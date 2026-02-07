Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Las Palmas se deja dos puntos en casa ante el Burgos (0-0)

El Dépor, con 40, uno más que los isleños, quintos en la tabla, tiene la oportunidad de distanciarse en la clasificación si vence este domingo al Albacete

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
07/02/2026 18:45
Momento del partido entre Las palmas y el Burgos.jpeg
Momento del partido entre Las palmas y el Burgos.jpeg
LaLiga Hypermotion
Reparto de puntos entre Las Palmas y el Burgos (0-0) en el Gran Canaria, en un partido en el que los isleños, pese al asedio, no lograron profanar la portería de Ander Cantero. Los de Luis García se dejan dos puntos y son en la actualidad quintos, con 39, a uno del Dépor, tercero actualmente en la tabla, con 40. Si se impone este domingo al Albacete el conjunto blanquiazul elevará a cuatro su ventaja con el cuadro pío-pío. 

Se agrava, además, la crisis de malos resultados de Las Palmas, que suma ya cinco jornadas sin ganar, con tres empates y dos derrotas. Por su parte, el plantel del ex del Dépor, Luis Miguel Ramis, sigue puntuando, después de la victoria de la pasada jornada en casa ante el Leganés. Su equipo es octavo, con 38 puntos, empatado con el Málaga, que es el equipo que marca en la actualidad el último puesto que da acceso al playoff de ascenso. 

Este domingo, antes del partido del Dépor, jugará el Castellón (14.00), actualmente segundo en la tabla con 42 puntos, ante el Valladolid. Los de Pucela son en la actualidad 17º, con 28 puntos en su casillero. Habrá que esperar hasta el lunes 9 a las 21 horas para ver qué hace el actual líder de Segunda, el Racing de Santander, que recibe la visita del Mirandés, un rival en horas bajas. Los de Anduva son últimos en la tabla, pero el cuadro cántabro tiene peores resultados precisamente ante los equipos de zona media y baja de la tabla. Ha perdido ante Cultural Leonesa, Andorra, Sporting, Zaragoza y Granada.  

El plantel de José Alberto acaba de sufrir un duro revés con la lesión de gravedad de Manex Lozano, uno de los fichajes de invierno que había realizado en la parcela ofensiva, ante la marcha de Jeremy Arévalo a la Bundeslga y la lesión de Asier Villalibre. 

