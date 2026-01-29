El próximo rival del Dépor hace aguas en las dos áreas

La Cultural Leonesa, durante su visita a Ceuta del pasado lunes, que se saldó con derrota (3-1) CyD Leonesa

Las áreas condenan al próximo rival del Deportivo, una Cultural a la que le cuesta materializar el escaso peligro que genera en el campo contrario y que, sin embargo, concede ocasiones con mucha facilidad.

Los pobres números de los leoneses tanto en ataque como en defensa les han llevado a enlazar su peor racha de toda la temporada, con seis jornadas sin ganar y dos puntos de los últimos 18 en juego, y les han acercado de nuevo a la zona de descenso, con un solo punto de ventaja sobre el decimonoveno clasificado, la Real Sociedad B, cuando en la jornada 17 llegaron a distanciarse en cinco puntos de la plaza que marcaba bajar a la Primera RFEF y rozaron el playoff de ascenso con los dedos al situarse a dos puntos.

Ofensiva insuficiente

La escasa producción ofensiva es uno de los talones de Aquiles de la Cultu, sexta escuadra que menos goles ha firmado en lo que llevamos de campeonato en la Segunda División y la séptima que menos veces ha disparado.

198 remates ha efectuado el conjunto leonés en las 23 jornadas que se han celebrado hasta ahora, con una media de 8,6 disparos por encuentro. De ese total, solo 95 han ido entre los tres palos y 25 han finalizado en gol.

Zaragoza y Huesca son las escuadras que menos dianas lucen en su casillero, con 21 tantos, seguidas del Mirandés, que lleva 23 tantos, Eibar y Valladolid, ambos con 24. A continuación se sitúa el ataque de la Cultural, el sexto peor de la categoría de plata.

Solo seis escuadras han efectuado un menor número de remates que el próximo adversario del Deportivo. El equipo que ha probado su puntería en menos ocasiones es el Burgos, con 177 chuts, seguido de Mirandés (178), Huesca (180), Cádiz (183), Ceuta (188) y Zaragoza (192).

La ínfima cifra de goles y remates de la Cultu va acorde a la escasa sensación de peligro que transmite a los rivales. De hecho, es el bloque de Segunda que menos ocasiones claras de gol genera. Apenas 32, cuando el Castellón, el líder en este apartado, ha disfrutado de 71 en lo que llevamos de temporada, y el Deportivo ha producido 52 ocasiones claras.

Solo entre los jugadores del Racing de Santander Iñigo Vicente (18) y Andrés Martín (12) ya han generado 30 ocasiones claras de gol, tan solo dos menos que todos los futbolistas de la Cultural Leonesa.

Además, el técnico José Ángel ‘Cuco’ Ziganda no podrá disponer para el duelo del sábado de dos futbolistas claves en el engranaje ofensivo de su equipo, Luis Chacón y Lucas Ribeiro. Entre el jugador cedido por el Dépor, autor de cuatro goles, y el brasileño, que ha firmado tres, han materializado el 28% de las dianas de la Cultu. Una pareja que también ha efectuado el 28,8% de los disparos del equipo leonés, con 57 remates, 41 del mediapunta eumés y 16 de Ribeiro.

La ausencia de ambos futbolistas el próximo sábado en el Reino de León, por tanto, merma de forma notable una ofensiva que se ha quedado sin anotar en el 43,5% de los partidos de la Liga 2025-26. El cuadro leonés, dirigido por Raúl Llona durante las seis primeras jornadas y, desde entonces, por Ziganda, se ha quedado sin ver portería en diez de las 23 jornadas.

Un coladero atrás

Los datos en defensa tampoco ayudan al próximo rival blanquiazul, que ha encajado 37 goles en lo que llevamos de curso. Una cifra que convierte al bloque leonés en el segundo más goleado de la categoría. Solo el Mirandés, colista de la competición, ha concedido más tantos, con 40.

Los de Ziganda exhiben una media de 1,1 goles a favor por partido, mientras que encajan 1,5. Un balance que no les sale a cuenta.

“Estamos encajando demasiados goles. Queda trabajar muchísimo y lamentarse lo justo y no bajar el ánimo”, manifestó el preparador navarro tras la derrota de los suyos frente al Ceuta (3-1) el pasado lunes. Un resultado que dejó a los leoneses al filo del descenso.

La Cultu afronta el duelo con el Deportivo inmersa en uno de sus momentos más flojos en defensa. Encadena nueve jornadas consecutivas recibiendo al menos un gol y tan solo ha sido capaz de mantener su portería imbatida en cinco encuentros durante todo el campeonato liguero.

El cuadro del Reino de León ha encajado en los 18 partidos de Liga restantes. Además, en nueve de ellos ha recibido dos goles o más. Se trata de una retaguardia vulnerable que ha visto cómo el Burgos le endosó una manita en la primera jornada de Liga (5-1), a la que Las Palmas (4-0) y el Sporting 2-4) le hicieron cuatro tantos, y que ha recibido tres dianas a manos de Castellón (1-3), Deportivo (3-1) y Ceuta (3-1).

“No hay mejoría, no, Tenemos un déficit importante. No soy ciego y lo único que queda es no perder la esperanza, trabajar e incidir mucho. Son situaciones de duelo, de mano a mano con el par y hay que ser más rigurosos y fuertes. Está detectado y hay que poner remedio trabajando y no bajando los brazos”, apuntó Ziganda tras la última derrota de su equipo. El preparador de la Cultu no se escondió y se mostró muy crítico ante las facilidades que ofrece su escuadra frente a los equipos rivales.

A pesar de las malas sensaciones en los últimos encuentros y de los pobres números que han llevado a su escuadra a situarse a un punto del descenso, el técnico mantiene la confianza en sus futbolistas.

“En cuanto a resultados es el peor momento, pero los jugadores y el club me gustan mucho, también la profesión y en ese sentido no soy dudoso. Me duele perder, pero creo en el equipo y esto no lo vamos a regalar”, afirmó Ziganda, seguro de que la mala racha no durará para siempre y pronto llegará una reacción.