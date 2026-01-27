Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Trilli inicia de la mejor manera su periplo en Córdoba

Brilló en la victoria ante Las Palmas, con noventa minutos de juego

Armando Palleiro
Armando Palleiro
27/01/2026 18:37
Trilli, en acción ante Las Palmas
Trilli, en acción ante Las Palmas
LALIGA
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El defensa exdeportivista Álvaro Pérez, Trilli, no pudo haberse estrenado de la mejor manera en las filas del Córdoba, conjunto que ha apostado por sus servicios en el presente mercado de enero. 

El pasado sábado disputó los noventa minutos en un encuentro importante para los andaluces como fue la visita a una de las escuadras más sólidas de la Hypermotion, la UD Las Palmas

Trilli no solo fue titular en la escuadra dirigida por Iván Ania, sino que además disputó los noventa minutos contra un aspirante al ascenso directo. 

Trilli, durante el entrenamiento del Córdoba de este miércoles

Trilli ya entrena con el Córdoba, su tercer destino desde que dejó el Dépor

Más información

Una confianza de la que hasta el momento no había gozado en el Valladolid durante toda la primera vuelta. Apenas tres días después de haberse sumado al proyecto cordobés, el lateral de Ortigueira cuajó una actuación más que notable en el estadio Gran Canaria, en donde el equipo andaluz dio la campanada al rubricar una victoria muy merecida por 1-2. 

Ubicado en su demarcación natural, la de lateral derecho, Trilli tuvo que ofrecer su máximo nivel para frenar las constantes embestidas de un atacante poderoso como Manu Fuster, así como también hacer ayudas para anular a un delantero centro de renombre como Iker Bravo

El exdeportivista no se ciñó única y exclusivamente a las tareas defensivas, habida cuenta de que se proyectó en ataque en varias ocasiones, llevando peligro por su carril. 

El próximo fin de semana, sin embargo, todo indica que tendrá que experimentar un obligado paréntesis en su desempeño, puesto que el Córdoba se medirá al Valladolid, equipo propietario de sus derechos, que obliga al pago de una cantidad económica elevada para su concurso.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

La plantilla del Liceo que dirigió Chicho Faraldo en la temporada 1972-73

Fallece Chicho Faraldo, primer entrenador de la historia del Liceo
María Varela
Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife

Las canteranas piden protagonismo en el Deportivo
Bea Arrizado
El ideal gallego

La selección convoca a Julia Benedetti para el Mundial
María Varela
A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla

Lo que Melilla te quitó, Melilla te lo dio
Raúl Ameneiro