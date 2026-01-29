Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Cádiz refuerza su zaga con el central que tuvo su peor tarde en Riazor con el Huesca

El cuadro gaditano incorpora a Sergio Arribas, propiedad del Betis y que jugaba en el equipo oscense cuando perdió 4-0 ante el Dépor

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro y Agencias
29/01/2026 22:01
Sergio Arribas ante Yeremay en el partido entre Dépor y Huesca de este curso que se saldó con 4-0 en Riazor.jpg
Sergio Arribas ante Yeremay en el partido entre Dépor y Huesca de este curso que se saldó con 4-0 en Riazor.jpg
Quintana
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El mercado no cesa y además de comprar pólvora, los rivales del Deportivo no se olvidan de proteger su línea de atrás. El Cádiz anunció este jueves la incorporación del central Sergio Arribas. Llega traspasado por el Betis y procedente del Huesca, donde había jugado en calidad de cedido por el club sevillano en esta primera parte de la temporada en Segunda División. 

Arribas, de 22 años firmó con la entidad andaluza hasta junio de 2029 y con el Huesca disputó 15 partidos, donde tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, según apuntan medios aragoneses. Anotó un gol, al Utebo, en la Copa del Rey. Titular en seis de las primeras jornadas, todavía con Sergi Guilló en el banquillo azulgrana, su actuación en la goleada encajada ante el Dépor en Riazor (0-4) marcó el resto de su andadura en el Huesca. Con Bolo no tuvo minutos hasta el mes de enero y el vizcaíno optó por ubicarlo como lateral zurdo. Su última actuación con los oscenses fue en la derrota de Burgos (1-0), el pasado 18 de enero. Se trata de la quinta baja en el Huesca, tras las salidas de Hugo Pérez, Manu Rico, Ángel Pérez e Iker Kortajarena. 

El zaguero, que ha firmado con el Cádiz hasta junio de 2029, se formó en las categorías inferiores del Burgos y posteriormente en el Rayo Vallecano antes de firmar por el Betis en 2024 para jugar en su filial, con el que disputó en Primera RFEF un total de 29 partidos.

La pasada temporada, el central llegó a debutar en Primera División con el primer equipo bético en Mallorca (0-1), encuentro que jugó de forma íntegra, 

La Cultural Leonesa festeja una diana este curso

La Cultural pierde la magia para recibir al Dépor

Más información

Arribas se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos con el Cádiz a las órdenes de Gaizka Garitano. La casualidad ha querido que precisamente el cuadro gaditano vaya a medirse este domingo al Huesca, el exequipo de Arribas. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Marco Arnautovic pugna con Yoel Lago durante el partido entre Estrella Roja y Celta en Belgrado

El Celta, fuera de los ocho primeros, se cita con PAOK o Lille en dieciseisavos
EFE
Bil Nsongo lamenta una oportunidad marrada ante el Oviedo Vetusta

Un Fabril con ánimo de revancha
Armando Palleiro
La Cultural Leonesa, durante su visita a Ceuta del pasado lunes, que se saldó con derrota (3-1)

El próximo rival del Dépor hace aguas en las dos áreas
Israel Zautúa
Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran contra Los Campos

Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña
Raúl Ameneiro