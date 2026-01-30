Cuarta jornada consecutiva sin victoria para la UD Las Palmas

Imagen del duelo entre la Real B y Las Palmas LALIGA

El empate con el Deportivo abrió una mala racha en Las Palmas. El conjunto canario sumó ayer, en el encuentro que abrió la 24ª jornada de la Liga Hypermotion, su cuarta jornada consecutiva sin celebrar un triunfo. El equipo dirigido por Luis García no pudo pasar del empate ante la Real Sociedad B en campo donostiarra (1-1).

Y pudieron ser peores las cosas para la UD Las Palmas, que comenzó perdiendo en el estadio Izan de la ciudad deportiva de Zubieta. Gorka Carrera aprovechó un error en una cesión al portero croata Dinko Horkas. El delantero realista se adelantó al guardameta, lo recortó hacia su derecha y abrió el marcador en el minuto 49.

Poco duró la alegría, sin embargo, a las huestes de Ion Ansotegi. Dos minutos después, el cuadro canario igualaba la contienda por medio de Kirian Rodríguez. El canterano grancanario remató sin portero un servicio de Jesé, que le había ganado la posición al central japonés Kazunari Kita.

Con este empate, la UD Las Palmas suma 39 puntos, con los que iguala en la segunda posición de la tabla al Castellón, que el domingo recibe al Andorra. Si el Deportivo, que tiene 37 puntos, gana en León este sábado, superará en la tabla al cuadro amarillo. Los coruñeses incluso podrían recuperar la posición de ascenso directo si suman los tres puntos ante la Cultural Leonesa, los 'orelluts' no ganan al equipo del Principado y el Málaga empata o pierde el lunes al Mirandés en Anduva.

Además, el punto cosechado por el filial donostiarra mete provisionalmente en zona de descenso precisamente al adversario del Deportivo este sábado. La Cultural Leonesa queda en la decimonovena posición, con los mismos puntos (25) que el Sanse, pero con peor diferencia de goles: -4 los vascos por -12 los leoneses.