Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Seis partidos de sanción para Víctor Orta

Por encararse con el árbitro Pérez Hernández tras la derrota del Valladolid en Córdoba

Armando Palleiro
Armando Palleiro
04/02/2026 19:48
Víctor Orta, director deportivo del Valladolid
Víctor Orta, director deportivo del Valladolid
REAL VALLADOLID
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Víctor Orta, director deportivo del Valladolid, ha sido sancionado con seis encuentros de suspensión, dos por protestas al árbitro o a su equipo, y cuatro “por producirse con violencia leve” hacia los colegiados tras la finalización del encuentro ante el Córdoba, en el que el club pucelano cayó por 3-1. 

“Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro”, indicó Víctor Orta “en numerosas ocasiones y a voz en grito” a la conclusión de la contienda, tal y como reflejó el colegiado Pérez Hernández en el acta.

Encontronazo de Víctor Orta con los árbitros tras la derrota del Valladolid en Córdoba: "Dejas a 30 familias en el paro"

Más información

Según recogió en el acta el árbitro, el director deportivo del Valladolid, "una vez finalizado el partido estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid Don Víctor Orta Martínez se dirigió a mí en los siguientes términos: "Por tus decisiones dejas a 30 familia en paro", teniendo que ser sujetado por varios miembros de su equipo"

El enfado de Orta no se quedó en este gesto, ya que tras encararse con el juez del partido, también se dirigió a por el cuarto árbitro: "A continuación, cuando el cuarto árbitro entra al túnel de vestuarios le sujeta del brazo dándole un tirón hacia atrás mientras se dirige a él en los siguientes términos: "La roja la has tenido que ver muy clara".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Redru y Espe Pizarro a punto de ingresar al verde en el encuentro ante el Badalona de la primera jornada liguera

El fondo de armario del Deportivo se queda corto
Bea Arrizado
Álex Chan trata de escapar de la defensa de Oviedo

Álex Chan se queda a cero por primera vez con el OAR
Raúl Ameneiro
Rubén López, durante a súa presentación co Pontevedra

Rubén López, na súa presentación co Pontevedra: "Antes de nada quería vir aquí"
Lucía Dávila
Imagen del Victoria-Paiosaco disputado el pasado domingo 25 de enero

Un descuido puede costar muy caro en Preferente
Santi Mendoza