Hipotermia local en el Reino de León antes de recibir al Dépor

Imagen de la Cultural Leonesa ante su afición esta temporada CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

El estado en el que amaneció este miércoles el estadio Reino de León, completamente cubierto por la nieve, refleja metafóricamente a la perfección la hipotermia que la Cultural Leonesa está experimentando como local en la presente temporada.

La escuadra ahora entrenada por José Ángel Ziganda apenas ha conseguido sumar nueve de los 33 puntos en juego como anfitrión en la actual campaña 2025-26.

Este dato convierte al próximo rival del Deportivo —se medirán el próximo sábado 31 a partir de las 18.30— en el segundo peor conjunto en casa de la Liga Hypermotion, tan solo por delante del colista, el Mirandés, que certificó ocho unidades.

La inestabilidad de la Cultu delante de su afición está siendo la asignatura pendiente de los castellanos; en efecto, hasta su técnico Ziganda se ha referido a esta crisis de resultados la pasada semana.

“Los números de casa deberían ser los de fuera y los de fuera, los de casa”, subrayaba ante los medios de comunicación, al tiempo que significaba que “con los resultados de casa —dos triunfos, tres igualadas y seis derrotas— estaríamos como la temporada pasada el Tenerife o Ferrol, mientras que nosotros mantenemos unas expectativas e ilusiones para poder cumplir el objetivo de la permanencia”.

Aun así, el míster navarro se mostró moderadamente optimista acerca de la capacidad de su plantilla para cumplir con el objetivo marcado de la permanencia.

“Prefiero ver la botella medio llena porque fuera de casa es el mismo equipo, la misma actitud y los números son bastante buenos”, indicó. En efecto, el conjunto inquilino del Reino de León apenas ha conseguido dos victorias caseras este ejercicio, ambas por la mínima ante Mirandés (3-2) y Málaga (1-0), mientras que ha sellado tres empates, contra Leganés (0-0), Albacete (0-0) y Real Sociedad B (1-1) y también ha rubricado seis reveses ante Almería (0-1), Castellón (1-3), Ceuta (0-1), Granada (0-1), Huesca (0-2) y Sporting de Gijón (2-4).

Un total de 24 puntos se han escapado de un campo en el que los leoneses se han sentido arropados por una masa social fiel a pesar de los varapalos recibidos.

No en vano, la entidad culturalista cumplió en el pasado mes de agosto con el cupo de 10.000 abonados para la actual andadura en Segunda División, un hito para un club con una estructura humilde que busca asentarse en el fútbol profesional.

Las estadísticas de la precariedad leonesa contrastan con la relativa solvencia del Deportivo fuera de casa, donde en el presente ejercicio ha obtenido 21 puntos sobre 36 posibles, con seis triunfos, tres igualadas y tres derrotas.

Sin margen de error y tan solo un punto por encima de la franja que marca la permanencia, la Cultural tendrá que sobreponerse a la ausencia de dos de sus tres máximos artilleros este año, el deportivista Luis Chacón y Lucas Ribeiro.

Ziganda está obligado a recomponer un engranaje ofensivo también resentido después del traspaso de Pibe al fútbol kazajo.

El sábado el feudo leonés vivirá un extraordinario ambiente de derbi, con más de un millar de aficionados blanquiazules en las gradas.

El cupo de localidades intercambiadas entre clubes se ha quedado muy corto para satisfacer las necesidades de un deportivismo que ha registrado más de 11.000 peticiones en un campo con un aforo para 13.300 aficionados.

Los no agraciados en el sorteo de las butacas facilitadas tanto por el club como por la Federación de Peñas están recurriendo a la adquisición de billetes en las propias taquillas del Reino de León por medio de familiares o amigos.