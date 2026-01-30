Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Garitano 'explota' contra Ontiveros: "Llevamos mucho tiempo intentando que ponga bien, debe asumir su responsabilidad"

El técnico recalcó que el extremo malagueño no juega porque no está al 100%: "Con él, el equipo cambia. El perjudicado es el Cádiz"

Esther Durán
30/01/2026 15:01
Gaizka Garitano, dando indicaciones en el Deportivo-Cádiz
Gaizka Garitano, dando indicaciones en el Deportivo-Cádiz
Quintana
Se acabó la paciencia de Gaizka Garitano con Javier Ontiveros. Preguntado esta mañana en rueda de prensa por la situación del extremo malagueño, que apenas ha jugado 590 minutos esta temporada, el preparador del Cádiz apostó por no lanzar balones fuera y señalar, directamente, al jugador: "Muchas veces tendrían que salir los jugadores a dar explicaciones. Llevamos tiempo intentando que se ponga bien. El equipo con él bien o no, cambia, pero no conseguimos que esté al 100%. El perjudicado es el Cádiz". 

El técnico vasco prosiguió con su explicación: "Los jugadores deben asumir la responsabilidad que tienen. Voy a muerte con los futbolistas que no estén acertados. Luego hay casos que es difícil hacerlo. Llevamos mucho tiempo aquí intentando con los jugadores, con alguno, con palo y zanahoria. Es un trato como al de un hijo. A veces siendo duro y metiendo las máximas horas posibles". 

El expreparador del Deportivo, en referencia a los jugadores que no están a buen nivel por una cuestión física, recalcó que "ha llegado el momento de que también asuman un poco su responsabilidad". "En esa dirección vamos a ir. Todos estamos intentando recuperar a los futbolistas importantes, pero por una cosa u otra, no se está dando", lamentó.

Hace unas semanas, Garitano ya había explicado que Ontiveros tenía el "alta médica, pero no competitiva". Después de eso, el futbolista entró como suplente en Albacete y jugó 69 minutos contra el Granada, el pasado fin de semana.

Fali, ya fuera

Garitano 'explota' ahora contra Ontiveros, horas después de que el Cádiz despidiese por "motivos disciplinarios" a Fali Giménez, un tema del que también habló Garitano: "Son situaciones que tiene que explicar el club. Necesitamos futbolistas con un grado de responsabilidad". 

Garitano continuó detallando el caso de Fali: "Hay futbolistas que los queremos mucho porque han estado en el día a día con nosotros. Son ellos los que sabían la situación que tenemos. El fútbol de ahora es de alta competición. Es un jugador que no ha tenido suerte en las lesiones y no le ha ayudado a tener su mejor forma física. Tenemos claro el camino que llevamos. El de la profesionalidad y tener un compromiso con el club que te paga, con los aficionados… El club tiene que tomar decisiones de estas cuando lo requiera la situación".

