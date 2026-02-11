La Segunda División busca a su próximo gran goleador

Enzo Ferrari y Álvaro García, con sus nuevas camisetas LaLiga y Castellón

La Segunda División se ha lanzado en este mercado de invierno por la firma de un ‘9’. 19 delanteros centro han llegado a un nuevo destino con la responsabilidad absoluta de marcar las diferencias en área contraria y empujar a sus clubes hacia el objetivo final. Porque la Liga Hypermotion no está siendo de delanteros esta temporada, al menos hasta el momento, pero todo puede cambiar.

Entre los tres máximos goleadores del campeonato no hay ningún ariete de profesión. Solo Chupe, Gorka Carrera, Carlos Fernández y Asier Villalibre alcanzan la decena de tantos superada la vigésimo quinta jornada. Mucha pólvora en la línea de mediapuntas y poca de los jugadores llamados a tenerla. Un hecho que contrasta con el histórico de la categoría de plata, que siempre ha contado con al menos un gran realizador en punta por campaña.

El curso anterior destapó en esa faceta a un jugador desconocido hasta entonces y confirmó la pegada de un colombiano que ahora castiga a los mejores equipos de Europa en la Champions League. Joaquín Panichelli, con 20 goles con el Mirandés, y Luís Suárez, 27 en el Almería, auparon los escudos de sus respectivas camisetas a lo más alto, o, más bien, muy cerca de ello. El primero, cedido por el Deportivo Alavés, dejó al conjunto jabato a tan solo un partido de subir por primera vez en su historia a Primera División. El segundo, metió al Almería entre los seis primeros clasificados, pero no pudo ayudar a los rojiblancos en el playoff por ser convocado con la selección de Colombia.

47 dianas entre los dos y cerca de 40 millones de euros que se dividieron en las arcas de vitorianos y almerienses. El argentino fue traspasado al Estrasburgo de la Liga francesa este verano por algo más de 15 millones de euros. Un salto de nivel que no le ha pesado en su rol de anotador. Es el segundo máximo artillero de la Ligue 1, solo por detrás de Mason Greenwood, que lleva 13 (dos más que él). El escaparate le ha servido para estrenarse con la campeona del mundo en un amistoso ante Angola, sustituyendo a Leo Messi a cuatro minutos para el final.

El ex del Almería no se queda atrás. Empatado con Pavlidis, delantero griego del Benfica, por el Pichichi luso a 19 y liderando a un Sporting de Portugal que persigue de cerca al Porto y quiere levantar el título de campeón por tercera temporada consecutiva. Los verdiblancos apostaron por él como sustituto de Gyökeres, pagando 22 millones de euros, y las cifras señalan la operación como exitosa. Los lisboetas clasificaron dentro del top 8 de la Champions League, dejando fuera a Real Madrid o Paris Saint Germain, al que vencieron en el estadio José Alvalade por 2-1, con un doblete del cafetero.

Dos jugadores que lo bordaron en Segunda y ahora compiten en la élite del fútbol de clubes y selecciones. La veintena de goles también ha sido superada en el último lustro por nombres como los de Umar Sadiq (20), Martin Braithwaite (22), Borja Bastón (22), Christian Stuani (22) y Raúl de Tomás (23). Delanteros de los que primero disparan y luego, ya si eso, preguntan.

Sergio Arribas, Andrés Martín, Jonathan Dubasin, Adrián Embarba y Yeremay Hernández no son ese hombre gol. Tampoco es la función principal que tienen que desempeñar. Son un perfil que lidera a sus equipos desde el desequilibrio, calidad individual y verticalidad. Pero no desde el gol. Aun así, son los líderes de esas estadísticas y ahora todos, salvo el Deportivo, tienen nuevo compañero en la oficina.

Movimiento en El Sardinero

El Racing de Santander es el equipo que más jugadores ha firmado para el puesto de la punta de ataque. Y sin buscarlo. Muy condicionado por las ventas y bajas inesperadas. La marcha de Jeremy Arévalo rumbo al Stuttgart y la lesión de Asier Villalibre, que lleva más de un mes sin estar disponible, provocaron los fichajes de Guliashvili y Manex Lozano. El canterano del Athletic Club había ganado la partida por ser titular, con dos goles ya en su casillero, pero una rotura del ligamento cruzado interno le deja en fuera de juego para lo que resta de temporada. Con el mercado ya cerrado, el cuadro cántabro acudió a la ventana de jugadores sin equipo y se decidió por Jaime Mata, veterano de 37 años que en el curso 2017-18, con el Real Valladolid, marcó 35 goles en 43 encuentros.

El Castellón, el otro equipo que ocupa la posición de ascenso directo, también ha fichado gol. Álvaro García, Pichichi de Primera Federación con doce goles en 19 partidos con el Mérida, ha aterrizado en Castalia para dar todavía más colmillo al tercer equipo más anotador y próximo rival del Deportivo. Jugó siete minutos ante el Zaragoza y en las victorias contra Andorra (2-0) y Valladolid (0-4) no saltó al campo.

Almería y Las Palmas, cuarto y sexto clasificado, a tres y cinco puntos del segundo clasificado respectivamente, también han puesto los huevos en la cesta del ariete. Miguel de la Fuente es indiscutible con los andaluces desde el primer día, mientras que en la isla, Lukovic, que llevaba cuatro goles, los mismos que Jesé, rompió su cesión con el conjunto canario para irse al Preston North. Iker Bravo y Miyashiro, internacional absoluto con Japón, son ahora las referencias de los amarillos, aunque todavía no han celebrado ningún gol con su nueva camiseta.

En el tercer vagón, el Sporting, Cádiz y Ceuta no cesan en su persecución. Desde agosto han ido intercalando puestos de promoción de ascenso con los de mitad de tabla, y sus incorporaciones de enero responden a la ambición. Enzo Ferrari, Jerónimo Dómina y Marc Domènech ya han debutado, con suertes distintas. En El Molinón, el uruguayo abrió la lata ante el Huesca con un remate al primer toque de killer total. Sin embargo, Dómina tan solo ha jugado cinco minutos en tres fines de semana y Domènech fue cambiado al descanso en su única titularidad.

El Dépor como testigo

El domingo, en Riazor, dos jugadores fueron manchegos por primera vez. Samu Obeng, autor de la chilena que supuso el 2-1 definitivo, y Álex Rubio, por el que el Albacete pagó un millón de euros, dieron mordiente a un equipo que aprovechó el paso atrás de los locales y estuvo a punto de sumar algo positivo. Una apuesta de club y un estreno, con el Deportivo como toque de prueba, que ilusionan el fin de curso de los del Carlos Belmonte.

Si a los equipos de la zona alta les urgía asegurarse goles, a los de abajo les puede cambiar la vida. Mirandés y Zaragoza, último y penúltimo, han sido atendidos a la señal de socorro por sus directivas. Siren Diao, nacido en el 2005 e internacional español sub-19, recala en Anduva cedido por el Atalanta en la que será su segunda aventura en el fútbol profesional español, tras jugar la segunda vuelta del pasado curso con el Granada y marcar dos goles. En Aragón, más en concreto en el Ibercaja, ya conocen a William Agada. Nigeriano de 26 años que llega libre del Salt Lake estadounidense y que disfrutó de media hora en el empate contra el Eibar.

Los vecinos de los maños, los oscenses, han sumado por medio de su nuevo delantero la única victoria de las últimas siete jornadas. Jordi Escobar, ex del filial del Celta de Vigo, anotó el 1-0 ante el Cádiz en El Alcoraz en el primer duelo de febrero. El Real Valladolid, que vive en el límite del bien y del mal, también ha acudido al mercado internacional en busca de soluciones a sus problemas. A Latasa, que lleva tres goles, dos de penalti, y Marcos André, uno y a mediados de septiembre, se les multiplica la competencia. Noah Ohio, procedente del Utrecht, se perdió la última cita liguera por una lesión en los isquiotibiales. Quien sí jugó fue el noruego Vegard Erlien, que salió de inicio por tercera vez y volvió a ser cambiado antes de comenzar la segunda mitad en la derrota frente al Castellón.