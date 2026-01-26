Mi cuenta

El Reino de León apunta al lleno para recibir al Dépor

El club ha informado de que solo quedan entradas de zona vip, cuyo precio oscila de los 80 a los 100 euros

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
26/01/2026 16:18
Quagliata conduce el balón ante Víctor García durante el duelo de ida entre el Dépor y la Cultural Leonesa
Quagliata conduce el balón ante Víctor García durante el duelo de ida entre el Dépor y la Cultural Leonesa
German Barreiros
El Deportivo cerrará el mes de enero ante la Cultural Leonesa este sábado 31 a las 18.30 horas en el Reino León que muy posiblemente colgará el cartel de 'No hay billetes'. Después de la derrota del pasado fin de semana ante el Racing de Santander (0-1) los blanquiazules tendrán un complicado compromiso ante el cuadro del Cuco Ziganda, que se encuentra en una posición comprometida de la tabla. 

Y de cara a la visita de los herculinos la demanda de entradas ha sido tal que el club colgó este lunes por la mañana un anuncio en sus canales de comunicación indicando que solo quedaban entradas de la Zona vip. Unas localidades cuyo precio va desde los 80 hasta los 100 euros. De cara a ese partido el club leonés envió al Dépor un total de 863 entradas (el aforo del campo es de 13.346 espectadores). Las entradas tenían un coste de 20 euros y cada abonado podía optar a dos como máximo en el caso de las 518 que gestiona el club. El resto (345), según informó el Deportivo, las gestionó y vendió la Federación de Peñas en virtud del convenio que este colectivo tiene suscrito con la entidad blanquiazul. Debido a la alta petición de entradas, superior a la oferta, el club tuvo que realizar un sorteo de las mismas. 

Afición del Dépor en la última visita al Reino de León

Prohibidas las camisetas del Dépor fuera de la grada visitante en el Reino de León

Más información

El encuentro, que apunta a tener una multitudinaria entrada, ha sido declarado de alto riesgo, el segundo de forma consecutiva que jugará el Dépor así tipificado, tras el pasado compromiso ante el Racing de Santander. Además, debido a esta denominación  las camisetas o cualquier identificativo del Deportivo está prohibido en cualquier zona del Reino de León que no sea la grada visitante. El no seguir esta norma podrá suponer la "expulsión del estadio", como apuntaba en su comunicado el propio club leonés. 

Asimismo, teniendo en cuenta el alto aforo esperado, el club leonés tampoco despachrá entradas el día del encuentro en las taquillas, que permanecerán cerradas.

