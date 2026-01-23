Mi cuenta

José Alberto: "Ellos están intentando caldear el partido por todos los medios posibles"

"En España tenemos a los mejores árbitros del mundo, pero todo lo que se dice de nuestras expulsiones les condiciona", dice el preparador cántabro 

Dani Fernández
Dani Fernández
23/01/2026 14:04
José Alberto, en rueda de prensa
José Alberto, en rueda de prensa
Racing Club
El Racing de Santander, líder en solitario de Segunda División, visita este domingo Riazor para enfrentarse al Deportivo en un encuentro que según José Alberto López, entrenador del cuadro cántabro, se está intentando caldear. El asturiano responde tajante a las polémicas que rodean al partido y da las claves para poder conseguir la victoria en Riazor.

Eriksson. "Es un portero que viene de otra Liga y tiene otro idioma. Viene de competir en otra Liga y lo he visto bien en estas tres sesiones de entrenamiento".

Simon Eriksson posando con la camiseta del Racing

Simon Eriksson: "Llegar al Racing es un paso grande en mi vida"

Andrés Martín y Arana. "Está bien. Ha sido control de cargas. No va a tener problemas para jugar el domingo. Arana acumula diferentes lesiones desde principios de temporada y deseamos que esté al 100% para el final de temporada".

Partido en Riazor. "Nos jugamos tres puntos importantes ante un rival directo. Encadenar victorias en esta categoría es clave y más si son ante equipos como Las Palmas y Dépor. Queremos confirmar que estamos bien y en buena línea. No pienso en las consecuencias que podría tener ganar".

Rumbo del equipo. "Nosotros no somos un equipo de ida y vuelta. Dominamos los partidos y somos de los equipos que más posesión tiene y más juega en campo contrario. Ese es nuestro camino. En este partido es determinante que el Dépor no corra con Yeremay, Luismi, Soriano... Son jugadores que con espacios marcan las diferencias. Va a ser una de las claves del partido".

Mercado. "Con los años he aprendido que no me tengo que centrar en cosas que no dependen de mí. Estoy encantado con la plantilla que tengo y un gustazo trabajar con estos jugadores".

Plan de partido. "Al jugar en casa tendrán que apretar un poco más. Eso imagino. He estado pendiente de la prensa coruñesa y están intentando caldear el partido por todos los medios posibles. Lo entiendo, pero nosotros tenemos que centrarnos en el juego. Riazor es un campo precioso y muy exigente, pero nos da igual. Vamos a dominar y ser dominados, pero queremos imponer nuestra idea".

Arbitraje. "El colectivo arbitral tiene mi respeto absoluto. Está fuera de dudas el trabajo que hacen. Están reconocidos como los mejores árbitros del mundo. Se pueden equivocar, como yo, pero todo lo que se dice de nuestras expulsiones condiciona a los árbitros. Las acciones que sufrimos van con una agresividad por encima de lo que marca el reglamento".

Dépor. "Es un gran equipo. Me parece increíble que hayan sido capaces de retener a Yeremay. No se si son verídicas las informaciones en cuanto a números, pero son ofertas muy por encima del presupuesto de muchísimos equipos de Segunda. Eso habla de la apuesta que están haciendo. Tienen capacidad de dominar y han conseguido buenos resultados en las tres últimas semanas ante rivales directos. Están en un buen momento".

