Alerta roja en la defensa del Sporting de Gijón

Andrés Cuenca, durante un partido con el Sporting de Gijón @RealSporting

El infortunio se ha cebado con la zaga del Sporting de Gijón. Tras causar sendas bajas el excentral del Dépor Pablo Vázquez y Curbelo en el triunfo contra la Cultural Leonesa (2-4), el último en caer ha sido Andrés Cuenca. El club asturiano comunicó el resultado de las últimas pruebas médicas realizadas al futbolista, que han revelado una "lesión muscular en el isquiotibial izquierdo".

El club trasladó que el joven defensa central cedido por el FC Barcelona en este mercado de invierno "ha comenzado ya con su proceso de recuperación". El andaluz, de 18 años, se perderá varios partidos, y su evolución marcará el regreso a los terrenos de juego en semanas venideras.

El segundo mejor técnico de Segunda desafía al Dépor Más información

Una lesión que se produjo en su desafortunado debut como futbolista rojiblanco en el duelo del pasado domingo en El Molinón en el que los asturianos vencieron (2-1) al Huesca.

Cuenca se llevó la mano a la zona posterior del muslo de la pierna izquierda tras un despeje algo forzado, acción tras la cual tuvo que ser sustituido cuando se había estrenado como titular a las primeras de cambio.

El futbolista trasladó un mensaje tras el partido en sus perfiles en redes sociales y destacó estar "muy feliz" por su debut en El Molinón, pero también enfocado en "trabajar desde ya para volver y poder ayudar al equipo lo antes posible", consciente de que la lesión le dejaría fuera algunas semanas.

Aunque el extécnico del Dépor Borja Jiménez cuenta ahora mismo con la defensa en precario espera poder recuperar tanto a Vázquez como a Curbelo a lo largo de la presente semana para estar disponibles de cara al partido frente al Albacete, el domingo a las 18.30 horas en el Carlos Belmonte.

El cuadro asturiano se encuentra ahora mismo fuera de los puestos de playoff y es octavo, con 39 puntos. No obstante, debido a lo apretada que está actualmente la clasificación de Segunda solo está a un punto de los puestos de promoción, que marca con 40 Las Palmas.