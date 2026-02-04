Seis partidos de sanción para Víctor Orta

Víctor Orta, director deportivo del Valladolid REAL VALLADOLID

Víctor Orta, director deportivo del Valladolid, ha sido sancionado con seis encuentros de suspensión, dos por protestas al árbitro o a su equipo, y cuatro “por producirse con violencia leve” hacia los colegiados tras la finalización del encuentro ante el Córdoba, en el que el club pucelano cayó por 3-1.

“Por tus decisiones dejas a 30 familias en paro”, indicó Víctor Orta “en numerosas ocasiones y a voz en grito” a la conclusión de la contienda, tal y como reflejó el colegiado Pérez Hernández en el acta.

Según recogió en el acta el árbitro, el director deportivo del Valladolid, "una vez finalizado el partido estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid Don Víctor Orta Martínez se dirigió a mí en los siguientes términos: "Por tus decisiones dejas a 30 familia en paro", teniendo que ser sujetado por varios miembros de su equipo"

El enfado de Orta no se quedó en este gesto, ya que tras encararse con el juez del partido, también se dirigió a por el cuarto árbitro: "A continuación, cuando el cuarto árbitro entra al túnel de vestuarios le sujeta del brazo dándole un tirón hacia atrás mientras se dirige a él en los siguientes términos: "La roja la has tenido que ver muy clara".