El Racing no pincha ante el Mirandés (1-0) y el Dépor se queda a cuatro del liderato

Andrés Martín anotó el 1-0 ante el Mirandés LALIGA

El Racing de Santander venció al Mirandés (1-0) en el último encuentro de la jornada 25ª de la Liga Hypermotion; un resultado que le permite recuperar el liderato de la categoría de plata, con 47 puntos.

Los santanderinos disponen en estos momentos de una renta de dos unidades sobre el Castellón (45) y de cuatro sobre el Deportivo (43). Estas dos últimas escuadras se medirán el próximo domingo en Castalia a partir de las 21.00 horas.

El Racing de Santander tuvo que sufrir para doblegar al colista en una noche pasada por agua en el estadio de El Sardinero; a pesar de que los locales se volcaron en ataque desde los compases iniciales, el tanto se hizo esperar hasta el minuto 51, cuando Andrés Martín aprovechó un rechace en una contra para batir por bajo a Juanpa.

El Racing de Santander saltó al campo de El Sardinero bastante enchufado, llevando la iniciativa y tratando de llegar rápido a las inmediaciones del área de Juanpa. Así, en los primeros compases del encuentro los cántabros dispusieron de un par ocasiones claras en las botas de Guliashvili, que obligó al guardameta del Mirandés a esforzarse para mantener la igualada en el marcador.

El futbolista georgiano volvió a ser el protagonista en la siguiente jugada de peligro del partido, pero su cabezazo, libre de marca dentro del área, se marchó por encima del larguero para alivio del Mirandés, que seguía resistiendo el asedio verdiblanco juntando líneas en su propio campo y dejando pocos espacios a un Racing al que le faltaba algo de velocidad en su juego para ser capaz de atravesar el muro defensivo de los rojillos.

Sin llegar a efectuar un juego brillante, el equipo dirigido por José Alberto López pudo irse con ventaja al descanso, pero, una vez más, ante una defensa cerrada le costaba generar peligro de forma continuada y, en el tramo final de la primera parte, el Mirandés pareció estar más cómodo y no pasar demasiados apuros para mantener el empate.

Nada más comenzar la segunda mitad Guliashvili volvió a tener en sus pies abrir el marcador, después de una gran acción de Andrés Martín en la línea de fondo, pero su remate se marchó desviado. Mantilla probó también a Juanpa en el saque de un córner, pero tuvo que ser Andrés, el máximo goleador del equipo con 11 tantos, quien abrió la lata al culminar una contra bien llevada entre Suleiman e Íñigo Vicente.

El gol del Racing obligaba al Mirandés a ir más al ataque y eso daba a los santanderinos la opción de poder correr con transiciones rápidas, aunque donde de verdad estaba siendo capaz de crear cierto peligro era en las jugadas de estrategia a balón parado.

Sin embargo, los cántabros no consiguieron sentenciar el encuentro ni tampoco controlarlo, por lo que se llegó al tramo final con el partido totalmente abierto y el Mirandés con opciones de, al menos, rascar un punto de El Sardinero. Con siete minutos de añadido el Mirandés se volcó en busca del empate, intentando colgar balones al área de Ezkieta, pero el Racing también supo sufrir cuando le tocó para dejar los tres puntos en casa y continuar liderando la categoría a pesar de la presión de sus rivales.