La Cultural Leonesa recibirá al Dépor al borde de la zona de descenso tras caer en Ceuta (3-1)

Lance del encuentro entre Ceuta y Cultural Leonesa en el Alfonso Murube LALIGA HYPERMOTION

El Ceuta ha vuelto a reencontrarse con la victoria en casa al vencer por 3-1 y dejar atrás sus dos partidos sin ganar al derrotar con remontada incluida a un necesitado como la Cultural Leonesa, próximo rival liguero del Deportivo, que afrontó el tramo final del encuentro con un futbolista menos por la expulsión directa de Ribeiro, que no podrá ser de la partida frente al conjunto coruñés en el duelo del próximo sábado a las 18.30 horas en el estadio Reino de León.

Teniendo en cuenta sus negativas rachas enfrentadas, el técnico local José Juan Romero introducía tres cambios en su alineación con la principal novedad de la titularidad del centrocampista internacional José Campaña mientras que Cuco Ziganda también situaba en el once a Luis Chacón, Barzic e Iván.

Con estos movimientos y un césped rápido por la lluvia, el encuentro arrancó con el Ceuta buscando con más ahínco el marco rival aunque sin poner en excesivos aprietos Edgar Badía. Igual le sucedía a la Cultural, que tuvo llegadas por las bandas pero sin hacer tambalear la meta ceutí en ningún momento.

La previa de la jornada 23: Nuevos tiempos para los exdeportivistas Dani Rodríguez y Trilli Más información

Los locales incrementaron su dominio en el tramo final del primer tiempo pero sin encontrar claras opciones de marcar. Fue la Cultural la que encontró el premio a los 32 minutos con un balón suelto dentro del área que Tresaco mandó al fondo de las mallas para poner en ventaja a los visitantes.

Sin embargo, el Ceuta no estaba dispuesto a bajar los brazos y cinco minutos después un servicio al área de Youness era cabeceado por Marcos Fernández al fondo de las mallas, llevando la justicia al marcador a tenor de los merecimientos de ambos conjuntos.

Y la remontada llegó otros cinco minutos después con un zapatazo desde el borde del área del debutante Campaña que se alojaba junto al palo derecho de Badía, llevando el dos a uno con el que se alcanzaba el descanso.

La segunda parte se inició con los locales buscando abrir más la herida leonesa, aunque el primer disparo inquietante llegó a los seis minutos por medio de Ribeiro desde la frontal del área que rechazó Guille Vallejo. El lanzamiento dio paso a una ofensiva visitante, bien frenada por los locales.

De este modo, el encuentro fue pasando sin nada que contar en las áreas, con la Cultural buscando la igualada y con el Ceuta manteniéndose firme en defensa y jugando en superioridad numérica desde el minuto 76 por la roja directa al centrocampista Ribeiro, por una dura entrada.

Los dueños del fútbol de Segunda Más información

En la recta final del partido apretó la Cultural y al contragolpe pudo sentenciar el equipo local cuando Salvi Sánchez, a un minuto del final, se quedó solo pero acabó rematando desviado. Tuvo que ser otra contra en el descuento culminada por Bodiger, a centro de Salvi Sánchez, la que terminaba con la historia del duelo.

Al final, sufrida victoria local que le permite dar un nuevo paso en su camino hacia la salvación y deja al próximo rival del conjunto blanquiazul en la decimoctava posición, a un solo punto de la zona de descenso.