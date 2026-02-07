No habrá fútbol esta noche en el Nuevo Mirandilla: el Cádiz-Almería se aplaza por el temporal

Los jugadores del Cádiz celebran un gol este curso @Cadiz_CF

La borrasca "Marta" golpea a la Liga Hypermotion. Este sábado a primera hora de la tarde el Cádiz anunció el aplazamiento del partido de frente al Almería, previsto para esta noche por el temporal de lluvia y viento que sufre la provincia gaditana desde hace varios días. El cuadro andaluz se encuentra ahora mismo con 39 puntos, a uno del Dépor, que se mide este domingo al Albacete a partir de las 16.15 horas en Riazor. Es el segundo encuentro que se aplaza, tras el Ceuta-Córdoba aplazado este viernes por "causas meteorológicas".

El encuentro debía disputarse este sábado a las 21.00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, pero el club cadista ha dado a conocer que finalmente se disputará este domingo a las 16.15 horas.

El Cádiz colgó un comunicado en sus redes una vez se hizo oficial la suspensión del citado encuentro como una medida de seguridad para los aficionados. "Una vez confirmada la suspensión del partido que debíamos disputar ante la Unión Deportiva Almería, el Cádiz Club de Fútbol desea manifestar que se congratula por la medida adoptada, impulsada por la Junta de Andalucía y respaldada por LaLiga, al entender que la prioridad no podía ser otra que preservar y garantizar la seguridad de los aficionados".

Asimismo, la entidad andaluza aclaró que llevaba tiempo trasladando los problemas derivados de los temporales que están azotando con dureza Andalucía y que podían comprometer el partido: "El club lleva dos días informando y trasladando a los organismos competententes la situación que se venía registrando y considera que, ante tales circunstancias, esta decisión es la más responsable, velando por el bienestar de todos los implicados.