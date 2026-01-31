El uno por uno del rival | Una Cultural Leonesa demasiado expuesta

Thiago Ojeda

Con bajas fundamentales como Luis Chacón o Lucas Ribeiro, con salidas que apenas han sido paliadas en el mercado de invierno y en una pobrísima dinámica de resultados que le hace arrancar la jornada vigesimocuarta al borde de un descenso que llegó a vislumbrar con seis puntos de renta. La Cultural Leonesa que se mide este sábado (18.30 horas) al Deportivo no gana para problemas.

Está expuesto el equipo del ‘Cuco’ Ziganda, al que se le ven las carencias deportivas y las dificultades para incorporar futbolistas de nivel propias de los equipos ascensores desde Primera Federación y poco habituados a competir en la categoría de plata. La Cultu no gana para disgustos.

El conjunto leonés llega con vías de agua en muchos frentes. Las más evidentes, en el verde, donde los fichajes del lateral catarí Al-Amin y del extremo Víctor García son insuficientes para parchear las salidas de Larios, Pibe, Mboula, Paco Cortés o Paraschiv y, por supuesto, para corregir las deficiencias de una plantilla que ya partía con lo justo.

La llegada de Ziganda pareció asentar unas bases más sólidas en un equipo que con Raúl Llona era muy alegre. Pero la falta de contundencia defensiva y su escasa pegada le hacen llegar al duelo media docena de fechas sin ganar y con una última victoria en casa que data del ya lejano 17 de noviembre.

Este podría ser un once culturalista que, en algunos puestos, va un poco escaso de calidad y alternativas:

Edgar Badía. 33 años. 23 partidos. 2070 minutos. 37 goles encajados. Ha encajado una gran cantidad de goles, pero no está rindiendo a mal nivel. De hecho, lo ha jugado todo pese a tener como competencia a un Miguel Bañuz que el pasado curso fue clave. Sin ser el gran portero que llegó a ser en cuanto a agilidad bajo palos y velocidad de reacción, sigue resultando un guardameta solvente en esas facetas. No destaca por alto, pero sí con los pies. Además, es muy líder desde atrás. Es quizá el futbolista más contrastado de la plantilla culturalista .

Iván Calero. 30 años. 16 partidos. 1048 minutos. 1 gol anotado. Salido de la cantera del Atlético de Madrid e internacional en las categorías inferiores de España. El hijo de Julián Calero es todo un ‘trotamundos’. No ha terminado de consolidarse como el lateral dominante de Segunda que prometía en el Cartagena. Tras un mal curso en Zaragoza, se reparte los minutos en el lateral derecho con Víctor García temporada. Bueno con balón y poderoso en lo físico.

Rodri Suárez. 23 años. 19 partidos. 1610 minutos. 0 goles anotados. Uno de los capitanes y canterano culturalista. Prometía mucho, pero tuvo que irse cedido al Real Avilés para terminar de foguearse y hacerse importante en la Cultural. Ya ha jugado más partidos esta temporada que la pasada, en la que Satrústegui y el canterano del Dépor Quique Fornos estuvieron por delante de él. Esta campaña le ha dado la vuelta a la situación y es el titular. No es un central demasiado contundente y tiene buena salida de balón, aunque falló en el 1-0 del Dépor en Riazor.

Matia Barzic. 21 años. 19 partidos. 1611 minutos. 1 gol anotado. Cedido por el Elche, que ha vuelto a dejarlo a préstamo en un Segunda División tras acabar el pasado curso en el Eldense. El madrileño es un habitual de Croacia sub-21. Se trata de un central de 1,90 metros, muy poderoso en la fricción y prometedor. Completo, ha sido titular siempre que ha estado disponible.

Roger Hinojo. 20 años. 21 partidos. 1810 minutos. 1 gol anotado. Uno de los futbolistas que mejor curso está haciendo. Prometedor lateral izquierdo cedido por el Espanyol, muy bueno en el aspecto ofensivo por su habilidad para asociarse. En su primera temporada en el fútbol profesional, está sorprendiendo para bien. Indiscutible en su carril, no parece que la llegada del catarí Al-Amin le vaya a amenazar su condición.

Sergi Maestre. 35 años. 7 partidos. 241 minutos. 0 goles anotados. A pesar de ser veterano, esta es su segunda temporada con minutos en la categoría de plata. Ha llegado a jugar de central, pero es claramente un mediocentro que, con la edad, se ha vuelto más posicional. Inteligente tácticamente y bien dotado para organizar el juego, tiene opciones de entrar en el once para reforzar la medular.

Thiago Ojeda. 22 años. 22 partidos. 1892 minutos. 1 gol anotado. A préstamo por el Villarreal, después de enfrentarse al Deportivo con el Lugo hace dos temporadas, el centrocampista argentino está completando una gran temporada. Falló en la acción del 2-0 en Riazor, pero es el futbolista sobre el que orbita el juego ofensivo culturalista. Y más, sin un Bicho que no termina de encadenar continuidad por sus lesiones. Físico para ir y volver, personalidad para dirigir y habilidad para moverse en espacios reducidos cerca del área.

Selu Diallo. 22 años. 20 partidos. 1162 minutos. 0 goles anotados. Juega su primera temporada en Segunda cedido por el Alavés. Arrancó mal el curso con una expulsión, pero el hispano-guineano se afianzado en el once. Más enfocado a llegar al área que a participar en el juego desde la base, aporta poderío en defensa.

Víctor Moreno. 20 años. 1 partido. 21 minutos. 0 goles anotados. Ha llegado cedido por el Villarreal B en este mercado invernal para cubrir las salidas de Pibe o Mboula. De la generación de Mella, ha sido internacional hasta la selección sub-19. Extremo diestro muy encarador que estaba firmando un muy buen año en Primera RFEF con el filial amarillo. Con la baja de Lucas Ribeiro, podría ser titular por primera vez tras debutar en Ceuta.

Rafa Tresaco. 25 años. 13 partidos. 642 minutos. 1 gol anotado. Después de no consolidarse en Segunda ni con Racing, ni con Huesca, tiene su gran oportunidad con la Cultural, que le captó después de destacar el pasado curso en su grupo con el Zamora. En Riazor jugó unos minutos después de una lesión en el isquiotibial que no le permitió tener continuidad. No ha terminado de hacerse con el puesto en la izquierda, a pie cambiado, pero viene de marcar su primer gol en una exhibición de su poderosa carrera.

