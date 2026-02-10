Jaime Mata, en su presentación este martes como nuevo jugador del Racing de Santander @realracingclub

El nuevo delantero del Real Racing Club, Jaime Mata, aseguró este lunes que fichar por el club santanderino, con el que tiene “un vínculo muy estrecho”, es un sueño de su familia, puesto que su madre es cántabra. En rueda de prensa, el atacante madrileño, acompañado del director deportivo, Chema Aragón, reconoció que, cuando le contó a su madre su fichaje por el Racing se puso "a llorar a mares"."Es muy bonito llegar al Racing, es una oportunidad que no puedo rechazar. Este club hay que vivirlo para poder sentirlo y defenderlo. Vengo con ilusión y ganas de aportar esfuerzo, sacrificio y compromiso", comentó.

Jaime Mata (Tres Cantos, Madrid, 1988) ha señalado que tiene que adaptarse lo más rápido posible al estilo de juego de su entrenador, José Alberto López, aunque reconoce que llega preparado físicamente. El ex jugador del Valladolid, Getafe o Las Palmas, entre otros, dijo que la edad es solo un número, y que "al joven se le exige por joven y al veterano por veterano", por lo que tiene claro que ha de demostrar su valía en el campo. "Necesito un periodo de adaptación, pero espero encontrar cuanto antes mi sitio. Una de mis ocupaciones es demostrar el hambre y la ambición por competir en el día a día, la ilusión no es solo de los más jóvenes", sentenció.

El nuevo '17' verdiblanco dijo que se encuentra más cómodo con el juego directo que en el fútbol asociativo, y cree que por ahí puede ayudar al equipo. Por su parte, Chema Aragón ha reconocido que Jaime Mata llega por la lesión de Manex, aunque afirma que, desde el primer momento, tuvo claro que el madrileño tenía que ser su sustituto."Ha sido fácil llegar a un acuerdo, es un jugador que no necesita que le describamos por la trayectoria que tiene. Además, ha preferido venir a Santander pese a tener mejores ofertas económicas", zanjó Aragón.

El director deportivo mostró su satisfacción por la incorporación de 'El Matador', ya que, a su juicio, Mata tiene "muy claro" lo que le puede aportar a la plantilla. Finalmente, Chema Aragón valoró como positivo el mercado invernal, y cree que el Racing cuenta con mejor plantilla ahora que el 31 de diciembre, aunque, eso sí, se le ha quedado la espina de haber firmado otro lateral derecho.

"Esperemos que no haya más sobresaltos en la plantilla de aquí a final de temporada. Confío mucho en los jugadores y soy positivo porque tenemos un sueño, que es ascender", concluyó.