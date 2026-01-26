Los jugadores del Málaga celebran la victoria ante el Córdoba en el derbi andaluz en el Nuevo Arcángel @MalagaCF

La ‘Hypertensiones’ sabe mucho de resurrecciones y caídas. Equipos que empiezan en lo más alto y van diluyéndose y al revés. En el caso del Málaga, su meteórico ascenso viene de la mano de un entrenador de la casa y de muchos jugadores jóvenes y de la cantera, que han dado un paso al frente como Niño, Izan Merino, Rafita o Chupete. La dimensión que está cogiendo este jugador es algo que tiene que gestionar el Málaga. El atacante llegó a encadenar cuatro jornadas seguidas marcando, bigoleador ante el Dépor y suma ya nueve tantos. Tiene contrato hasta 2028 pero su valor de mercado se está disparando.

Forma parte de un ramillete de prometedores jóvenes del Málaga, muchos de la generación de 2004 o incluso anterior, que se han convertido en abanderados del equipo y de la reacción. Futbolistas muchos de ellos que apenas pasan de la veintena pero que han asumido rápidamente galones en el relanzado equipo malacitano. Y tal es la proyección de varias de estas perlas del Málaga, que incluso ya ha puesto sus ojos en ellas David Gordo, el seleccionador sub-21.

Este fue testigo de la victoria por la mínima en el Nuevo Arcángel. El sustituto de Santi Denia en el cargo tiene bien encarrilada, después de los compromisos de finales de 2025, la clasificación para el Europeo de la categoría, que además da el pase para Los Angeles 2028 (España fue plata en Tokio 2020 y oro en París 2024). Y en esa búsqueda y observación de nuevos talentos, en las filas malacitanas cuenta con un importante caladero. Consecuencia del trabajo con la cantera, en el que contribuyó el actual técnico, Francisco Funes y de la irrupción de muchos jugadores de la Academia a Segunda.

Una lista de futuribles, a los que se suman otros que ya han debutado, de cara al siguiente parón, en marzo, con sendos compromisos ante Chipre y Kosovo. Uno de estos es Adrián Niño, que ya se estrenó en el pasado parón, marcando incluso. Luego está el caso de futbolistas que han llegado a formar parte de las prelistas como Izan Merino, Chupete o el arquero Carlos López, a pesar de no contar por el momento con minutos. También ha entrado con fuerza futbolistas como Rafita Garrido, de 21 años, con versatilidad para ocupar las cuatro posiciones de la banda y que está cuajando buenos encuentros actuando por el carril izquierdo, a pierna cambiada.

Una polivalencia que en las categorías inferiores de la selección nacional suele estar muy bien valorada. Hay futbolistas talentosos que, no obstante, se quedan ahora mismo fuera del cupo, al ser todos nacidos en 2003, como el caso de Ángel Recio o Rafa Rodríguez. Llaman a la puerta de una próxima convocatoria canteranos que están de dulce de cara al arco rival como los citados Chupete y Niño. Más allá de la revolución que han liderado, con el Málaga subiendo posiciones en la tabla a pasos agigantados está el foco que se ha puesto sobre ellos. Los aplausos también apunta al cambio de capitán de un navío que parecía condenado a hundirse si no se le daba un certero golpe de timón.

De capa caída

Los resultados saltan a la vista. Cuando Sergio Pellicer fue destituido el pasado 17 de noviembre después de la derrota ante la Cultural Leonesa (1-0). Entonces el cuadro boquerón era decimoctavo, con 15 puntos, empatado con el Granada, el primer equipo que marcaba los puestos de descenso. La llegada de Juan Francisco Funes cambió radicalmente la cara al equipo, que encadena seis victorias seguidas y nueve jornadas invicto. Unos números superlativos para un entrenador de la casa, que llegó en un momento complicado a nivel deportivo y de resultados. Ascendió al primer equipo desde el filial malacitano, con el que disputó varios playoff hasta lograr el ascenso a Segunda RFEF. Bajo su tutela crecieron varios jugadores jóvenes, que posteriormente dieron el salto al primer equipo. Esa idea de cantera, de capital humano a aprovechar en un contexto de estrechez económica, ha dado sus frutos y los números le han dado la razón de forma notoria al técnico, en su primera experiencia en el fútbol profesional.

Debutó contra el Mirandés y el tanto en el último minuto de la contienda de Einar Galilea (3-2) puso la primera piedra en el cambio de tendencia. A ese estreno agónico le siguieron sendas tablas ante Valladolid y Zaragoza (1-1) y, posteriormente, una racha histórica de seis victorias consecutivas, algo que ningún otro equipo ha logrado hasta ahora esta temporada en Segunda. Ganó de forma consecutiva a Albacete, Almería, Sporting, Ceuta, Córdoba y Burgos.

Los 23 puntos sumados de 27 posibles dejan al Málaga como tercero, con 38 puntos, solo por detrás de Racing (44) y Castellón (39). Además, lo más relevante, han alejado 14 puntos del descenso y lo acercan a la permanencia. Funes, amante del ajedrez y defensor de que el halago debilita, no puede negar le evidencia del milagro de su ‘Baby Málaga’.