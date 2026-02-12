Mi cuenta

Rivales

Bernat ya es nuevo futbolista del Eibar

El lateral izquierdo de 32 años firma una campaña con opción a otra adicional

Armando Palleiro
Armando Palleiro
12/02/2026 18:59
Joan Bernat, presentado en Ipurúa
Joan Bernat, presentado en Ipurúa
SD EIBAR
El Eibar y Juan Bernat han llegado a un acuerdo para que el lateral izquierdo sea futbolista del cuadro armero para la presente temporada con opción a una segunda campaña. El jugador de 32 años, que ya pasó reconocimiento médico, posó con la camiseta azulgrana en el estadio de Ipurua.

El conjunto vasco destaca que Bernat "es un lateral zurdo rápido, con clara vocación ofensiva y una notable capacidad de llegada al área rival. Destaca por su profundidad por banda izquierda y su facilidad para asistir, cualidades que le han permitido consolidarse durante años en clubes de primer nivel internacional".

"Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, Bernat debutó con el primer equipo che, con el que disputó 74 partidos oficiales. Su rendimiento le llevó a dar el salto al FC Bayern de Múnich, donde militó entre las temporadas 2014/2015 y 2018/2019, acumulando 102 encuentros y conquistando numerosos títulos. Posteriormente, fue traspasado al Paris Saint-Germain, club en el que jugó 114 partidos hasta la campaña 2024/2025", agrega el Eibar.

En las dos últimas temporadas, el jugador valenciano militó en el Benfica y en el Villarreal como cedido. En enero de 2025, el club amarillo formalizó su contratación en propiedad, aunque posteriormente recaló en el Getafe.

Ya hay fecha y hora para la visita del Eibar a Riazor

