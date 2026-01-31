Duelos trampa para el podio de Segunda

El Racing llega tras vencer en Riazor al Deportivo (0-1) German Barreiros

La jornada vigésimo segunda de la Liga Hypermotion presenta una serie de partidos sobre el papel asequibles pero en realidad trampa para los tres primeros clasificados.

El Racing de Santander, líder acomodado tras su triunfo del pasado domingo en Riazor, rendirá visita este domingo a un Granada que va a más en la competición, ya fuera de puestos de descenso.

El Castellón, segundo en la tabla, recibe este domingo a un Andorra capaz de lo mejor y de lo peor, que es decimocuarto.

El Málaga, que ha ascendido hasta el tercer peldaño clasificatorio, clausurará la jornada este lunes en Anduva frente a un Mirandés colista que apenas posee ya margen de error si de verdad aspira a la salvación.

Un Albacete de dulce reta a un Zaragoza muy necesitado

Albacete (12º - 30 puntos) – Zaragoza (21º - 22 puntos)

Sábado 31, 16.15

El Albacete pretende prolongar este sábado en el Carlos Belmonte su racha positiva ante el Zaragoza, que tratará de volver a la senda de la victoria para salir del pozo. Tras haber encadenado tres jornadas de liga sin perder, la escuadra manchega se ha separado más de la zona de descenso, que tiene ahora a seis puntos de distancia. En esas tres citas ligueras no ha recibido goles en contra y, además, ha vencido en sus dos últimos encuentros, por 1-0, ante rivales de enjundia como Cádiz y Valladolid.

El Burgos apela a su fortín frente un Leganés al alza

Burgos (9º - 35 puntos) – Leganés (13º - 29 puntos)

Sábado 31, 16.15

El Burgos tratará de hacer valer su fortaleza como local para contener a un Leganés “venido a más” que llega al Plantío dispuesto a sumar su cuarta victoria desde que arrancó el nuevo año, lo que permitiría al cuadro madrileño olvidar sus apuros clasificatorios y comenzar a mirar hacia la parte alta de la tabla.

Un ambicioso Córdoba barema a un Valladolid herido

Córdoba (8º - 35 puntos) – Valladolid (15º - 28 puntos)

Sábado, 21.00

El Córdoba recibe al Valladolid con el objetivo de encadenar su segunda victoria consecutiva y asaltar provisionalmente la zona de promoción de ascenso, ante un rival herido por su última derrota como local y con ambos técnicos obligados a cambiar sus defensas.

El conjunto blanquiverde llega reforzado tras el triunfo de la pasada jornada en Las Palmas (1-2), pero con la obligación de mejorar sus prestaciones en El Arcángel, donde ha dejado escapar puntos importantes en el último mes.

El Almería aguarda enterrar su crisis de resultados

Almería (6º - 36 puntos) – Ceuta (10º - 35 puntos)

Domingo 1 de febrero, 14.00

El Almería recibe este domingo a una de las revelaciones del campeonato, el Ceuta, con la necesidad urgente de sumar de tres en tres. La escuadra dirigida por Rubi solo ha conseguido un punto de nueve en las últimas tres jornadas, un hándicap que le ha llevado a la sexta posición de la tabla.

El extremo Jon Morcillo, contratado por el Almería procedente del Albacete, destacó que tienen “equipo y ‘staff’ para darle la vuelta” a la mala racha que atraviesa el conjunto andaluz. “Llegas a un sitio nuevo, empiezas de cero, conoces a la gente de cero, el míster -Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’- pide cosas nuevas, hay otros objetivos y otra exigencia. Hemos tenido la mala suerte de perder dos partidos seguidos, estamos en mala dinámica, pero tenemos equipo y staff de sobra para darle la vuelta y el fútbol cambia muy rápido”, señaló el atacante vizcaíno.

Eibarreses y gijoneses desean prolongar su júbilo

Eibar (16º - 28 puntos) – Sporting (7º - 36 puntos)

Domingo 1 de febrero, 16.15

El campo de Ipurua acoge un enfrentamiento entre dos escuadras que llegan en dinámica positiva. El Eibar se impuso la semana pasada por 1-0 al Almería, mientras que el Sporting doblegaba por un contundente 3-0 al Mirandés. La plantilla del Sporting preparó este compromiso con varios entrenamientos en los que Borja Jiménez contó con las bajas de Campos y Loum.

Un Castellón en ascenso directo recibe al Andorra

Castellón (2º - 39 puntos) – Andorra (14º - 29 puntos)

Domingo 1 de febrero, 18.30

A pesar de que la pasada jornada no pudo con el Zaragoza en el Ibercaja (0-0), el Castellón prosigue en ascenso directo, concretamente en la segunda posición. Los ‘orelluts’ regresan a Castalia para dirimir un pulso sobre el papel desigual ante un Andorra cuya máxima aspiración es la permanencia. Marc Cardona, nuevo delantero del cuadro andorrano, destacaba esta semana que “quiero volver a sentirme importante después de un año sin contar mucho para el entrenador —en la UD Las Palmas—. Buscaré ayudar al FC Andorra con mi estilo de juego”, destacó.

El Huesca afronta una reválida por la permanencia

Huesca (20º - 24 puntos) – Cádiz (11º - 34 puntos)

Domingo, 1 de febrero, 18.30

El Huesca, deprimido en la clasificación —en puestos de descenso— buscará la reacción frente a un Cádiz que ha perdido fuelle en la pugna por el playoff. El Cádiz ha fichado al central Sergio Arribas, traspasado por el Betis y procedente precisamente del Huesca, que ha prescindido también de los servicios de Iker Kortajarena.

El líder quiere asentarse con victoria en Los Cármenes

Granada (17º - 26 puntos) – Racing (1º - 44 puntos)

Domingo 1 de febrero, 21.00

Con cinco puntos de renta sobre el segundo clasificado tras el 0-1 de Riazor, el Racing de Santander repite salida, esta vez a Los Cármenes, donde aguarda un Granada revitalizado en la segunda vuelta. El Racing de Santander no podrá contar con su capitán, Mansilla, expulsado en Riazor. Su portero Jokin Ezkietaconsidera que el equipo está ganando mucha madurez en los últimos partidos. “Veo que el equipo está ganando mucha madurez y eso es muy importante, porque eso nos hace ser más sólidos. Estamos buscando la mejora individual y colectiva, y se ve que los resultados están llegando, vemos a un Racing más fiable”, dijo en sala de prensa.

El colista ansía la reacción frente a un ‘gallito’ enrachado

Mirandés (22º - 17 puntos) – Málaga (3º - 38 puntos)

Lunes 2 de febero, 20.30

El Mirandés intentará exprimir este lunes sus opciones para poder permanecer en la Liga Hypermotion en su estadio de Anduva ante un Málaga enrachado. La escuadra de Juan Francisco Funes viene de golear al Burgos (3-0). Ha sumado 24 de los últimos 27 puntos en litigio.