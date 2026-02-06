Manex Lozano dice adiós a la temporada

Manex celebra su gol frente a Las Palmas subido en su compañero Andrés Martín Real Racing Club

El Racing de Santander, líder de Segunda División y uno de los rivales del Deportivo en la batalla por el ascenso a Primera, confirmó la grave lesión de Manex Lozano, quien se perderá lo que resta de temporada, después de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el entrenamiento de este viernes.

El atacante navarro, cedido al conjunto racinguista por el Athletic Club este enero, se vio obligado a retirarse de la sesión de trabajo de la plantilla cántabra después de un mal apoyo. El joven artillero navarro abandonó el entrenamiento cojeando y con claras muestras de dolor.

"Ha sido él solo, ha notado que se le fue la rodilla y poco más puedo decir. Han ido a hacerle pruebas, ahora a esperar lo que digan las pruebas. Esperemos que sean buenas noticias, aunque tiene mala pinta", manifestó José Alberto, técnico del Racing, en la rueda de prensa previa al partido de este lunes frente al Mirandés en El Sardinero.

Posteriormente, el club informó de que Manex "se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha".

"El periodo de baja y recuperación de Manex Lozano, que será intervenido quirúrgicamente, dependerá de su posterior evolución, pero el delantero navarro ha dicho adiós a la temporada", informó la entidad racinguista.

Manex Lozano fue uno de los dos refuerzos que el Racing incorporó para el ataque en el mercado de invierno, junto con el georgiano Giorgi Guliashvili, después de que el Stuttgart alemán pagara los 7,3 millones de euros de la cláusula de Jeremy Arévalo.

El juvenil aterrizó en El Sardinero, tras jugar la primera mitad de esta temporada en la Segunda RFEF con el Baskonia, el tercer equipo del Athletic Club. A pesar del salto de categoría, el navarro encajó muy bien en el ataque del equipo cántabro y marcó en sus dos primeros partidos de Segunda División. Firmó una diana en su estreno, frente al Zaragoza en el estadio racinguista (2-3) y en la goleada de los verdiblancos contra Las Palmas (4-1).

Manex Lozano disputó los dos siguientes duelos, frente al Deportivo en Riazor (0-1) y en Granada, pero sin volver a ver portería.