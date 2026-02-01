El ex del Dépor Peru Nolaskoain celebra el gol del Eibar ante el Sporting.jpeg LaLiga Hypermotion

La jornada le está sonriendo en ciertos aspectos Deportivo, que cumplió con su parte ganando a la Cultural Leonesa (0-1) y que está viendo como algunos de sus rivales hincan la rodilla. El último ha sido el Sporting de Gijón, que perdió por la mínima ante el Eibar en Ipurua (0-1). Comenzó la jornada 24 con 36 puntos, a uno del Dépor y tras perder con los armeros y ganar los blanquiazules se quedan a cuatro (con 40). Además, los puestos de playoff le quedan a dos puntos.

La victoria del Eibar, la cuarta seguida en su feudo, aleja de la zona de descenso en seis puntos, lo que, por otro lado, frena las aspiraciones del Sporting de Gijón de asaltar los puestos de promoción.

Partido con los dos equipos con necesidades distintas de los puntos. Comienzo con un primer ataque del Sporting a cargo de Queipo, con un disparo en el minuto 6 que se fue alto, pero que supuso una declaración de intenciones del conjunto asturiano.

Pero el Eibar no se amilanó y en el minuto 10 un centro lateral de Martón estuvo a punto de llegar a Guruzeta en inmejorable posición, pero no alcanzó a conectar.

El partido era de toma y daca ya que cuatro minutos más tarde fue Dubasin el que pudo adelantar al Sporting con un remate de cabeza desde el centro del área que acabó con el balón pegando en el poste izquierdo de la meta defendida por Magunazelaia.

Y la siguiente le tocaba al Eibar por medio de Mada quien en el minuto 22 disparó desde la parte izquierda del área, pero su tiro se perdió por el lado derecho.

Reparto de ocasiones sobre el campo en un partido equilibrado y que se jugaba de tú a tú. El encuentro se endureció al traspasar su primera media hora con dos tarjetas amarillas casi seguidas a Queipo y a Olaetxea.

Otro cabezazo, en este caso de Otero, en el minuto 34, volvió a llevar peligro para el Sporting. Borja Jiménez tuvo que modificar su plantilla en el minuto 38 por una lesión del ex del Dépor Pablo Vázquez y dio entrada sobre el césped a Diego Sánchez.

Al filo del descanso Yáñez tuvo que intervenir para detener un disparo desde fuera del área de Guruzeta, que trató de sorprender. Al descanso se llegó con el cero a cero inicial y la sensación de que se trataba de un partido totalmente abierto y en el que cualquiera de los dos equipos podía sumar los tres puntos.

Tan es así que nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 47, Mada logró el primer y a la postre único tanto del partido con un potente disparo con la pierna izquierda desde el centro del área, que se coló en las redes, sin que Yáñez pudiera hacer nada.

Los armeros habían hecho lo más difícil, que era romper la tupida red defensiva asturiana. Espoleados por el tanto pocos minutos más tarde pudieron hacer el segundo tras el saque de una falta por Mada, que envió el balón a la cabeza de Nolaskoain, pero mandó el balón desviado por la parte izquierda de la meta gijonesa. Corpas también lo intentó desde lejos con un disparo en el minuto 54 en plena ofensiva del conjunto local.

Trató de reaccionar Guiller Rosas con un disparo que se fue alto en el minuto 64, pero que volvió a meter al Sporting en el partido.

Acto seguido Dubasin también cruzó excesivamente un balón, pero los asturianos avisaron de que iban a luchar por el empate.

Y aún tuvo una tercera Otero, con un lanzamiento a bocajarro, tras una cabalgada que obligó a lucirse a Magunagoitia, que tuvo que atajar con el pie un balón que ya se colaba en su portería, en lo que fue oportunidad más clara para los asturianos en este período.

El Eibar trató de deshacerse de este dominio visitante y lo hizo por medio de un cabezazo del recién entrado Jon Bautista, tras un saque de esquina, que no encontró portería.

Los locales trataron de aprovechar la inercia y Javi Martínez volvió a llevar peligro con un disparo lejano en el minuto 74.

El partido se acercaba a su final y los dos equipos luchaban por la victoria, Mada para el Eibar lo intentó con un disparo que detuvo bien Yáñez y a continuación fue Gelabert el que puso a prueba los reflejos de Magunagoitia.

Fruto de los nervios el Sporting se quedó en el minuto 82 con un jugador menos al ser expulsado Otero tras ver la tarjeta roja directa.

La expulsión fue un mazazo, pero los asturianos trataron de reponerse y en el minuto 84 tras el saque de una falta por Dubasin, Bernal tuvo una buena oportunidad con un disparo que salió desviado por la izquierda, pero estuvo cerca de entrar.

Ya en los minutos de añadido Corredera quemó el último cartucho gijonés con un disparo lejano que paró Magunagoitia sin apuros.

Al final triunfo por la mínima del Eibar, que satisfizo a los locales y jarro de agua fría para los blanquirrojos.