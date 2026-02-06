El nuevo mediocentro del Albacete, Víctor San Bartolomé, durante un entrenamiento con los blanquillos.jpg @AlbaceteBPSAD

El mercado de invierno a veces cambia la cara de los equipos. Es lo que le ha pasado al Albacete, rival de los blanquiazules este domingo en Riazor. El club había anunciado que su hoja de ruta pasaba por incorporar efectivos en todos las demarcaciones: defensa, centro del campo y ataque.

Y le tocó afanarse en su sala de máquinas, tras la salida de su capitán Riki, ahora en las filas herculinas y que podría ya enfrentarse a su exequipo este fin de semana. El adiós del asturiano se hizo esperar hasta casi el cierre de mercado, pero el cuadro blanquillo se había cubierto ya las espaldas con la incorporación del mediocentro Edward Cedeño (Las Palmas). Lamentablemente el panameño se lesionó de gravedad en el primer entrenamiento con su nuevo equipo y tuvo que someterse a una cirugía en el tendón del recto femoral de su pierna derecha.

Para contrarrestar ese infortunio la dirección deportiva, encabezada por Toché, fichó a dos mediocentros, uno de ellos llegó prácticamente al filo del cierre del mercado y es precisamente el más parecido a Riki, aunque con matices. Este es Víctor San Bartolomé, traspasado del Barakaldo y que firmó hasta 2028, lo que indica la clara apuesta de futuro hecha por el futbolista. El centrocampista había sido hasta ese momento una pieza importante en el conjunto gualdinegro, disputando 19 de los 22 encuentros oficiales, en los que había firmado siete goles y dos asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores destacados de Primera RFEF.

Dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Athletic, jugando en el Baskonia y debutando en la categoría de bronce con el filial bilbaíno en la 2017-18. Con el segundo equipo de San Mamés disputó 93 partidos oficiales hasta que en verano de 2022 recaló en el Celta Fortuna.

Pasado en el filial celeste

Y precisamente en la primera de las dos temporadas en las que estuvo compitiendo con el filial celeste se midió al Dépor. Fue en la quinta jornada liguera de esa campaña 2022-23. En ese duelo celebrado en Balaídos disputó 80 minutos de un partido que se zanjó con tablas (1-1).

Después de jugar 38 duelos con el filial celeste firmó por el Real Unión de Irún en la temporada 2024-25. Estuvo una campaña, disputó 29 partidos y anotó seis goles, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo a Segunda RFEF.

San Bartolomé es un centrocampista completo, con capacidad para actuar como interior o mediocentro adelantado. Entre sus puntos fuertes está su llegada desde segunda línea y su capacidad para medir los tiempos en el área rival, con presencia física y recorrido. Un jugador que se suma al ataque y cuyo corte ofensivo permite proporcionar soluciones en partidos cerrados.

Un futbolista con gol, que ya alcanzado cierta madurez competitiva pero con margen aún para seguir creciendo. Como hándicap, no tiene la pausa de Riki y el control del ritmo de juego. El Albacete también incorporó cedido, con opción de compra, al mediocentro uruguayo Martín Fernández, procedente del Newells. El futbolista se formó en las categorías inferiores del Liverpool FC de Montevideo, donde comenzó con 14 años. Durante su paso por Liverpool, Fernández fue creciendo como jugador hasta ser una de las claves en la conquista del título nacional por parte del club uruguayo.

En 2022 dio el paso al Boston River uruguayo y a comienzos de 2024, emprendió su primera experiencia fuera de Uruguay al fichar a préstamo con Gimnasia y Esgrima La Plata, en la Primera División argentina. Tras un breve paso de nuevo por Boston, fichó por Newells Old Boys también en la máxima categoría argentina en julio de 2025, su última escuadra antes de llegar al cuadro blanquillo.

El ‘Nano’ Fernández, como se le apoda, suma más de 140 duelos oficiales entre sus equipos de Uruguay y Argentina. Un jugador que cuenta con perfil de pivote, con capacidad de distribuir el juego con criterio e imprimir un ritmo intenso y que no escatima esfuerzos a la hora de aportar también en labores defensivas, ya desde la línea de presión. Alberto González señaló que todavía habrá que esperar para verlo sobre el césped.

Más madera en ataque

Un complemento a San Bartolomé, pero de corte más defensivo. No obstante, el charrúa tendrá que ponerse a punto ya que lleva tres meses sin competir. Además de la medular, el Albacete reforzó la defensa rescatando a un excapitán del Zaragoza, Lluís López, que se encontraba enrolado en las filas Shandong Taishan de la liga china, a donde había llegado procedente precisamente del cuadro maño y con el que rescindió su contrato. En el Carlos Belmonte compartirá vestuario con un histórico zaragozano como es Jesús Vallejo.

El defensor catalán inició su carrera en la cantera del Espanyol en edad benjamín hasta llegar al primer equipo, al que ayudó a subir a Primera. Asimismo, disputó partidos de Europa League. Fue, además, internacional con España en las categorías inferiores. Tras un curso en el Tenerife pasó cuatro en el Zaragoza, portando el brazalete de capitán, antes de dar el salto al fútbol chino. El central aseguró en su presentación que tiene “capacidad de liderazgo” y al que le gusta “sacar la pelota jugada desde atrás” y que cuenta con “buena lectura de juego”.

Además, dos jugadores llegaron para sumar en ataque. Precisamente el primer refuerzo fue el delantero ghanés Samu Obeng, tras salir del Ceuta. Un jugador con amplia experiencia en Segunda, en equipos como el Oviedo y el Huesca y que curiosamente coincidió con Antonio Hidalgo en la campaña 2023-24, cuando este sustituyó a Ziganda en el Huesca. Ese año marcó seis goles. Esta campaña con el Ceuta llevaba una diana en ocho partidos, dos titular.

El ariete nació en Nsapor, ciudad de Ghana. Su padre llegó a España en patera, se quedó en Cataluña y consiguió la documentación necesaria para traer a su familia: "Mi padre es de los que vinieron en patera y entraron aquí ilegalmente. Soy quien soy gracias a él. Por todo el riesgo que asumió, cruzando el mar, en una patera. Tengo una admiración especial hacia él y me siento en deuda", dijo en una entrevista para TV3.

Obeng es un delantero de 1,83, con fuerza física y movilidad entre líneas. Tras Abdul Awudu, Alex Kyeremeh, Emmanuel Attipoe y Suleyman Muntari, Obeng se conviertió en el quinto futbolista ghanés en toda la historia en formar parte de la primera plantilla del Albacete Balompié.

A este ‘nueve’ hubo que sumar al polivalente atacante Álex Rubio, que fichó hasta 2030, traspasado por el Villarreal. Rubio, que puede ejercer en cualquiera de los tres flancos de la zona de arriba, pasó por el Murcia y el Antequera y el filial del Villareal, los tres de Primera RFEF. Con este último llevaba ocho goles y dos asistencias en esta campaña y con su fichaje por el Albacete vivirá su primera experiencia en el fútbol profesional.

Es un jugador que como delantero es capaz de fijar centrales, atacar espacios y caer a bandas para generar ventajas. Además, destaca por sus desmarques de ruptura, demostrando que no es un ariete puramente estático. El Albacete post-Riki, que presenta caras nuevas, algunas que han llegado como reemplazos del asturiano, visita este domingo Riazor con la flecha para arriba a nivel deportivo, con tres victorias consecutivas.