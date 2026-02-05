Javier Pintado se considera un apasionado de la radio, en la que dio sus primeros pasos siendo muy joven. Después colaborando en prensa escrita, pero siempre pegado al micrófono amarillo de la SER y ahora cantando en Carrusel los goles del Albacete Balompié.

¿Qué recuerdos le evoca el Deportivo?

Los primeros recuerdos que tengo era cuando el Dépor jugaba Champions: el partido contra el Milan, esa eliminatoria histórica, jugadores como Tristán, Pandiani, antes Djalminha. No era el primer equipo al que animabas, estaban antes quizá el Barcelona o el Madrid, pero en Albacete le cogimos mucho cariño al Dépor y también en mi grupo de amigos. Y no solo por lo que hacía en Europa, también en la Liga. A raíz del playoff sí que ha habido mucha rivalidad pero es un equipo al que le tengo mucho cariño y cuanto antes está en la máxima categoría del fútbol español mejor.

¿Algún jugador en especial?

Me gustaba mucho Sergio González. Puede que no fuese el que más sobresalía por los goles, porque estaba el ‘rifle’ Pandiani o Tristán, pero Sergio es un jugador muy parecido a Riki. Si me tengo que quedar con uno me quedo con él y con su forma de analizar el juego y el tempo. Y hemos visto su paso a los banquillos.

¿Cómo ve al Dépor?

Es un equipo que cuando empieza la competición, junto con Almería, Racing o los que bajan de Primera, está en ese grupo de favoritos y pienso que a veces más que beneficiar le perjudica. Se da por hecho que puede ganar a cualquiera y cuando gana tiene que seguir haciéndolo. Y esta categoría es una montaña rusa y cuando encadenas varios partidos sin vencer hay más presión. Pero tiene mucho potencial arriba, con Yeremay, que es un jugadorazo. Tiene mucho mérito que siga en el Dépor, que si lo hace es porque quiere, porque tiene potencial para estar en Primera y jugar competición europea, por lo que meritazo para el Dépor y para Yeremay. Y hay otros nombres como los de Mulattieri, Soriano, Mella… Donde tiene que mejorar es en la defensa, aunque creo que le ha dado otra cara Altimira. También en portería ha subido el nivel. Pongo la mano en el fuego porque el Dépor va a estar luchando por todo hasta el final.

¿Y qué le puede aportar un jugador como Riki?

El valor que te da un futbolista como Riki es diferencial. Es el último héroe del ‘Riazorazo que quedaba en la plantilla. Puede aportarle al equipo tempo, que es algo importante. Marca mucho el ritmo de los partidos, recibe y puede romper líneas y conducir o pasar rápido. Es ese jugador al que le das la pelota cuando no sabes qué hacer. El Albacete pierde mucho sin él y los refuerzos que ha traído no son como Riki. Mientras, el Dépor creo que va a ganar mucho a la hora de manejar los partidos.

¿Y cómo llega ese Albacete post-Riki y que se ha reforzado tras su marcha?

En lo deportivo en el mejor momento de temporada. Después de ganar al Real Madrid sumó tres victorias seguidas y aunque quedó eliminado el sabor es positivo porque conseguiste meter al equipo de Flick en su área. Tras la salida de Riki llegó Martín Fernández, un pivote uruguayo que es más posicional, más físico pero que lleva tres meses sin competir. El que más se puede acercar a lo que es Riki es Víctor San Bartolomé. Es un jugador de Primera RFEF, del Barakaldo y es un futbolista diferente: tiene mucha llegada, es corpulento, de segunda línea y tiene gol. Pero no es Riki, no le puedes dar el balón y que te dé esa pausa.

¿Qué partido espera, teniendo en cuenta que el Dépor en Riazor a veces cede la iniciativa?

Nadie va a querer el balón (risas). Al Albacete no le gusta tenerlo, pero lo que más me preocupa y el miedo que me da es que se le acabe la gasolina después de salir con el equipo titular en la Copa. Puede que intente incomodar al Dépor en la salida de balón pero no sé cuánto le puede durar, aunque intensidad le va a poner seguro porque llega con la flecha para arriba. Además, el Dépor le marcó en total 10 goles el año pasado y en la primera vuelta ganó sin problemas. A la afición le gusta mucho jugar contra el Dépor, hay cierto pique en redes sociales y es un encuentro que gusta mucho.

¿Cómo recuerda el ‘Riazorazo’?

Hay partidos que te dejan una fotografía que queda para la historia, como el del Dépor-Milan de Champions. No creo que diese la sensación de que estaba todo preparado pero sí de que el guion te llevaba a que el Dépor consiguiese el ascenso en Riazor. Aún así había ilusión, no era imposible, pero se viajó con la idea de que íbamos a un partido con un campo a reventar. Y en Riazor la sorpresa se incrementó con el 1-2 y luego con el ascenso. Sí que es un partido para la historia pero con la fotografía de que puede volver a suceder en algún momento. El fútbol siempre te da revancha y todo puede volver a pasar y que sea al contrario.

¿Es el Dépor el principal candidato al ascenso?

Nunca lo voy a descartar, siempre es candidato a subir a Primera, tanto por la vía directa como a través del playoff.