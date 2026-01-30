Ziganda mete presión al Deportivo: "Si no ascienden a Primera, será una gran decepción"

Cuco Ziganda CYDL

José Ángel 'Cuco' Ziganda compareció en torno al mediodía de este viernes ante los medios de comunicación en la previa del Cultural-Deportivo (sábado, 18.30 horas). En declaraciones recogidas por leonoticias, el técnico vasco quiso destacar el potencial del Dépor, al que calificó como un equipo "con clara intención de ascender a Primera" y si no lo hace "será una gran decepción".

Partido contra el Deportivo. "Firmaría jugar como el día del Sporting, pero sin los errores individuales. El Dépor y el Sporting no son parecidos, en cuanto a estilo de juego no se parecen. El Deportivo es un equipo con una intención más ofensiva y con una clara intención de ascender a Primera. Saben que si no lo hacen, será una gran decepción. Vendrán aquí a por los tres puntos desde el inicio".

Mala dinámica. "Éramos conscientes de a donde veníamos. En este momento estamos abajo, pero todavía tenemos equipos por detrás y tenemos que pensar en el próximo partido. Tenemos que exigirnos volver a nuestro mejor nivel. Nos jugamos lo mismo que otros días, pero llevamos una racha que nos está costando ganar".

Sensaciones del equipo. "Somos conscientes del partido del otro día, que no estuvimos nada bien, pero ahora tenemos una nueva oportunidad. El disgusto dura algo menos en estas semanas cortas porque enseguida tienes que meterte en faena porque viene un partidazo. A ver si les damos una alegría y hacemos un partido digno de la categoría y del vestuario".

El porqué de la racha. "Intentamos buscar porqués de todo lo que nos ocurre. Está siendo curioso porque hasta el día del Athletic, en Copa, éramos muy fiables y de un tiempo a esta parte hemos perdido esa sensación. Es un poco raro, nos hemos quedado un poco en estado de sorpresa. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar esa sensación, los partidos duran noventa minutos".

Las bajas. "Es una pena la ausencia de Lucas Ribeiro por cómo fue la expulsión, pero es la sanción que esperábamos. Creo que el resto está todos bien en lo físico. Bicho prácticamente no ha entrenado y no está para jugar de inicio ni mucho menos, pero hoy (por este viernes) se ha sentido mejor y a ver si puede estar con nosotros".

La necesidad de fichar. "Sé que el club está trabajando lo mejor posible. Necesitamos gente de nivel que nos pueda aportar. Me imagino que algo vendrá de aquí al lunes, confío en el club. El mercado nos ha tocado porque se han ido cinco jugadores y han venido dos, así que hay esa incertidumbre. No es bueno para nadie porque no estás centrado al cien por cien en lo deportivo, pero es así para todos los equipos. No tiene que ser excusa, no achaco a eso el rendimiento de este mes. Sobre todo nos hacen falta jugadores buenos, que den nivel y que no sea traer por traer. Que pensemos que nos van a ayudar en el día a día".