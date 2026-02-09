Jaime Mata, con la camiseta del Racing @realracingclub

El Racing de Santander se ha tenido que volver a mover rápido en el mercado ante un nuevo contratiempo en su delantera. Y es que el cuadro cántabro había perdido recientemente a uno de sus fichajes de invierno, el atacante Manex Lozano, que se lesionó de gravedad y tuvo que buscar un reemplazo, ya con la ventana invernal de fichajes cerrada, dentro del grupo de jugadores que se habían quedado sin equipo. Un fichaje que oficializó esta tarde, con la llegada de Jaime Mata, ex de Las Palmas, hasta el 30 de junio.

Un fichaje que fue adelantado por la Cadena Cope. Según indica la periodista Gemma Santos, el delantero estará presente en el encuentro de este lunes por la noche en El Sardinero entre el Racing y el Mirandés, y mañana martes ya se incorporará a la disciplina de trabajo a las órdenes de José Alberto.

Jaime Mata, que se desvinculó del cuadro canario en diciembre de 2025, había llegado a la entidad isleña en verano de 2024 procedente del Getafe, pero su rendimiento en Las Palmas estuvo por debajo de lo esperado. Después de marcar 9 goles el curso pasado, su presencia bajó mucho en esta campaña. Apenas 30 minutos de juego repartidos en tres encuentros. A la espera de confirmación oficial por parte del Racing, el atacante madrileño tratará de mejorar sus sensaciones, después de más de un tercio del campeonato prácticamente en blanco.

La mala fortuna se ha cebado con el ataque del Racing, que sigue siendo pese a todo el equipo más goleador de Segunda. A la baja de Jeremy Arévalo, al que el Sttutgart incorporó a golpe de talonario, hubo que sumar la baja muscular de Asier Villalibre. La dirección deportiva se movió rápido y en 24 horas había firmado al internacional georgiano Guliashvili y, posteriormente, había cerrado la cesión de Manex Lozano, del Athletic de Bilbao. Con la dolencia de Lozano el Racing ha tenido que volver a buscar soluciones en el siempre limitado mercado de agentes libres y ahora aspira a recuperar la mejor versión de Jaime Mata, que en la 2017-18, con el Valladolid en Segunda, marcó 33 goles y fue uno de los artífices del ascenso a Primera.

El de Tres Cantos nunca volvió a igualar esos registros y sus mejores números más recientes fueron en la 2019-20, con el Getafe en Primera, donde marcó 14 goles. Una reválida para Mata y una apuesta del Racing para paliar la mala fortuna de sus jugadores de ataque.