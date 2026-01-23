Mi cuenta

Rivales

El Castellón va con todo y paga para incorporar ya al actual pichichi de Primera RFEF

El club orellut ha anunciado este viernes el acuerdo con el Mérida para el traspaso de Álvaro García 'Varo'.

Jorge Lema
Jorge Lema
23/01/2026 14:12
Álvaro García, nuevo jugador del Castellón
Álvaro García, nuevo jugador del Castellón
CD Castellón
El mercado de invierno llega a su recta final y los equipos de Segunda aceleran para poner las guindas a sus plantillas de cara al tramo final de temporada. Especial énfasis en reforzar sus ataques están haciendo los aspirantes al ascenso, que no han parado de sumar pólvora durante todo el mes de enero, aunque eso supusiera pagar por ella. Es el caso del Castellón, segundo clasificado, que acaba de anunciar un acuerdo con el Mérida para el traspaso de Álvaro García 'Varo'.

El equipo orellut es uno de los más en forma de la categoría de plata. Desde el cambio en el banquillo y la llegada de Pablo Hernández van lanzados y en Castalia no quieren dejar pasar la oportunidad para buscar la gloria de la máxima categoría. Para ello han decidido ir con todo y tirar de chequera para hacerse con los servicios del actual pichichi de Primera RFEF.

Rubén Sánchez celebra su doblete contra el Zaragoza en la victoria 4-1 con la que el Castellón cerró el curso

El Castellón, la revelación de este curso, recupera a su goleador

Más información

Formado en las categorías inferiores del Racing de Santander, Álvaro García estaba siendo una de las sensaciones de la categoría de bronce, a la que llegó en verano después de completar un gran año en Segunda RFEF, firmando 17 goles con la SD Logroñés. No ha parado de ver puerta desde entonces, ya que en 20 partidos con el Mérida ha firmado 13 tantos, 12 en Liga y uno en la Copa del Rey.

El Castellón apuesta de esta forma por reforzar una delantera en la que, pese al buen rendimiento colectivo en ataque (es el cuarto equipo más realizador) nadie suma más de cinco goles, siendo Camara y Cala los máximos realizadores. Esta semana, el conjunto blanquinegro anunció también el fichaje de Raúl Sánchez, que regresa al club.

