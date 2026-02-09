Mi cuenta

Rivales

Ramón Enríquez, uno de los capitanes del Málaga, se reincorpora de forma parcial al grupo tras casi un año lesionado

Fue operado el pasado 1 de marzo de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Agencias
09/02/2026 21:30
Ramon Enríquez, del Málaga, posa tras regresar de su lesión
Ramon Enríquez, del Málaga, posa tras regresar de su lesión
@MalagaCF
El Málaga, uno de los rivales del Dépor más en forma y que actualmente es quinto con 41 puntos en su casillero, a dos de los blanquiazules recibió este lunes buenas noticias desde la enfermería. El centrocampista Ramón Enríquez, uno de los capitanes de los boquerones, se reincorporó de forma parcial al grupo que dirige Juanfran Funes, tras casi un año desde su grave lesión de rodilla, en el comienzo de la preparación del partido del próximo lunes en el campo de la Real Sociedad B, para el que es duda Dani Lorenzo por unas molestias.

"Ramón ha comenzado su reincorporación progresiva al grupo", destacó en un comunicado el Málaga sobre el jugador de Órgiva, en la Alpujarra granadina, y que, tras varias lesiones anteriores, sufrió el pasado 1 de marzo en un partido contra el Almería una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afección del menisco externo de la que fue operado.

Latasa, delantero del Valladolid, se lamenta durante el duelo ante el Castellón

La grave crisis que bloquea y amenaza al Valladolid

Más información

El mediocentro granadino seguirá trabajando de forma progresiva con el resto de sus compañeros, aunque aún le quedan varias semanas para alcanzar el ritmo físico adecuado que le permita reaparecer con su equipo, que el pasado domingo se impuso por 2-1 a la Cultural Leonesa.

Su compañero Dani Lorenzo, también centrocampista, fue baja en el entrenamiento de este lunes por unas molestias en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que es duda para el encuentro de la vigésima sexta jornada ante la Real Sociedad B en el estadio de Anoeta de San Sebastián. El jugador malagueño fue sustituido en el descanso del último partido en La Rosaleda frente a la Leonesa por Aarón Ochoa. El jugador precisamente renovó este lunes hasta 2029 con el conjunto malacitano. 

Enfermería

En la plantilla malagueña continúan con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones el centrocampista serbio Darko Brasanac y el defensa Dani Sánchez, mientras que el lateral izquierdo Víctor García, quien volvió a ejercitarse el pasado viernes con el grupo, ya está restablecido de una lesión muscular

