquella temporada el cuadro madrileño estuvo cerca de pelear por retornar al fútbol profesional. Es más, evitó el descenso a la Segunda RFEF por solo tres puntos. El Dépor le ganó ambos duelos, ya que le endosó un 0-3 en el Estadio Fernando Torres en la primera vuelta y un 4-2 en Riazor.

Una campaña después, en la 2023-24, los azulones vencieron en su feudo (2-1), pero cayeron goleados en A Coruña (4-1) y eludieron el descenso por solo dos puntos.

Tras dos cursos seguidos caminando al filo del abismo, el desastre se consumó la pasada temporada, en la que pasaron tres entrenadores por el banquillo del Fuenla, Alfredo Sánchez, Diego Nogales y Rubén Anuarbe, y el equipo cayó a la Segunda RFEF.

Los problemas económicos lastraron al conjunto azulón tanto durante el pasado mercado de fichajes, cuando tardó bastante en realizar las incorporaciones para la plantilla, como en la ventana de invierno, debido a la deuda que mantenía con la plantilla y que obligó a la entidad a trabajar para “subsanar” el problema “en la mayor brevedad posible” y finalmente pudo fichar.

El rendimiento del equipo que dirige el técnico Roberto Ortiz ha sido muy pobre durante todo el campeonato. Solo ha sumado siete victorias en 22 jornadas, con cinco empates y diez derrotas, y se encuentra empatado con la zona de promoción de permanencia y con un solo punto de ventaja sobre el descenso a la Tercera RFEF.

El césped embarrado del Estadio Fernando Torres, en el que juega el Fuenlabrada y donde el Dépor se midió la pasada semana al Madrid CFF RC Deportivo

Otro ejemplo de la caída en picado del Fuenlabrada es el descuido de sus instalaciones. El pasado fin de semana, el Dépor jugó en el Estadio Fernando Torres contra el Madrid CFF, que comparte escenario con el Fuenla, y el estado del césped dejaba mucho que desear, totalmente embarrado, como puede observarse en las fotos del partido y en unas imágenes de la portera Inês Pereira, totalmente llena de barro tras el calentamiento previo al encuentro.

El pasado 1 de febrero, la grada de animación 1975 del CF Fuenlabrada organizó una protesta contra la “negligente administración” de la directiva que preside Jonathan Praena y solicitó que venda sus acciones para que se produzca el relevo en la presidencia.