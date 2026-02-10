El segundo mejor técnico de Segunda desafía al Dépor

Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un partido CD Castellón

El Castellón, próximo rival del Deportivo, funciona como un reloj desde que Pablo Hernández asumió el control de la plantilla el pasado 16 de septiembre, primero de manera interina, y confirmado de manera oficial como primer técnico de los orelluts el 12 de noviembre, casi dos meses después, ante las especulaciones sobre su futuro en el banquillo.

El paupérrimo arranque de temporada de los blanquinegros, con solo dos puntos en las cinco primeras jornadas, llevó al presidente de la entidad, Bob Voulgaris, a tomar la decisión de destituir al neerlandés Johan Plat como técnico y nombrar en su lugar al exfutbolista castellonense. Una medida totalmente acertada, según ha confirmado el paso del tiempo, ya que Pablo Hernández ha llevado al equipo desde la antepenúltima posición de la tabla, cuando cogió las riendas, hasta el ascenso directo. Una remontada espectacular gracias a ser el segundo entrenador con mejores registros de los 22 que se sientan en el banquillo de Segunda en la actualidad.

Solo un estratega supera las cifras del preparador de los orelluts. Se trata del granadino Juan Francisco Funes, quien también recaló en el banquillo del Málaga con la competición en curso, procedente del filial, el Atlético Malagueño, que juega en la Segunda RFEF. Resulta paradójico que cuando Funes fue promocionado al primer equipo desde el filial, el malagueño era colista del Grupo 4 de la cuarta categoría tras las primeras once jornadas del curso, con seis puntos de 33 posibles. Es decir, que apenas logró el 18,2 %, con una media de 0,5 puntos por partido. Sin embargo, con el Málaga en la Segunda División ha conquistado el 78,8 % de los puntos que ha disputado el conjunto andaluz, con una media de 2,36 por encuentro.

Funes cogió al primer equipo malacitano tras la destitución de Sergio Pellicer, con solo quince puntos en catorce jornadas, empatado con el descenso, y desde entonces lo ha llevado a puestos de playoff con un balance de ocho victorias, dos empates y una sola derrota para sumar 26 de 33 puntos posibles.

Una máquina

El Castellón de Pablo Hernández, por su parte, ha logrado el 71,7 % de los puntos en juego, con una media de 2,15 por jornada. Desde que el exfutbolista del Valencia se sienta en el banquillo de Castalia, los orelluts han disputado una veintena de encuentros de Liga en los que han conseguido 43 puntos de 60 posibles. Es decir, que suman las mismas unidades que el Deportivo de Antonio Hidalgo, que también ha conseguido 43, pero los blanquiazules han jugado 25 partidos con el catalán en el banquillo, con un total de 75 puntos en juego.

“Espero que Pablo entrene mucho, mucho tiempo y estoy seguro de que todos los demás piensan igual”, manifestó Bob Voulgaris hace unos días en una entrevista con los medios oficiales del club castellonense.

El presidente de los orelluts se mostró muy satisfecho con la labor que viene desarrollando Pablo Hernández al frente de la plantilla. Pero, pese al excelente rendimiento, aún no ha renovado su contrato.

“Lo que me gusta de Pablo es que tenemos una actitud similar en que nos centramos en el día a día y nos ocupamos de lo que está pasando en este momento. Estoy seguro de que en algún momento nos sentaremos y hablaremos de eso (la renovación) un poco más. Ya lo hemos hablado casualmente, pero no en términos formales”, indicó sobre la renovación del preparador castellonense.

Hidalgo cierra el top 5 de técnicos de la categoría, ya que se ha embolsado el 57,3 % de los puntos, desde que dirige a la escuadra coruñesa, con una media de 1,72 por partido.

Completan esas cinco plazas de privilegio José Alberto, del Racing de Santander, quien suma un 62,7 % al haber conseguido 47 puntos de 75 posibles, con una media de 1,88 por encuentro, y el ex del Deportivo Borja Jiménez, que desde que dirige al Sporting luce una media de 1,76 puntos por jornada, con un porcentaje del 58,8 %. Nueve triunfos, tres empates y cinco derrotas lleva el cuadro gijonés con el abulense en el banquillo.

En el polo opuesto al de Juan Funes y Pablo Hernández se encuentra Luis García Tevenet, quien no ha conseguido sacar rendimiento al Valladolid desde su llegada al Nuevo José Zorrilla, el pasado 23 de diciembre, y se jugará su continuidad en el banquillo pucelano el próximo sábado en el campo del Granada.

Con el sevillano, el Pucela ha disputado seis partidos de Liga en los que ha registrado un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Cuatro puntos de 18 exhibe Tevenet, con una media de 0,67 por encuentro y un porcentaje del 22,2 %.