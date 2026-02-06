El técnico del Albacete sobre Riki: "Lo mejor para todos era esto"

Alberto González, técnico del Albacete Albacete Balompié SAD

Alberto González, técnico del Albacete, ha valorado este viernes, en rueda de prensa, el duelo del domingo en Riazor frente al Deportivo. El preparador del cuadro manchego ha asegurado que están "agradecidos" a Riki, traspasado al club coruñés el último día del mercado de invierno, "por el trabajo que ha hecho". "Ha sido espectacular lo que ha aportado aquí", ha indicado el entrenador andaluz, quien admite que la salida de "un jugador de tanto nivel te pueda debilitar la plantilla", sin embargo, considera que "lo mejor para todos" era su venta, por las ganas del futbolista de vestir la camiseta blanquiazul.

Estado del equipo para el partido de Riazor. "Baja de última hora, la de Neva, con la lesión del otro día. Los demás siguen igual, con la ya sabida de Pacheco por sanción".

Lesión de Carlos Neva. "Parece que es menos grave de lo que las imágenes muestran, ha quedado todo en un esguince, veremos el tiempo de recuperación, que no será cuestión de meses, sino de semanas o días. Habrá que verlo".

Vuelta a la realidad, tras la eliminatoria de Copa con el Barça. "Toca bajarse un poco de esa nube que hemos vivido, de esa carga emocional tan bonita, y centrarnos al completo en la Liga, que es lo que nos toca, un partido muy complicado, contra un rival muy complicado, que, encima, juega como local, con viaje de por medio. Con todas las dificultades que supone, pero convencidos de que nos tiene que servir todo lo vivido para crecer en cuanto a confianza, saber de lo que somos capaces y a competirlo de la mejor manera que sepamos".

Temor a un bajón tras el desgaste de la Copa. "No. Hay ejemplos de todo, de equipos que les ha venido bien la Copa y luego han hecho grandísimas temporadas y equipos que luego les ha podido perjudicar de alguna manera. Creo que estamos bastante bien, que no nos ha supuesto ningún desgaste extra acumular partidos los mismos jugadores, sino todo lo contrario, nos ha servido para que haya muchos jugadores en dinámica, los que han participado y no creo que haya ningún exceso de carga en ninguno. Alguno, un poco más, pero a lo largo de lo que va de temporada no creo que haya ninguno que lleve un número de partidos excesivo".

Buena racha, pero se mide a un Dépor que le tiene cogida la medida en los últimos años. "Es cierto que es un equipo que nos ha hecho bastante daño en los últimos partidos. Sabemos perfectamente las capacidades que tienen, dónde son especialmente buenos y trataremos de competirlos de la mejor manera y tratar de imponer un poco nuestra idea".

Salida de Riki del Albacete. "Le estamos súper agradecidos por el trabajo que ha hecho, ha sido espectacular lo que ha aportado aquí y ya está. Hemos entendido todas las partes que era el momento de salir, lo primero, porque era su predisposición y hay que respetarla y es lo que toca y, a partir de ahí, a seguir creciendo nosotros con nuestro equipo, con nuestros jugadores, y él seguirá haciendo su nuevo camino y nosotros el nuestro. Desearle lo mejor a partir del domingo, sobre todo, y ya está. Agradecerle por su trabajo".

El jugador comentó en A Coruña que no le gustaron las formas de su salida. "Es que no es fácil porque podemos entender que los intereses son diferentes, que su predisposición a salir y la necesidad que pueda haber aquí, lo que ha creado aquí, el pensar que un jugador de tanto nivel te pueda debilitar la plantilla. Al final, se puede entender que hay diferencia de intereses entre lo que le interesa al Albacete, lo que le interesa a él, lo que nos interesa a nivel técnico, lo que interesa a nivel de club. Cuando los intereses chocan, hay que enfocarlo bien, llegar a acuerdos y ver realmente qué es lo mejor para todos, pero al final, lo mejor para todos era esto porque es lo que mejor combina los intereses de todos. Ojalá hubiéramos tenido aquí a la mejor versión de Riki para tiempo, pero hay que entender que cuando él cree que su mejor opción es la de salir, la de dar el paso a acercarse a casa, ir a un gran club, un gran contrato, grandes posibilidades, hay que respetarlo y ya está".

Papel del técnico a la hora de los fichajes. "Igual que yo soy el máximo responsable a nivel técnico, de campo, de equipo, él es el máximo responsable a nivel de plantilla, de diseño. Igual que yo me apoyo en él y le escucho cuando me comenta algo del equipo, él me escucha a mí cuando le comento algo al respecto de si es un jugador adecuado, si no, si se adapta a las necesidades o no, pero en última instancia respeto su decisión (a la hora de hacer los fichajes), pero sí que doy mi opinión absolutamente en todo".

El Dépor exhibe peores números en Riazor que a domicilio. "Sus puntos fuertes son sus puntos fuertes, juegue dentro o fuera. Me gustaría afrontarlo mejor con nuestra afición, sobre todo ahora mismo, que estamos en buena sintonía, con buenas sensaciones dentro de casa, el empuje de la afición siempre es un plus, y el conocer nuestro terreno. Pero por otro lado es cierto que ellos van a tener a su gente empujando, pero también van a tener la necesidad un poco extra de llevar la iniciativa, no solo ganar, sino, además, jugar bien, hacer muchas cosas bien, y con eso tal vez se pueda jugar un poco. Pero ellos son buenos en lo que son buenos, independientemente del campo en el que jueguen, y nosotros tendremos que pararlos".

Con la baja de Pacheco, el jugador más en forma, reto para que cojan el testigo Capi o Álex Rubio. "Es una baja significativa porque viene estando a muy buen nivel, pero habrá otros compañeros que tengan la oportunidad que puedan aprovecharla. Tenemos la posibilidad de Capi y otras posibilidades que iremos jugando con ellas".

Fichajes nuevos, Martín Fernández, Álex Rubio y Víctor San Bartolomé. "Tanto Víctor como Álex entrarán en convocatoria y Martín probablemente esperemos alguna semana más para darle más tiempo de adaptación. Viene de un fútbol diferente, de viajes largos, de una pretemporada. No tenemos que precipitarnos".

Proceso de recuperación de Higinio. "No te sabría decir. Hay días peores, mejores, está en tratamiento y hay diferentes cosas, pero no sé exactamente qué decirte".

Toché dijo que la intención del club es la renovación del técnico. "Creo que de momento ni nos hemos puesto a hablar de ello. Es cierto que trabajamos bien, hay sintonía, creo que se está haciendo un buen trabajo y estamos contentos con lo que se está haciendo, pero habrá que ir valorando un montón de cosas llegado el momento, pero no ha llegado ese momento aún de ponerse a hablar del tema".

Plantilla, tras el mercado de invierno. "Siempre se puede mejorar, pero yo estoy contento con lo que tenemos. Se ha hecho todo lo que se ha podido, hemos conseguido traer a jugadores que nos dan lo que más nos gusta, que es ilusión, ambición, ese deseo de trabajar y ganarse un sitio en la categoría, en el equipo, en el mundo del fútbol. Siempre puede haber cosas que se echen de menos, pero lo más importante está".

Pepe Sánchez. "Es de los que decimos que sigue en proceso. Se ha complicado, a veces los bocadillos provocan más daños estructurales que se esperan. Hay veces que quedan en un moratón y sigue para delante, pero cuando es muy intenso, provoca daños estructurales que están recuperándose".

Importancia a seguir dejando la portería a cero, como en las últimas semanas. "Estamos con cuatro porterías a cero consecutivas y ese tiene que ser nuestro máximo valor. Tenemos que darle continuidad todo lo que podamos. Seguir creciendo desde la defensa, sentirnos fuertes a nivel defensivo, creo que sigue siendo nuestra prioridad".