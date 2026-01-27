La Cultural pierde la magia para recibir al Dépor

La Cultural Leonesa festeja una diana este curso CULTURAL LEONESA

Una escuadra a la que le cuesta horrores comulgar con el gol —ha anotado 25 en 23 jornadas— perderá para la cita ante el Deportivo (sábado a las 18.30 horas) a dos de sus mejores exponentes ofensivos: Luis Chacón y Lucas Ribeiro.

El técnico de la Cultural, José Ángel Ziganda, tendrá que ingeniárselas para recomponer una punta de lanza sin la presencia de dos de los tres máximos realizadores.

Por un lado, el deportivista Luis Chacón —artífice de cuatro tantos este curso— posee una cláusula en su cesión mediante la que el equipo coruñés debería ser compensado económicamente por la participación del eumés; una condición que no está dispuesta a asumir el equipo leonés este próximo fin de semana.

La Cultural Leonesa recibirá al Dépor al borde de la zona de descenso tras caer en Ceuta (3-1) Más información

Chacón está rubricando una campaña excepcional en la formación castellana, con presencia en 22 encuentros de la presente campaña —ha disputado el 88% de los minutos—, con los ya referidos cuatro aciertos ante el marco contrario y dos asistencias a mayores.

Por otro lado, el extremo brasileño Lucas Ribeiro, que hasta la fecha ha perforado el marco rival en tres ocasiones en Liga, fue expulsado el pasado lunes en el compromiso de Liga ante el Ceuta en el Alfonso Murube; un choque en el que los ceutíes pasaron por encima de la Cultural por un resultado de 3-1.

El choque dejó, además, un elevado peaje para los del Reino de León, habida cuenta de que Ribeiro se trataba de uno de los hombres más en forma del equipo y contaba con todas las papeletas para ser titular contra el Deportivo.

En el envite entre ambos clubes de la primera vuelta en el estadio de Riazor, que finalizó con una clara victoria local por 3-0, Chacón no fue convocado debido a la cláusula del miedo, mientras que Ribeiro saltó al terreno de juego en el último cuarto de hora, cuando el resultado ya era desfavorable para los intereses castellanos (2-0).

La Cultural gana a Ribeiro, pero pierde a Chacón para el duelo con el Dépor Más información

El cuerpo técnico culturalista está obligado a recomponer una línea ofensiva que también se ha visto erosionada en el mercado de enero debido a la salida de hombres importantes.

En este sentido, el atacante Pibe ha sido recientemente traspasado al Aktobe kazajo, por lo que obviamente tampoco tomará parte del encuentro frente al Deportivo el próximo fin de semana. La de Pibe no fue ni mucho menos la única operación que ha mermado el potencial goleador leonés, puesto que el club también ha perdido a Daniel Paraschiv, Paco Cortés y Jordi Mboula.

Por contra, el club ha amarrado en el presente mes de enero la contratación del extremo cedido por el Villarreal Víctor Moreno, que se estrenó el pasado lunes con su nuevo equipo frente al Ceuta. Ubicado en la décimo octava posición de la tabla, con apenas un punto de renta sobre los puestos del descenso, la Cultural Leonesa se medirá con menos pólvora de la habitual al Deportivo.