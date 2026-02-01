Mi cuenta

Rivales

El Almería sigue a un punto del Dépor tras su victoria ante el Ceuta (4-2)

El exblanquiazul Kuki Salazar abrió el marcador para el cuadro batalla 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro y Agencias
01/02/2026 16:44
Sergio Arribas celebra su gol ante el Ceuta.jpeg
LaLiga Hypermotion
El Almería, que logró una clara ventaja de tres goles en 35 minutos, sufrió en la segunda mitad ante un buen Ceuta, que redujo distancias justo antes del descanso, volvió a marcar en la reanudación por medio de un Marcos Fernández, de penalti, y creyó en el empate hasta que Adrián Embarba, despejó dudas también desde el punto de penalti. Con este triunfo el cuadro indálico suma 39 puntos y se mantiene a uno del Dépor, que cuenta con 40, tras su victoria de este pasado sábado ante la Cultural Leonesa. 

El Almería salió con intensidad máxima, dominando desde el inicio y encerrando al Ceuta en su campo. La presión alta impidió la salida limpia del conjunto caballa y permitió a los indálicos generar ocasiones tempranas, con André Horta y Miguel de la Fuente como protagonistas. Leo Baptistao desperdició una opción clara, pero el control era absoluto, con Horta apareciendo entre líneas y marcando el ritmo del juego, mientras el Ceuta apenas lograba cruzar el centro del campo.

El dominio se tradujo en ventaja en el minuto 13, tras una mano clara de Anuar en un centro de Morcillo que el árbitro sancionó como penalti tras acudir al VAR. Sergio Arribas lo convirtió para el 1-0. El Almería no aflojó y siguió ahogando al Ceuta, ganando duelos y viviendo en campo rival. En el 22, una gran acción colectiva culminó con un disparo ajustado de Leo Baptistao que supuso el 2-0 y reflejó la superioridad local.

El Almería se gustaba y amplió la ventaja en el 35, cuando Jon Morcillo aprovechó un rechace tras una gran parada de Guille Vallejo a Miguel de la Fuente para firmar el 3-0. El Ceuta intentó reaccionar con tímidas llegadas, pero sin continuidad. Sin embargo, en el 45+1, un potente disparo del exblanquiazul Kuki Zalazar desde la frontal tras un balón suelto sorprendió a Andrés Fernández y puso el 3-1 justo antes del descanso, único premio para un Ceuta claramente superado.

El Ceuta salió tras el descanso con un planteamiento mucho más valiente e intenso, buscando la portería rojiblanca y poniendo en dificultades al Almería en la salida de balón. Bodiger avisó pronto con un disparo fuera y, poco después, Kuki Zalazar estuvo cerca del 3-2, pero Álex Muñoz evitó el gol con una intervención clave. Ante el cambio de escenario, Rubi reaccionó dando entrada a Adrián Embarba por Leo Baptistao para reforzar el trabajo defensivo.

El conjunto caballa había dado un paso adelante, con más posesión y presencia en campo contrario, especialmente a través de Konrad de la Fuente. El Almería, menos preciso y con menos fluidez tras la salida de André Horta, acusó la falta de ideas en ataque. El Ceuta se mostró sólido atrás y en el 78 encontró premio a su insistencia, cuando Marcos Fernández transformó un penalti cometido por Gui Guedes para poner el 3-2 y llenar el tramo final de incertidumbre.

Con el Ceuta volcado, el Almería buscó sentenciar a la contra. En el 83, Arnau Puigmal fue derribado tras un pase en profundidad de Embarba y el propio extremo convirtió el penalti para firmar el 4-2. Ese gol dio tranquilidad a los rojiblancos, que supieron manejar los minutos finales con orden defensivo y posesiones largas, evitando sustos y cerrando una segunda parte más sufrida de lo esperado.

Almería 4- Ceuta 2

Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, min. 66), Nelson Monte, Bonini, Muñoz; Horta (Gui, min. 66), Dzodic; Baptistao (Embarba, min. 55), Arribas, Morcillo (Arnau, min. 73), y De la Fuente (Thalys, min. 66).

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, González, Matos; Zaladar (Marino, min. 86), Youness (Bassinga, min. 46), Campaña (Aisar, min. 46); Salvi Sánchez (Bodiger, min. 46), Fernández y Konrad (Koné, min. 70).

Goles: 1-0, min. 17: Arribas, de penalti. 2-0, min. 22: Baptistao. 3-0, min. 35: Morcillo. 3-1, min. 45+1: Zalazar. 3-2, min. 78: Carlos Fernández, de penalti. 4-2, min. 83: Embarba, de penalti.

Árbitro: Ojaos Valera, murciano. Amonestó a De la Fuente (min. 45+5) y Dzodic (min. 82), de la UD Almería, y a Salvi Sánchez (min. 45+4), Campaña (m. 45+5) y Matos (min. 83), de la AD Ceuta.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 11.551 espectadores.

