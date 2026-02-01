Encontronazo de Víctor Orta con los árbitros tras la derrota del Valladolid en Córdoba: "Dejas a 30 familias en el paro"

La 'Hypertensiones' puede hacer que uno pierda los papeles más a menudo de lo que debería y la situación no ayuda cuando hay tanta presión como actualmente en el Valladolid. La última escena dantesca en el conjunto pucelano la ha protagonizado Víctor Orta con un encontronazo con los árbitros tras la derrota de su equipo en la visita a Córdoba (3-1).

No está siendo una temporada fácil para el cuadro blanquivioleta, que en su regreso a la categoría de plata no es que esté lejos de los puestos de playoff, es que después de caer de nuevo en esta jornada, está solo tres puntos por encima de los puestos de descenso. Quizá sea este escenario el que explique la reacción de Orta nada más terminar el encuentro.

Víctor Orta sobre Yeremay: "El Dépor ha rechazado 30 millones por un jugador que cobra por encima de los cinco millones" Más información

Según recogió en el acta el árbitro Manuel Ángel Pérez, el director deportivo del Valladolid, "una vez finalizado el partido estando en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Real Valladolid Don Víctor Orta Martínez se dirigió a mí en los siguientes términos: "Por tus decisiones dejas a 30 familia en paro", repitiéndomelo en varias ocasiones a voz en grito y teniendo que ser sujetado por varios miembros de su equipo".

El cabreo de Orta no quedó ahí, ya que tras enfrentarse con el árbitro, también se fue a por el cuarto árbitro. "A continuación, cuando el 4º árbitro entra al túnel de vestuarios le sujeta del brazo dándole un tirón hacia atrás mientras se dirige a él en los siguientes términos: "La roja la has tenido que ver muy clara".

Nervios que vienen de lejos

Se refería Orta a la expulsión que dejó al Valladolid con 10 en el Arcángel y que allanó el camino para que el Córdoba pudiera ganar en el segundo tiempo y dejar muy tocado al equipo pucelano.

Imagen del acta del Cördoba-Valladolid de esta jornada

Aunque lo cierto es que esta temporada el director deportivo blanquivioleta ya ha protagonizado alguna situación en la que evidencia estar con los nervios a flor de piel. Como muchos otros han hecho en la categoría, en septiembre también intentó decirle al Dépor lo que tenía que haber hecho en el caso Yeremay. "Ha rechazado 30 millones por un jugador que cobra por encima de los cinco millones".

Palabras que, por cierto, no sentaron nada bien en el club blanquiazul y fueron respondidas por Massimo Benassi en una entrevista con este mismo diario. "Creo que estuvo bastante desafortunado en sus declaraciones. En primer lugar porque creo que los profesionales de la industria no tenemos que opinar de contratos y menos de cifras supuestas de jugadores que no son nuestros. Seguramente habiendo estado muchos años en la Premier o en Primera está acostumbrado a otro tipo de contratos. El Dépor puede hacer frente a esta plantilla por la programación y la planificación que hizo".