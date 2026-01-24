El Racing de Santander y su aristotélico modelo: ¿contracultural o futurista?

Estructura. Organización. Equilibrio. Son los conceptos dominantes en el fútbol del año 2026. El control le ha ganado la partida a la improvisación como vía rápida hacia la consecución del resultado. No es una moda particular, vinculada a una específica región con posibilidades de contagio sobre el resto del mundo, sino que ya es una tendencia expandida por la irremediable globalización.

El juego de posición que Pep Guardiola y su Barcelona sublimaron en torno al 2010 marcaron una nueva etapa en el balompié. Muchos le siguieron. Otros buscaron el antídoto para hacer frente a esa idea. De esa lucha de poder derivó el fútbol actual, que vive en la era de las presiones, potenciado por un análisis que estudia todo hasta el mínimo detalle.

Sin embargo, en esa piscina de colectivos rígidos en pos de priorizar el resultado como único camino hacia la estabilidad, hay quien se atreve a nadar contracorriente. Uno de esos conjuntos es el Racing de Santander, una rara avis en la Liga Hypermotion. Porque el Deportivo recibe (mañana, 21.00 horas) a un líder que fluye desde un estilo particular, con matices diferentes a los de cualquier otra escuadra que trata de sobrevivir en la siempre traicionera categoría de plata.

José Alberto López, técnico racinguista, ha construido a un equipo que no ha sido capaz de tener la continuidad necesaria para culminar con éxito en las temporadas sus grandes momentos de juego. El preparador asturiano llegó a mitad de la campaña 2022-23 para lograr la permanencia con el conjunto santanderino, que por aquel entonces era un recién ascendido tras imponerse en el mano a mano con el Deportivo a través de un fútbol mucho más pragmático en Primera RFEF.

Con el nuevo técnico, el equipo se salvó. Y la llegada de futbolistas como Iñigo Vicente, Andrés Martín, Arana o Peque permitió que el Racing se fuese moldeando hasta acabar convertido, casi tres años después, en un evidente exponente del fútbol funcional, también conocido como relacional por colocar las relaciones entre sus futbolistas en el centro del juego.

Caos ordenado

Este funcionalismo defiende la movilidad libre pero coordinada a través de constantes permutas. Coloca en el foco al jugador por encima del sistema y lo invita a tomar constantes decisiones en función del contexto. El orden no está predefinido, sino que surge en función de lo que vaya sucediendo. Importa la relación entre las piezas del tablero, no su posición.

En la práctica, el funcionalismo fluye hacia un caos ordenado. Los equipos relacionales se agrupan en torno al balón para establecer relaciones a través de asociaciones cortas. No se trata de ocupar espacios previstos, sino de ofrecer soluciones al poseedor y elevar la incertidumbre del contrario, al que le es imposible predecir el siguiente movimiento.

De este modo, si el fútbol fuera filosofía, el juego de posición sería platónico y el relacionismo, aristotélico. El segundo fue discípulo del primero y no rompió radicalmente con sus ideas: solo las matizó a su manera. Algo similar sucede con fútbol de posición y de relación. Nacen de la misma base, pero crecen a través de diferentes caminos.

Platón creía en el mundo de las ideas. Estructuras, formas y modelos debían imponerse a la imperfecta realidad, tal y como el juego de posición funciona. Los carriles, alturas, triángulos y ocupaciones son ese orden teórico al que los jugadores deben adaptarse. Aristóteles, en cambio, desconfiaba de los modelos absolutos. No abogaba por formas universales, sino por la experiencia y la interpretación. Como el funcionalismo, que no ejecuta en base a un esquema sino a las relaciones. Importa lo que ocurre, no le que debería ocurrir. El caos relativo es parte del proceso creativo y, por eso, existe permisividad para que los futbolistas se acerquen más allá de las posiciones. Porque el orden no se establece, sino que emerge del juego.

¿Una muestra del futuro?

El modelo, por su evidente rupturismo con respecto al orden, no es ni mucho menos tendencia dominante en el balompié actual. Más bien se trata de un movimiento contracultural. Pero técnicos como Fernando Diniz con el Fluminense o Lionel Scaloni con la selección argentina lo han vuelto a poner muy recientemente en el foco.

De hecho, hay otros preparadores que vislumbran en algunas de sus características la siguiente evolución del fútbol. Un claro ejemplo de esto último es Mikel Arteta. El titular del banquillo del Arsenal no ha abogado, ni de lejos, por el funcionalismo como fórmula para construir su equipo. Más bien al contrario.

Sin embargo, el pasado verano, en una entrevista en ‘Universo Valdano’ explicaba cómo ve el fútbol actual y donde puede estar la siguiente evolución: “Va a haber un cambio otra vez. Hay tanta preparación, tanto análisis… que esto nos va a volver a sorprender. El detalle se está convirtiendo en lo más importante para ganar. La idea, la macroestructura, el cómo nos la pasamos y dónde nos ubicamos ya no tiene ninguna incidencia. ¿Quién es capaz de hacer una acción que defina un partido? Ahí está la diferencia. El atrevimiento, la inspiración. Que el jugador no juegue a equivocarse. Que sea todo mucho más fluido, la estructura. Jugar a generar el caos”.

El vasco proseguía relatando que “jugar al ajedrez no vale porque todos están ya muy preparados”. “Puede que el contrario tarde un minuto u ocho, pero acabará contrarrestando el movimiento con otro. Pero en el momento que se abra esa ventana… hay que aprovecharla y machacar. Y sino, hay que cambiar la estrategia y volver a hacerlo. El ‘yo’ tiene que multiplicar, no que sumar. El jugador tiene que multiplicar al colectivo porque hoy en día el colectivo por sí solo no vale”.

En esa creencia navega, con sus matices pero también desde hace ya algún tiempo, el Racing de Santander en su camino hacia Primera. De momento, no ha conseguido llegar a puerto. Pero al menos esta temporada va líder pasado el ecuador, viene de golear 4-1 al segundo y está logrando ser el equipo con mayor volumen ofensivo de la liga. El bloque cántabro no ha dejado de marcar en ninguno de los 22 partidos de liga disputados hasta la fecha. Y futbolistas como Andrés Martín, Iñigo Vicente o ahora el céltico Damián Rodríguez se encuentran en el ecosistema ideal para expresar sus mejores características y rendir a un nivel muy superior al de futbolistas de Segunda División.

No es de extrañar que el Racing sea uno de los equipos más estrechos en cuanto al bloque ofensivo. Estar cerca para conectar el talento desde la flexibilidad de la estructura. El plan es imperfecto, pues todas las fortalezas con balón se transforman luego en debilidades sin él para un equipo que quiere ser presionarte y que, aunque puede esperar, no sabe sufrir cuando le quitan la pelota. Precisamente a esas debilidades tratará de aferrarse un Deportivo que ya sufrió el ‘modo Django desencadenado’ en la ida tras perder su personalidad con balón y antes de reaccionar en el último tramo y acercarse al empate a base de empuje. Pero quizá más que haber emprendido un camino hacia una idea contracultural, el equipo santanderino esté poniendo en el escaparate la primera muestra de cómo puede ser el futuro del fútbol.