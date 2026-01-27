Trilli inicia de la mejor manera su periplo en Córdoba

Trilli, en acción ante Las Palmas LALIGA

El defensa exdeportivista Álvaro Pérez, Trilli, no pudo haberse estrenado de la mejor manera en las filas del Córdoba, conjunto que ha apostado por sus servicios en el presente mercado de enero.

El pasado sábado disputó los noventa minutos en un encuentro importante para los andaluces como fue la visita a una de las escuadras más sólidas de la Hypermotion, la UD Las Palmas.

Trilli no solo fue titular en la escuadra dirigida por Iván Ania, sino que además disputó los noventa minutos contra un aspirante al ascenso directo.

Una confianza de la que hasta el momento no había gozado en el Valladolid durante toda la primera vuelta. Apenas tres días después de haberse sumado al proyecto cordobés, el lateral de Ortigueira cuajó una actuación más que notable en el estadio Gran Canaria, en donde el equipo andaluz dio la campanada al rubricar una victoria muy merecida por 1-2.

Ubicado en su demarcación natural, la de lateral derecho, Trilli tuvo que ofrecer su máximo nivel para frenar las constantes embestidas de un atacante poderoso como Manu Fuster, así como también hacer ayudas para anular a un delantero centro de renombre como Iker Bravo.

El exdeportivista no se ciñó única y exclusivamente a las tareas defensivas, habida cuenta de que se proyectó en ataque en varias ocasiones, llevando peligro por su carril.

El próximo fin de semana, sin embargo, todo indica que tendrá que experimentar un obligado paréntesis en su desempeño, puesto que el Córdoba se medirá al Valladolid, equipo propietario de sus derechos, que obliga al pago de una cantidad económica elevada para su concurso.