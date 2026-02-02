Carlos Fernández celebra el primer gol al Málaga CDMIRANDES

El Deportivo mantuvo la tercera plaza y sube un puesto con respecto a la pasada jornada gracias a la victoria del Mirandés ante Málaga (2-1), que cortó la racha triunfal de seis victorias seguidas del cuadro boquerón. Tras la disputa de la 24ª jornada el Dépor es tercero, con 40 puntos y el Málaga es sexto con 38.

Le echó un capote un exblanquiazul al Dépor, el delantero Carlos Fernández, que volvía tras sanción, marcó dos goles en la victoria en Anduva en un partido en el que se adelantaron los locales mediada la primera parte. Al poco de iniciarse la segunda empató Ochoa para los andaluces y en la recta final, con el cuadro local volcado el árbitro señaló un penalti que transformó el delantero cedido por la Real Sociedad.

El Málaga salió con personalidad, adueñándose de la posesión en los primeros compases y obligando al Mirandés a replegarse en su propio campo.

Ese dominio inicial estuvo a punto de traducirse en gol cuando Niño, muy atento dentro del área, cazó un balón suelto y sorprendió a Juanpa con un disparo que se estrelló en el palo, en la ocasión más clara de los andaluces hasta ese momento.

La reacción del Mirandés no tardó en llegar, en el minuto 9, una acción vertiginosa de los jabatos terminó con Javi Hernández recibiendo en la frontal, recortando a Gabilondo y sacando un disparo cruzado que obligó a Alfonso Herrero a emplearse a fondo para enviar el balón a córner.

A partir de ahí, el conjunto local comenzó a ajustar mejor la presión y a incomodar seriamente la salida de balón del Málaga, que empezó a sufrir para construir juego desde atrás.

Los rojillos crecieron con esa presión alta y volvieron a rondar el gol con un centro muy peligroso de Toni Tamarit que se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador, ante la imposibilidad de Ali Houary y Carlos Fernández de llegar a tiempo.

El partido ya había cambiado de guion y el Mirandés terminó por confirmar su mejoría en el marcador, tras neutralizar el dominio inicial del Málaga, los de Anduva comenzaron a mandar y a generar peligro constante.

El premio llegó con un sensacional centro de Selvi Clua que encontró a Carlos Fernández en el área. El delantero, muy atento en el área pequeña, no perdonó y batió a Alfonso Herrero para poner el 1-0 con el que se llegó al descanso.

Los andaluces salieron decididos a buscar el empate y avisaron pronto con una acción individual de Dani Lorenzo, que rompió líneas desde el centro del campo y filtró un pase para Chupe, cuyo remate terminó estrellándose en el cuerpo de Rafel Bauzà cuando Anduva ya contenía la respiración.

La respuesta rojilla no se hizo esperar y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja en una mala salida de Alfonso Herrero tras un saque de esquina permitió a Carlos Fernández rematar a puerta, pero Carlos Puga apareció providencial para despejar el balón sobre la misma línea de gol y mantener con vida al Málaga.

El partido ganó en ida y vuelta hasta que el conjunto visitante encontró el empate en el que Dani Lorenzo volvió a ser protagonista al detectar el desmarque de Carlos Puga por la banda derecha. El lateral puso un centro preciso al área que Adrián Niño no logró rematar, pero el balón quedó muerto para Aarón Ochoa, que no perdonó y superó a Juanpa para firmar el 1-1.

Lejos de acusar el golpe, el Mirandés reaccionó con personalidad y comenzaron a enlazar posesiones más largas y a controlar los mejores momentos del Málaga.

Tras unos minutos de imprecisión por parte de ambos equipos, el Mirandés volvió a golpear con peligro con un centro de Pablo Pérez desde la izquierda fue peinado por Carlos Fernández y cayó a Toni Tamarit, cuyo disparo se marchó excesivamente cruzado.

El empuje local se intensificó y estuvo a punto de traducirse en gol en una falta botada por Javi Hernández que Alfonso Herrero rozó lo justo para que el balón acabara estrellándose en el larguero.

Anduva ya percibía que el segundo tanto estaba más cerca del área visitante y poco tardó tras botar un córner en el que el colegiado señaló penalti por un agarrón de Carlos Puga sobre Cabello dentro del área.

La acción, muy discutida por el Málaga por la levedad del contacto, no fue revisada por el VAR y Carlos Fernández asumió la responsabilidad desde los once metros y, aunque Alfonso Herrero adivinó el lado, el disparo fue tan ajustado que resultó imparable.

Con ventaja en el marcador, el Mirandés apostó por cambios de perfil defensivo para proteger un resultado que podía significar su primera victoria de la temporada en Anduva esta temporada y la tercera como local.

El Málaga apuró sus opciones hasta el final y, ya en el último minuto, Dorrio estuvo a punto de silenciar el estadio con un remate de tacón que se marchó rozando el palo.

No hubo tiempo para más y Anduva celebró un triunfo trabajado y merecido que permite tomar aire a los jabatos. El partido era vital para el Mirandés, que se jugaba no quedar descolgado en la tabla. De hecho sigue como colista, pero a siete puntos de la salvación.