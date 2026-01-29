El delantero uruguayo, Lucas Sanseviero es el tercer delantero fichado por el Valladolid en este mercado de invierno EFE / Nacho Gallego

El Deportivo no da por cerrado el mercado de invierno no descarta incorporar a un punta, con el nombre de Jon Karrikaburu, de Osasuna, como el último que vuelve a aparecer en la agenda. Pero mientras los blanquiazules estudian sus opciones sus rivales en Segunda mueven ficha y refuerzan su ataque.Y no necesariamente todos los equipos que lo hacen están ahora mismo en esas posiciones de privilegio. Los últimos que han apuntalado su línea ofensiva han sido el Valladolid y el Córdoba. El cuadro pucelano, ahora mismo decimoquinto con 28 puntos, anunció este miércoles la llegada del delantero uruguayo Lucas Sanseviero, procedente del Danubio FC, de la primera división de su país.

Se trata de la tercera incorporación en la delantera realizada por el club, tras anunciar sendas llegadas de 'nueve'noruego, Vegard Erlien, procedente del Tromso , donde marcó 36 goles en tres años y la del ariete neerlandés-inglés, Noa Ohio, cedido por el Utrecht de la Eredivisie, con el que marcó cinco tantos en la 2024-25. En la segunda de su país, con el equipo sub-21, Noa llevaba este curso nueve goles en 584 minutos.

"Siempre quise jugar en Europa y ahora me ha llegado una oportunidad increíble, en un club grande, y la voy a aprovechar y disfrutar. Sé que tengo una responsabilidad al estar en el Real Valladolid, que voy a afrontar como corresponde", ha añadido el extremo charrúa, que vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo. Según confirmó el director deportivo de los pucelanos, Víctor Orta, tanto Sanseviero como Noah Ohio, estarán inscritos este jueves en LaLiga, por lo que ambos podrán entrar en la lista de convocados de Luis García Tevenet para el próximo choque ante el Córdoba.

El equipo verdiblanco acaba de reforzar precisamente también línea de ataque. El equipo que entrena Iván Ania ahora mismo es octavo, con 35 puntos, a dos del Dépor, quinto en la tabla. Su nueva incorporación, Mikel Goti fue presentado este miércoles por la entidad andaluza, cedido por la Real Sociedad, por lo que resta de campaña. Se formó en las categorías inferiores del Athletic Club y continuó su desarrollo en la Real Sociedad, donde debutó este curso en Primera División en la cuarta jornada liguera, en la derrota ante el Real Madrid (1-2). Llegó al primer equipo tras marcar la campaña anterior 13 goles en Primera Federación, con el filial realista.

El futbolista vasco, de 23 años, se define como un jugador polivalente que puede jugar "de interior o de mediapunta" y reconoció que el esquema ofensivo del técnico cordobesista fue un factor determinante para su llegada, ya que se identifica plenamente con un sistema de juego que favorece su capacidad de llegada al área rival. Su fichaje en el ataque se suma al de Diego Percan, que había sido anunciado a principios de año. El delantero había estado las dos últimas campañas enrolado en el Barça Atlètic, en Primera RFEF. Otro equipo que también han optado por apuntalar su ataque fueron el Ceuta, que logró la cesión de Marc Domènech, procedente del Mallorca.

Los de arriba también compran pólvora

Los teóricos rivales del Dépor en la lucha por el ascenso directo no se quedan atrás a la hora de sumar más piezas al ataque. El Racing de Santander, el actual líder de Segunda, tuvo que moverse con premura en el mercado para suplir la baja de Jeremy Arévalo, al que el Stuttgart incorporó a golpe de talonario, poniendo sobre la mesa los siete millones de su cláusula de rescisión. Además la lesión muscular de Asier Villalibre hizo que el club cántabro decidiese moverse rápido en el mercado. Primero anunció el traspaso del atacante georgiano Giorgi Guliashvili, que militaba en el FK Sarajevo, de la Liga Premier de Bosnia-Herzegovina.

Apenas 24 horas confirmaba a su segundo ariete, al cerrar la cesión de Manex Lozano, del Athletic Club. Procedente del Basconia, tercer equipo del Athletic Club que milita en Segunda RFF. Un jugador que, en su debut en Segunda, ya contabiliza dos dianas.

En la pelea por el regreso a Primera, Las Palmas, logró traer en préstamo procedente del Unidense al internacional Iker Bravo. El atacante fue compañero de David Mella con España sub-20 y rendirá visita a Riazor en la última jornada del campeonato liguero. También sumó pólvora en ataque el Almería, con la cesión del ariete Miguel de la Fuente, procedente del Leganés y la llegada, procedente del Albacete, de Jon Morcillo.

Por su parte el Cádiz, que sufrió la lesión de su atacante Iuri Tabatadze, que había marcado en Riazor, se adelantó al Dépor por Antoñito Cordero. A este sumó el alta del atacante internacional con Argentina sub-20 Jerónimo Dómina.

El Castellón, el equipo revelación de este curso y que actualmente es segundo, con 39 puntos, también se ha movido para contar con más alternativas en ataque. Llegó a un acuerdo con el Mérida para incorporar al pichihi de Primera Federación, Álvaro García, 'Varo'. Además, tras la salida de Mamah a la liga, repescó a un exorellut, Raúl Sánchez, que estaba en las filas del Nexaca mexicano.

Con todavía días por delante antes de que se cierre el mercado, los equipos tratan de pescar en la siempre complicada ventana invernal, ese jugador diferencial con gol. Futbolistas a veces desconocidos en España, por lo que equipos apuestan, como pasó el año pasado con el Dépor y Eddahchouri. O en otros casos, atacantes que en Primera no tienen minutos y que quieren volver a sentirse futbolistas, aunque eso suponga bajar un escalón y jugar en la categoría de plata.