La grave crisis que bloquea y amenaza al Valladolid

Latasa, delantero del Valladolid, se lamenta durante el duelo ante el Castellón LALIGA

Un recién descendido como el Real Valladolid languidece en la zona baja de la clasificación de la Liga Hypermotion. Un solo punto lo aparta de los puestos de descenso. Entorno hastiado, un cambio de entrenador forzado y cuatro puntos de los últimos 21 en juego han generado un clima de malestar insostenible a orillas del Pisuerga.

El sonrojante 0-4 experimentado el pasado domingo ante el Castellón, con una primera parte lamentable de los locales en la que el choque quedó sentenciado, fue el detonante para una protesta generalizada en un José Zorrilla al que le entra el tembleque con la sola idea de abandonar el fútbol profesional.

Los medios de comunicación que cubren el día a día de la entidad pucelana no tuvieron reparos en interrogar al entrenador Luis García Tevenet acerca de su futuro al frente del timón.

"Yo estoy aquí para sumar y lo que pienso es en venir mañana con mis jugadores, analizar bien lo que ha pasado y seguir trabajando, no pienso en otra cosa", respondía con oficio un míster desbordado por la situación, incapaz de introducir cambios en los primeros 45 minutos de la contienda ante el Castellón, cuando arreciaba un 0-3 en contra. El problema, según el preparador sevillano, radica ya en el fondo de la psique del futbolista, que ha interiorizado la incapacidad para competir en situaciones de crisis como las que se le avecinan al Real Valladolid.

"El equipo se bloquea ante la adversidad. No hemos estado bien, no hemos estado al nivel que demandaba el partido, el rival es muy peligroso cuando se pone por delante en el marcador y con espacios nos ha hecho daño, aunque hoy no hemos estado bien a nivel defensivo en el balón parado. Hemos tenido pocas armas para darle la vuelta", agregó tras la goleada encajada.

Ultimátum

Después de una larga reunión en la jornada dominical, la directiva del Valladolid ha apostado por conceder un encuentro extra de crédito al actual cuerpo técnico albivioleta. En la jornada del lunes Tevenet volvía a enfundarse el mono de faena para tratar de espolear a un vestuario todavía cariacontecido.

La prueba de fuego para el míster tendrá lugar en el estadio de Los Cármenes el próximo sábado a partir de las 21.00 horas ante el Granada. Una contienda en la que todo lo que no signifique sumar de tres en tres situará en el disparadero de salida al abrupto sustituto de Guillermo Almada —tras su estampida al Real Oviedo del pasado diciembre—.

Dura sanción a Orta

El nerviosismo envolvente al club pucelano no solo ha afectado a la parcela puramente futbolística, con jugadores y entrenador sujetos al escarnio público, sino que también ha trascendido a los despachos. Al frente de la dirección deportiva, Víctor Orta acaba de recibir un castigo ejemplar por encararse con el colegiado Pérez Hernández, encargado de dirigir el choque entre Córdoba y Valladolid.

Seis partidos de sanción para Víctor Orta Más información

La friolera de seis encuentros fue el castigo impuesto a un directivo por sus “protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro”.

Además, también fue culpado de haber empleado “violencia leve” con el citado equipo arbitral. “Por tus decisiones dejas a treinta familias en paro”, repitió Orta en varias ocasiones, siempre según el acta del encuentro, “a voz en grito” y “sujetado por varios miembros de su equipo”.

Mientras las peñas del club pucelano solicitan a toda costa unión ante la crisis —ante el creciente temor a entrar en barrena y caer al fútbol no profesional—, en el seno interno del club se afanan por encomendarse al trabajo diario y a la calma para sobrellevar el temporal. “El descenso a Primera RFEF a día de hoy es una posibilidad real, asumirlo no es rendirse: es el primer paso para reaccionar. Negarlo, en cambio, solo nos acerca más al abismo”, destacaban los seguidores afiliados en un comunicado publicado en vísperas del encuentro ante el Castellón, que obviamente no generó el resultado aguardado en forma de reacción del plantel.

Desde el desembarco en Zorrilla de Luis García Tevenet las estadísticas resultan más que desfavorables a un club que apenas conquistó cuatro de los últimos 18 puntos en litigio. El empate en el estreno del tercer preparador de la temporada, un 1-1 en casa contra el Racing de Santander, y el triunfo incontestable 0-3 en el Alfonso Murube de Ceuta han quedado empañados por las derrotas frente a Leganés en Butarque (3-0), Albacete en Zorrilla (0-1), Córdoba en El Arcángel (3-1) y Castellón como local (0-4).

Los caprichos del calendario dictan que el porvenir inmediato de la entidad albivioleta quedará marcado por dos contiendas consecutivas lejos de la capital castellana. La primera, la ya referida ante el Granada, mientras que justo a continuación los pucelanos tendrán que volver a hacer las maletas en Liga rumbo al siempre exigente campo de El Molinón en Gijón.