Carlos Fernández, el salvavidas del Mirandés a ritmo de récord

“El equipo lo necesitaba y lo merecía, hubo muchos partidos en los que el equipo daba muy buenas sensaciones, pero siempre pasaba algo. Cada vez se iba haciendo más cuesta arriba, pero nunca hemos dejado de creer y nunca vamos a dejar de hacerlo”.

Con estas palabras resumía el delantero exdeportivista Carlos Fernández la victoria obtenida por el Mirandés sobre el Málaga (2-1), que da vida a los castellanos —colistas— en la lucha por eludir los puestos de descenso. Un doblete del atacante andaluz otorgó los tres puntos al cuadro de Miranda de Ebro, donde Fernández ya ha conseguido transformar diez dianas en Liga, situándose a una sola de su récord en el fútbol profesional —logró once en el Granada en la campaña 2019-20—.

Todavía con 18 jornadas del torneo de la regularidad por delante, el de Castilleja de Guzmán (Sevilla) tiene muy a tiro establecer una plusmarca personal; la primera oportunidad de incrementar su cuenta la tendrá el próximo fin de semana en El Sardinero frente al Racing de Santander.

Tras haberse repuesto de dos roturas de ligamento cruzado —en ambas articulaciones y un sinfín de dolencias importantes—, a sus 29 años vuelve a disfrutar del fútbol y del gol. En el presente curso se ha convertido en un imprescindible en el conjunto jabato debido a su calidad y oportunismo.

Su buena racha ante el marco contrario dio inicio en la tercera jornada de Liga, concretamente en la visita al Granada, envite que concluyó con una decisiva victoria visitante por 1-2, con un penalti convertido en el minuto 49 que inauguró el marcador.

También a domicilio y en otro triunfo de los de Miranda de Ebro, esta vez en Albacete en la cuarta fecha, el sevillano puso su granito de arena a un 1-4 que dejó helado el estadio Carlos Belmonte.

En la sexta jornada en Andorra otro de sus aciertos valió un merecido punto en el desplazamiento a Andorra (1-1). Las buenas sensaciones que ofrecía el ‘10’ del club jabato no eran casualidad, con tres dianas en las seis primeras citas ligueras.

Su siguiente tanto se haría esperar hasta el duodécimo encuentro; un choque en el que se adjudicó un doblete estéril en la derrota 3-2 frente a la Cultural Leonesa. Solo un fin de semana después registró su sexto acierto en el triunfo 2-1 contra el Sporting de Gijón.

Contra Castellón (3-1) y Córdoba (1-2) su instinto no obtuvo recompensa en forma de puntos, pero el pasado lunes en Anduva su duende volvió a aflorar, con un doblete que permitió a los burgaleses cortar una racha de nueve jornadas seguidas sin perder del Málaga (2-1) y embolsarse tres puntos cruciales para seguir creyendo en la salvación.

Un control espectacular y posterior remate con la izquierda para el 1-0 y una pena máxima para el 2-1 en los minutos finales, su impronta.