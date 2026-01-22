Sangalli, el rey de Segunda que buscará en Riazor su partido 400

Sangalli posa para EFE ante la posibilidad de alcanzar los 400 partidos en Segunda División este domingo en Riazor Pedro Puente Hoyos

El futbolista del Racing de Santander Marco Sangalli (San Sebastián, 1992) puede vivir un momento histórico el domingo en Riazor. El extremo verdiblanco se encuentra a un partido de cumplir los 400 en Segunda División, una cifra que le convierte en el jugador con más encuentros en la categoría de plata de todos los que compiten en Segunda en la actualidad, el segundo de los que están en activo y el décimo del ranking histórico.

El donostiarra, formado en la cantera de la Real Sociedad, cuenta en su currículum con 397 partidos de la liga regular de Segunda más los dos de la semifinal del playoff de ascenso de la pasada campaña para sumar un total de 399 duelos en la categoría de plata.

La dilatada carrera de Sangalli llama la atención porque, a pesar de ser todo un experto en el segundo escalón nacional, apenas tiene dos partidos en Primera División. Precisamente, los dos primeros que jugó como profesional.

El 24 de agosto de 2013, cuando aún militaba en la Real Sociedad B, el técnico Jagoba Arrasate le hizo debutar en la máxima categoría. El guipuzcoano sustituyó a Seferovic en el minuto 77 del partido de la segunda jornada de Liga frente al Elche en el Martínez Valero. Un encuentro que finalizó en empate (1-1). Cuatro jornadas después, fue titular y completó los 90 minutos en la visita de la escuadra txuri-urdin al Camp Nou. Un duelo que se saldó con una goleada azulgrana (4-1), con tantos de Neymar, Messi, Busquets y Bartra para el Barça y De la Bella para el cuadro donostiarra.

Fue el último partido de Sangalli en Primera, aunque aún disputó uno más con la Real aquella campaña, pero en Copa del Rey, en diciembre de 2013 contra el Algeciras.

Al curso siguiente, se fue cedido al Alavés, con 91 partidos en Segunda B con el filial txuri-urdin y esos dos encuentros en Primera, más el de Copa, con la Real Sociedad en su mochila.

Con el Alavés se estrenó en la Segunda División, el 24 de agosto de 2014, en el campo del Leganés (1-1), y en esa categoría sigue desde entonces, a pesar de haber pasado por otros clubes: Mirandés, Alcorcón, Oviedo y Racing. 399 partidos, doce temporadas, 30 goles y 37 asistencias en la categoría de plata para convertirse en el rey.

Antonio Hidalgo es el séptimo

Ninguno de los futbolistas que compiten en la segunda competición en la actualidad supera los números del donostiarra y Alfredo Ortuño, del Cartagena, es el único futbolista en activo que mejora sus registros. El delantero murciano, que esta temporada compite en Primera RFEF, ha disputado 403 partidos en Segunda entre 400 de la liga regular y tres del playoff de ascenso. Es decir, que Sangalli está a cuatro de igualar la marca del atacante del Cartagena, así que lo normal es que le supere en lo que resta de curso, ya que aún quedan 20 jornadas, más el playoff, en el caso de que el Racing tenga que disputarlo, y el vasco es un fijo en la rotación de José Alberto, aunque no sea titular indiscutible. Ha participado en 20 de los 22 encuentros de Liga de este curso.

El extremo racinguista tiene a tiro a Kiko Olivas, octavo en el top histórico de Segunda División con 408 partidos, el entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, quien, durante su etapa como futbolista, jugó 412 encuentros en la categoría de plata, y el sexto del ranking, Iriome, con 416.

El rey histórico es el exjugador Nino con 578 partidos, seguido del exblanquiazul Rubén Castro (435), el ex del Lugo y del Compos Fernando Seoane (426), Quique Martín (425) y Albert Dorca (424).

Duelos con el Dépor

Sangalli se ha enfrentado ocho veces al cuadro deportivista. Los dos primeros fueron como jugador del Mirandés en los octavos de final de la Copa del Rey, durante la temporada 2015-16. El vasco completó los 90 minutos tanto en la ida, en Anduva (1-1), como en la vuelta en Riazor (0-3).

Los otros seis enfrentamientos contra el cuadro coruñés se produjeron, cómo no, en Segunda División. Con el Alcorcón ganó en casa (1-0) y empató en Riazor (2-2) en la campaña 2018-19. Con el Oviedo, perdió en A Coruña (3-2) y empató en el Carlos Tartiere (2-2) en la 2019-20, y el pasado curso, con el Racing, venció ambos duelos, 1-2 en Riazor y 2-1 en El Sardinero.