Último intento aragonés por salir del pozo

Los jugadores del Zaragoza guardan un minuto de silencio esta temporada REAL ZARAGOZA

El pasado fin de semana el Zaragoza volvió a las andadas al ofrecer una imagen lastimosa en su desplazamiento al Carlos Belmonte, escenario donde el Albacete le pasó por encima (2-0) a una escuadra que no consigue abandonar la zona de descenso.

“Hemos mostrado la espiral de un equipo que tiene dudas y no puede ser. No podemos salir así. Yo soy el responsable. Debemos dar un cambio drástico en la actitud al afrontar los partidos. No podemos tener una actitud de víctimas a ver qué hace el rival. Tendré que afinar mi mensaje”, destacaba su entrenador, Rubén Sellés, en sala de prensa tras el enésimo batacazo del presente ejercicio.

“Si me dan a elegir, me gustaría tener un equipo competitivo que saliera a reventar al rival y no esperar a ver qué pasa. Da igual que venga delantero o centrocampista. Necesito gente que compita y salga a competir, y hoy no lo hemos demostrado. Al que compita, como si es el utilero. Debemos salir a morder y hoy no hemos salido a nada”, endurecía su discurso un técnico desconcertado en búsqueda de unas soluciones que no acaban de llegar.

En medio del hastío que impera en el entorno zaragocista, su directiva persigue un punto de inflexión para amarrarse a la permanencia. Un reto menor sobre el papel para esta entidad que a día de hoy se celebraría casi como uno de sus nueve títulos oficiales.

La presente ventana del mercado de enero ha sido aprovechada al máximo por el club blanquillo para tratar por todos los medios de cambiar una dinámica que parece guiar al equipo hasta Primera Federación.

El primero en llegar en enero fue Rober González, canterano del Betis que se encontraba en el NEC Nijmegen de la liga neerlandesa, desde donde ha arribado en calidad de cedido.

Atacante con capacidad para desempeñarse tanto en posición de extremo como de mediapunta, este futbolista de 25 años viene para aportar criterio y último pase.

La segunda cara nueva fue el delantero nigeriano William Agada, que a sus 26 años ha dado el salto desde el Real Salt Lake de la MLS estadounidense para acometer la complicada misión de reflotar la nave aragonesa.

Una apuesta arriesgada por un atacante que rezuma potencia pero que arriba con el hándicap de que nunca ha competido en ligas de primer nivel.

También para la parcela ofensiva ha recalado en la entidad aragonesa, avalado por su director deportivo Txema Indias, Nikola Cumic, un extremo de 27 años que también aterriza como cedido, en este caso por el Rubin Kazan ruso.

Internacional con la selección de Serbia, Cumic sí posee tablas en la Liga Hypermotion, en la que ya actuó defendiendo el escudo del Sporting de Gijón en la pasada temporada 2020-21.

Este mismo lunes, en el último día de plazo para incorporaciones invernales, el Real Zaragoza se hizo con los servicios de Juan Larios, un lateral izquierdo que este mismo curso ha estado cedido por el Southampton en la Cultural Leonesa hasta este mes de enero.

Sellés conoce a la perfección a este futbolista de su periplo en los ‘Saints’ en la campaña 2022-23.

La directiva zaragocista ultimó también este lunes la llegada del central marroquí El Yamiq, que regresa al conjunto blanquillo seis años después.

El propio club quiso agradecer el gesto del atacante lesionado Paulino de la Fuente, que llegó a un acuerdo para dejar vacante su ficha y que esta pudiese ser ocupada por un eventual refuerzo de última hora.

Dinámica alarmante

Después de un amago de reacción con tres victorias consecutivas entre las jornadas 14 y 16 frente a Huesca (1-0), Eibar (1-2) y Leganés (3-2), el cuadro zaragozano ha regresado a su depresión recurrente del presente ejercicio.

En efecto, la formación dirigida por Rubén Sellés (tercer entrenador de la temporada después de Gabi Fernández y Emilio Larraz) ha obtenido tan solo un triunfo en sus ocho últimas apariciones ligueras.

El citado éxito frente al Racing de Santander por 2-3 ha quedado empañado por una serie de borrones, con cuatro empates y tres reveses, que han vuelto a sepultar al conjunto del Ibercaja Estadio. Las igualadas contra el Málaga (1-1), Burgos (1-1), Real Sociedad B (1-1) y Castellón (0-0), así como las derrotas ante Cádiz (1-2), Las Palmas (1-2) y Albacete (2-0) han regenerado un sentimiento de impotencia generalizado en un club con más de 23.000 socios y 18.000 abonados.

Con apenas 22 puntos en su casillero, a tres de distancia de la línea de la permanencia, el Real Zaragoza afronta el próximo fin de semana una cita crucial para su supervivencia en el fútbol profesional, al recibir en su casa a un Eibar irregular que ha sido capaz de enderezar el rumbo en las últimas fechas con los triunfos en Ipurúa ante Valladolid, Mirandés y Almería. Todo lo que no sea sumar de tres en tres ante sus adeptos supondría que las luces de alarma se disparasen en el club maño.