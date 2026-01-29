Sergio Arribas ante Yeremay en el partido entre Dépor y Huesca de este curso que se saldó con 4-0 en Riazor.jpg Quintana

El mercado no cesa y además de comprar pólvora, los rivales del Deportivo no se olvidan de proteger su línea de atrás. El Cádiz anunció este jueves la incorporación del central Sergio Arribas. Llega traspasado por el Betis y procedente del Huesca, donde había jugado en calidad de cedido por el club sevillano en esta primera parte de la temporada en Segunda División.

Arribas, de 22 años firmó con la entidad andaluza hasta junio de 2029 y con el Huesca disputó 15 partidos, donde tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, según apuntan medios aragoneses. Anotó un gol, al Utebo, en la Copa del Rey. Titular en seis de las primeras jornadas, todavía con Sergi Guilló en el banquillo azulgrana, su actuación en la goleada encajada ante el Dépor en Riazor (0-4) marcó el resto de su andadura en el Huesca. Con Bolo no tuvo minutos hasta el mes de enero y el vizcaíno optó por ubicarlo como lateral zurdo. Su última actuación con los oscenses fue en la derrota de Burgos (1-0), el pasado 18 de enero. Se trata de la quinta baja en el Huesca, tras las salidas de Hugo Pérez, Manu Rico, Ángel Pérez e Iker Kortajarena.

El zaguero, que ha firmado con el Cádiz hasta junio de 2029, se formó en las categorías inferiores del Burgos y posteriormente en el Rayo Vallecano antes de firmar por el Betis en 2024 para jugar en su filial, con el que disputó en Primera RFEF un total de 29 partidos.

La pasada temporada, el central llegó a debutar en Primera División con el primer equipo bético en Mallorca (0-1), encuentro que jugó de forma íntegra,

Arribas se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos con el Cádiz a las órdenes de Gaizka Garitano. La casualidad ha querido que precisamente el cuadro gaditano vaya a medirse este domingo al Huesca, el exequipo de Arribas.