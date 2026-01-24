La previa de la jornada 23: Nuevos tiempos para los exdeportivistas Dani Rodríguez y Trilli

El betanceiro Dani Rodríguez posa con la bufanda de su nuevo equipo CD Leganés

Dos exblanquiazules como el betanceiro Dani Rodríguez y el ortigueirés Trilli estrenan equipo en la jornada 23 de la categoría de plata, que volverá a poner a prueba a todas las escuadras, ante la igualdad tanto en la pugna por el ascenso como por la permanencia.

Un pulso directo para engancharse arriba o hundirse

Valladolid (12º - 28 puntos) – Albacete (14º - 27 puntos)

Sábado, 14.00

El Pucela remata una semana de cesión de jóvenes valores que no terminan de cuajar, como Trilli, Arnu y Jorge Delgado, y los fichajes del delantero Noah Ohio y del extremo Lucas Martín Sanseviero, con un duelo ante otro histórico que tampoco arranca y que está más cerca del descenso que del playoff. El enfrentamiento puede reenganchar a uno de los dos a la pelea por el ascenso o hundirles un poco más.

El Albacete se ha llevado un duro palo con la lesión de Edward Cedeño, que recaló hace menos de una semana desde Las Palmas, pero no podrá jugar lo que resta de curso.

“Hay que estar atento hasta el final sobre lo que ofrece el mercado”, dice el técnico Alberto González.

Dani Rodríguez, “en condiciones” de estrenarse ya

Leganés (15º - 26 puntos) – Real Sociedad B (18º - 24 puntos)

Sábado, 16.15

La derrota en Castellón, tras dos triunfos seguidos, ha dejado a los pepineros de nuevo cerca de los puestos de peligro. También necesitado está el filial txuri-urdin, que marca la permanencia con un punto sobre el descenso.

En el Leganés puede estrenarse el betanceiro y ex del Dépor Dani Rodríguez, que ha firmado por lo que resta de curso, tras irse del Mallorca.

Igor Oca, técnico del cuadro madrileño espera “una aportación inminente” del coruñés y aunque no juega desde el pasado 23 de agosto, afirma que el exdeportivista “está en unas condiciones óptimas” para competir desde hoy mismo “por lo que hemos visto en estos dos entrenamientos. Va a aportar desde el primer día”.

Trilli apunta a la titularidad en su debut con el Córdoba

Las Palmas (3º - 38 puntos) – Córdoba (10º - 32 puntos)

Sábado, 18.30

“Las derrotas son parte del proceso y esta nos puso los pies en el suelo. Nos ha dolido lo justo y esto nos hará crecer”, apuntó ayer Luis García, entrenador de Las Palmas, tras caer por 4-1 frente al Racing la pasada semana y ante el choque contra un Córdoba que vio frenada su escalada hacia el playoff frente al Málaga (0-1) y que se ha reforzado con el exblanquiazul Trilli, cedido por el Valladolid. El canterano del Deportivo llega para cubrir la marcha de Carlos Isaac, un fijo en el once verdiblanco, y apunta a la titularidad.

Trilli, durante su presentación con el Córdoba Córdoba CF

“Ya lo conocía desde su etapa en el Deportivo. Va muy bien hacia adelante y tiene la sangre fría para levantar cabeza y buscar un compañero en línea de fondo. Tiene una buena conducción. Defensivamente tendré que amoldarle a nuestra manera de presionar. Nos puede mejorar y nos puede aportar cosas”, dijo ayer Iván Ania sobre el de Ortigueira.

Los de Borja Jiménez buscan volar hacia el playoff

Sporting (9º - 33 puntos) – Mirandés (22º - 17 puntos)

Sábado, 18.30

“Conseguimos al jugador que queríamos”, celebra el técnico sportinguista Borja Jiménez, tras el fichaje del delantero uruguayo Andrés Ferrari, que confía en que pueda estar inscrito para la cita de esta tarde. “Si todo se soluciona, estará en la convocatoria”, afirmó ayer el expreparador del Dépor.

Enfrente le espera un Mirandés a la deriva, que sigue fichando para intentar cambiar la dinámica. El último en llegar, Ali Houary, desde el Elche.

“Minimizar errores, ahí está la gran diferencia entre ganar o perder partidos”, señala Antxon Muneta, estratega del cuadro de Miranda de Ebro.

La necesidad nazarí mide la era post Tabatadze en Cádiz

Cádiz (8º - 34 puntos) – Granada (19º - 23 puntos)

Sábado, 21.00

El cuadro gaditano, tras caer de los puestos de playoff, afrontará su primer duelo sin su máximo artillero, Tabatadze, de baja lo que resta de curso por una lesión de rodilla.

“Es un contratiempo duro porque es importante para nosotros dentro y fuera del campo”, dice Gaizka Garitano, técnico del cuadro gaditano, sobre la lesión del georgiano.

Se mide a un Granada en descenso y que encadena seis jornadas sin ganar. Pese a la crisis, Pacheta, entrenador del cuadro nazarí, comenta que “no he sentido dudas en torno a mí ni en el club ni en la calle”.

Unión oscense para tratar de superar la crisis

Andorra (13º - 28 puntos) – Huesca (20º - 23 puntos)

Domingo, 14.00

Tras reaparecer en Burgos, después de superar una grave lesión de rodilla, el jugador del Huesca Jordi Martín está con ganas de ayudar a sus compañeros a reaccionar, antepenúltimos. “Tenemos el reto de salvar la categoría, es el momento de estar más unidos que nunca”, afirma.

El Andorra ha reforzado su ataque con Marc Cardona, cedido por Las Palmas.

Ipurua probará la reacción de un Almería dolido

Eibar (16º - 25 puntos) – Almería (5º - 36 puntos)

Domingo, 16.15

El cuadro armero, que tras reaccionar con dos triunfos seguidos, encadena dos jornadas sin ganar, será la prueba del conjunto de Rubi, después de su derrota ante el Dépor (1-2) que le impidió posicionarse en una plaza del playoff.

Los orelluts, ambiciosos y con licencia a todo

Zaragoza (21º - 21 puntos) – Castellón (2º - 38 puntos)

Domingo, 18.30

“Tenemos que dar un paso adelante en casa”, afirma Andrada, portero del cuadro maño, ante la visita de un Castellón en racha y dispuesto a todo.

En su intento de volver a la élite, los orelluts han reforzado su ataque con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF.

“No podemos ir de favoritos”, dice Pablo Hernández, entrenador del Castellón, que no se deja llevar por la euforia.

Caras nuevas en la Cenicienta y en la Cultural

Ceuta (11º - 32 puntos) – Cultural Leonesa (17º - 25 puntos)

Lunes, 20.30.

En su deseo de seguir siendo la Cenicienta, los de José Juan Romero se han reforzado esta semana con Illescas y Campaña. El equipo de Luis Chacón también tiene caras nuevas, Víctor Moreno y Homam Al-Amin.

“Me duele que nos ganen tan fácil”, dice Ziganda, técnico de la Cultu, tras el 2-4 contra el Sporting de la última cita.