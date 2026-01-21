Trilli ya entrena con el Córdoba, su tercer destino desde que dejó el Dépor

Trilli, durante el entrenamiento del Córdoba de este miércoles Córdoba CF

Álvaro Trilli (Ortigueira, 2003) ya se entrena con sus nuevos compañeros del Córdoba desde este miércoles. La cesión del lateral derecho desde el Valladolid hasta final de temporada se hizo oficial a primera hora del día y apenas unas horas después ya se ejercitó con el equipo verdiblanco, el tercer destino del exjugador del Deportivo desde que abandonó Riazor en el verano de 2023.

El club cordobés subraya sobre el coruñés que "es un lateral de profundidad e imponentes condiciones físicas". Se trata de un fichaje que recala en el Nuevo Arcángel para cubrir la marcha de Carlos Isaac, quien el pasado lunes firmó con el Widzew Lodz hasta 2028, con opción a una temporada más, después de que la entidad polaca el millón de euros de su cláusula de rescisión.

Isaac era un fijo en los planes del entrenador Iván Ania. De hecho, ha disputado 17 encuentros de Liga este curso y ha formado en el once inicial en quince ocasiones. Trilli toma ahora el relevo del cacereño en el Córdoba, después de no haber conseguido convencer en el Valladolid.

El de Ortigueira se reencontró en el Valladolid el pasado verano con su excompañero Guille Bueno. De esta forma, el club blanquivioleta reunió a los laterales titulares del Dépor Juvenil de División de Honor que se proclamó campeón de España el 27 de junio de 2021, tras derrotar al Barcelona en la final (3-1). Bueno recaló desde el Borussia Dortmund alemán y desde el inicio se convirtió en titular indiscutible en el conjunto vallisoletano. El vigués disputó 19 de los 20 primeros encuentros de Segunda División, 17 como titular, pero el pasado 3 de enero sufrió una grave lesión de rodilla a los 20 minutos del partido contra el Racing de Santander en el Nuevo José Zorrilla. El exdeportivista sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior, esguince de ligamento colateral interno y lesión meniscal. Una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que le mantendrá unos nueve meses de baja.

Trilli, por su parte, ha asumido un rol bastante secundario en el Nuevo José Zorrilla desde el principio. Ha participado en diez encuentros de Liga, pero solo fue titular en una ocasión, frente al Sporting de Gijón, y apenas suma 199 minutos en Segunda con el conjunto pucelano. El ex del Deportivo se encontró en el Valladolid con la oposición de Iván Alejo, quien se ha asentado en la banda derecha.

Se trata del tercer destino del zaguero desde que abandonó Riazor, en el verano de 2023. Trilli dejó el Deportivo para fichar por el Barcelona y jugar en el filial azulgrana, pero las lesiones le impidieron brillar y tras 29 partidos de Primera RFEF con el Barça Atlètic entre las temporadas 2023-24 y 2024-25 (16 como titular), hizo las maletas el pasado verano rumbo a Valladolid para estrenarse en el fútbol profesional. A mitad de temporada, cambia de equipo y se marcha al Córdoba para seguir compitiendo en Segunda División.

El Córdoba visitará Riazor en la jornada 33, prevista para el domingo 1 de abril. De esta forma, Trilli tendrá una nueva oportunidad de enfrentarse a su exequipo, ya que hasta ahora no ha logrado hacerlo. Cuando el Valladolid jugó en el estadio coruñés el pasado 26 de octubre, el lateral derecho estuvo en el banquillo, pero no llegó a saltar al césped.