Uno por uno del rival | Talento con números para volar a Primera

Andrés Martín e Inigo Vicente celebran un gol del Racing de Santander LaLiga Hypermotion

El Racing de Santander sigue sujeto a las mismas raíces que le llevaron la pasada temporada a disputar las semifinales de playoff a Primera División

Lejos de buscar un cambio radical, los de José Alberto López vuelven a ser el equipo más ofensivo de LaLiga Hypermotion. Porque no fracasaron. Se quedaron a tres partidos.

Andrés Martín e Íñigo Vicente, en sus tareas respectivas de goleador y asistente, lideran de nuevo a un equipo que es más candidato al ascenso que nunca. Líderes en solitario y tras golear a su máximo perseguidor. Su técnico no ha variado el estilo porque no tiene motivos.

El mercado extranjero, con las incorporaciones de Facu González y Gustavo Puerta, y la conexión Bilbao-Santander por la autovía del Cantábrico, con donde llegaron Peio Canales y Manex Lozano, ha añadido garra y agresividad a la esencia ofensiva que dota de identidad al cuadro cántabro.

Así llegan los posibles titulares locales en el Deportivo-Racing:

Jokin Ezkieta. 29 años. 19 partidos.1710 minutos. 29 goles encajados. El primero de los varios jugadores que tiene el Racing en plantilla procedentes del Athletic Club. Es su cuarto año en Cantabria. Solo una lesión en el hombro derecho le ha separado del pleno de minutos en Liga. Simon Eriksson, sueco de 19 años, es su nuevo compañero en la portería desde esta semana.

Marco Sangalli. 23 años. 20 partidos.1107 minutos. 3 goles anotados. Extremo reconvertido a lateral. Un trabajador incansable para el carril derecho de José Alberto, con capacidad física para desplegarse de manera continua a campo contrario. Su principal defecto, la defensa en área propio. La virtud, su nivel ofensivo. Ha marcado tres goles en Liga. Todos en la última media hora.

Javi Castro. 25 años. 17 partidos.1156 minutos. 2 goles anotados. Con pasado en el Celta de Vigo B, el zaguero madrileño ha perdido protagonismo en su segunda temporada. Empezó el curso como titular indiscutible, pero la fuerte competencia con Pablo Ramón le ha relevado al banquillo en varios encuentros. Tan solo ha disputado 46 minutos en las tres últimas jornadas. Aseado en salida de balón y una amenaza a tener en cuenta en las jugadas de estrategia a favor del Racing.

Facu González. 22 años. 15 partidos. 1015 minutos. 1 gol anotado. Central uruguayo cedido por la Juventus. Una pequeña lesión a principios de noviembre le quitó del once inicial durante mes y medio. El resto, lo ha jugado casi todo. Llega a Riazor como el central jefe de la línea defensiva del cuadro cántabro. Expeditivo, fuerte y seguro en el juego aéreo.

Jorge Salinas. 18 años. 16 partidos. 1354 minutos. 0 goles anotados. Producto de la cantera, al igual que su competidor en el puesto. Mario García. Zurdo que destaca por su gran golpeo de balón. Tanto en movimiento como en parado. Encargado de dar profundidad y amplitud al costado izquierdo. Iñigo Vicente se aprovecha de su largo recorrido para hacer daño por dentro.

Damián Rodríguez. 22 años. 2 partidos. 104 minutos. 0 goles anotados. Recién llegado a El Sardinero en este mercado de invierno. A préstamo por el Celta de Vigo. El curso pasado disputó algo menos de 1000 minutos en Primera División a las órdenes de Claudio Giráldez, su gran valedor. Pese a su baja estatura es el centrocampista de corte más defensivo que alineó la última jornada frente a Las Palmas. Tiene buen pie para superar líneas de presión a través del pase e intuye de forma inteligente qué espacios debe ocupar para hacerse con balones divididos.

Gustavo Puerta. 22 años. 16 partidos. 1247 minutos. 3 goles anotados. Mediocentro traspasado por el Bayer Leverkusen e internacional con la selección absoluta de Colombia. En su debut con la camiseta verdiblanca, en la cuarta jornada, marcó el primero de los tres tantos que ha marcado hasta la fecha. Es agresivo con y sin balón y es habitual verle cerca del balcón del área para acabar jugada. Una de sus principales fortalezas es el golpeo desde media distancia.

Andrés Martín. 26 años. 22 partidos. 1848 minutos. 10 goles anotados. Extremo derecho o segundo punta según el contexto que demande el partido. Es el principal argumento del Racing de Santander para pelear por el ascenso, además de uno de los mejores jugadores de la categoría. No es sorpresa para nadie. Solo calca sus estadísticas del curso pasado. Es el segundo máximo goleador de Segunda División. El Racing hizo un esfuerzo para sacarle del Rayo Vallecano pagando dos millones de euros, pero ya están más que recuperados.

Peio Canales. 20 años. 17 partidos. 1357 minutos. 3 goles anotados. Una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion. Es la perla que faltaba en la línea de trescuartistas de los verdiblancos. Cedido por el Athletic Club, Peio es el complemento perfecto para Andrés e Íñigo. Rápido en la toma de decisiones y con la pegada suficiente como para aportar su grano de arena al equipo que más goles marca en Segunda División (49, ocho más que el segundo). Junto a David Mella formó parte de la selección española sub-19 que disputó el Mundial en Chile. Ambos se conocen a la perfección, aunque eso no influirá en el devenir del encuentro por la distancia entre sus demarcaciones.

Iñigo Vicente. 27 años. 21 partidos. 1650 minutos. 5 goles anotados. Un auténtico catalejo. Con él, el Racing ve más cerca la portería contraria. Suma doce asistencias en Liga. Más que nadie. Suele partir desde banda izquierda hacia dentro para generar superioridades númericas. Formado en Lezama, a sus 27 años de edad ha encontrado en Santander el sitio idóneo para repartir todo el fútbol que lleva dentro. Una explosión tardía en comparación a otros futbolistas de su nivel. Lidera el ritmo con el que el Racing juega. Todas las acciones ofensivas nacen fruto de su imaginación.