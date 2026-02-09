Eder Mallo señala amarilla sobre Agus Medina en el tramo final del duelo ante el Dépor en el pasado encuentro disputado en Riazor Javier Alborés

El Albacete estalla ante las últimas decisiones arbitrales y carga contra el Comité Técnico de Árbitros (CTA) después de la derrota ante el Deportivo de este pasado domingo en Riazor (2-1). El club subraya en su escrito, colgado en redes sociales, dos acciones polémicas: el gol anulado a Víctor Valverde por falta sobre David Mella y la tarjeta que vio Agus Medina en el tiempo añadido.

Dicen en su escrito que han trasladado al CTA "en diversas ocasiones" su "inquietud ante decisiones adoptadas en diversos partidos". Mencionan "el penalti cometido sobre Lazo en Zubieta, la mano que no se decretó en el Nuevo José Zorrilla y que hubiese supuesto penalti a nuestro favor. Y, obviamente, el gol anulado ayer en Riazor a Víctor Valverde, decisión que nos resulta muy difícil de comprender. Nada más finalizar el partido, desde el club, se trasladó al CTA nuestro malestar ante esta y otras decisiones del colegiado del encuentro de ayer, que entendemos son incompatibles con el trato equitativo que se debe mantener hacia los dos equipos".

No se quedan ahí las quejas del club manchego, que confirmó en su escrito que también recurrirán al cartón amarillo que vio Agus Medina e indican que presentarán "alegaciones al Comité de Disciplina de la RFEF, para que se deje sin efecto la cartulina amarilla que vio Agus Medina en el último lance del encuentro en Riazor, ya que las imágenes de TV son incompatibles con la redacción del acta, en la que se señala que nuestro jugador 'se deja caer al suelo, simulando haber sido objeto de falta'.

Por último censuró el uso que se hizo en Riazor de los videomarcadores para proyectar imágenes polémicas, como en el caso del penalti que reclamó el Dépor por mano y que finalmente el colegiado Eder Mallo no concedió. Consideran que el empleo de los videomarcadores contribuye a aumentar la presión en los colegiados a la hora de tomar decisiones.

Imagen de una jugada polémica en el área del Albacete

Indicaron que han iniciado un "proceso de reclamación ante los órganos competentes de la RFEF y de LaLiga acerca del incumplimiento del art. 33 del Reglamento de Competiciones de la RFEF por varios clubes que realizan un uso indebido de las imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios, con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar de este modo la toma de decisiones".

Al respecto de ese punto, el citado artículo expone que "tratándose de partidos correspondientes a competiciones de carácter profesional, podrán emitirse en directo o realizarse repeticiones de imágenes del encuentro que se esté disputando, a través de las pantallas o videomarcadores instalados en los estadios. En ningún caso estará autorizada la emisión en diferido o repetición de jugadas que pudieran suscitar controversia sobre la interpretación o aplicación de las Reglas de Juego, sean contrarias al buen orden deportivo, inciten a la violencia, menoscaben o, de algún modo, afecten de forma negativa a la imagen, dignidad, autoridad y/o reputación de los árbitros del encuentro y/o de los/as futbolistas y demás partes intervinientes o sean susceptibles de provocar incidentes en el público".

Expone, no obstante, que "no quedarán comprendidas en el párrafo anterior aquellas imágenes o repeticiones proporcionadas, oficial y directamente, a través del Sistema de ayuda al arbitraje por vídeo (VAR), las cuales podrán ser emitidas con la finalidad de fomentar la transparencia y mejorar la información de los espectadores presentes en el estadio, en relación con el proceso de toma de decisiones por parte del equipo arbitral".

Más protestas

El Albacete es el último club que ha alzado la voz contra el estamento arbitral. También se han quejado en las últimas horas la Cultural Leonesa y el Zaragoza. El cuadro leonés emitió un comunicado tras la derrota ante el Málaga en La Rosaleda (2-1) en el que mostraba su malestar por la actuación arbitral, no solo de este encuentro dirigido por el colegiado zaragozano Alonso de Ena Wolf, sino de las últimas decisiones en anteriores partidos.

En el comunicado se indica que "en las últimas jornadas hemos observado con preocupación diversas actuaciones arbitrales que, a juicio de la Cultural y Deportiva Leonesa, están influyendo de manera notable en el desarrollo de nuestros encuentros" y añade que "resulta especialmente preocupante la falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario".

Desde la entidad culturalista se considera que se trata de una situación "que genera una sensación evidente de trato desigual", precisando que esta valoración "no pretende servir como justificación, ya que el equipo es plenamente consciente de su responsabilidad y continuará trabajando con rigor para mejorar su rendimiento".

Desde el club leonés se exige "el respeto que nos corresponde y solicitamos, simplemente -puntualiza-, que las decisiones arbitrales respondan a un criterio justo, equilibrado y consistente".

El comunicado continúa reconociendo "la implicación, el esfuerzo y la profesionalidad, tanto de la plantilla, como del cuerpo técnico" y se muestran convencido de "lograr los objetivos planteados esta temporada desde la unidad, el empuje y el carácter que han marcado nuestros más de 100 años de historia", recalca.

Desde la Federación de Peñas de la Cultural se ha promovido para el encuentro de este sábado ante el Zaragoza como iniciativa el repartir 1.000 tarjetas rojas para sacar a la salida del estamento arbitral en señal de protesta. Precisamente el cuadro maño, su próximo rival, también mostró este lunes su hartazgo por las decisiones de los colegiados en los últimos encuentros ligueros.

El director deportivo del Real Zaragoza, Fernando López, expresó su "tremendo malestar" del club por la expulsión del central Jawad el Yamiq en el pasado partido ante el Eibar, un hecho por el que la entidad blanquilla se ha quejado "formalmente" ante lo que consideran "una decisión arbitral errónea".

En un vídeo difundido por el Zaragoza, López señala que, siguiendo el procedimiento ordinario, ya han realizado "una serie de comunicaciones ante los órganos competentes" para expresar su "malestar" y quejarse "formalmente".

Según el director deportivo, "tras revisar las imágenes, queda claro que el jugador nunca tuvo una conducta violenta ni aplicó una fuerza excesiva" en la acción que le valió la expulsión.

"Entendemos perfectamente por qué el árbitro pudo sancionar con roja ante la inmediatez del momento -ha continuado-, pero no entendemos cómo el VAR, con los recursos que dispone, no fue capaz de avisar al árbitro".

Por todo ello, ha recalcado que en el club están "molestos" con lo que la decisión supuso durante el encuentro y "preocupados" por lo que puede suponer, en el caso de que el central marroquí se pierda el siguiente encuentro de este sábado precisamente contra la Cultural Leonesa.

Por ello, ha desvelado que han presentado "un recurso y alegaciones ante el órgano disciplinario con el ánimo de poder subsanar esta decisión".