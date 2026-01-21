Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

Simon Eriksson: "Llegar al Racing es un paso grande en mi vida"

El portero sueco fue presentado este martes y será el segundo en el arco, por detrás de  Ezkieta, en el cuadro cántabro

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro y Agencias
21/01/2026 16:38
Simon Eriksson posando con la camiseta del Racing
Simon Eriksson posando con la camiseta del Racing
@realracingclub
El nuevo portero del Racing de Santander, Simon Eriksson, ha asegurado que firmar por el club santanderino, procedente del IF Elfsborg, es "un paso grande" en su vida, tanto deportiva como personal.

El arquero escandinavo ha reconocido, en rueda de prensa, que salir de Suecia "no ha sido una decisión fácil", aunque tiene claro que se va a adaptar "rápidamente".

Simon Eriksson (Uppsala, Suecia, 2006) ha afirmado que tiene "muy buena impresión" del Racing como club y de Santander como ciudad, y que se ha decantado por la oferta verdiblanca por el proyecto de futuro que le ha presentado el director deportivo del club, Chema Aragón. "Es la decisión adecuada, estoy muy contento", declaró.

Eriksson, durante su etapa en el Elfsborg

El Racing sigue animando el mercado de invierno y ficha a un portero de futuro

En este sentido, ha apuntado que la sensación que tuvo cuando habló con el Racing es que el proyecto es "muy interesante", y tiene claro que es un lugar en el que puede evolucionar mucho como portero.

"Estoy muy contento de poder participar en el proyecto del Racing. He estado en contacto con los suecos que han estado en el club como Markus Rosenberg u Olof Mellberg y todo lo que me han contado es muy positivo, que es un club familiar en donde los aficionados son fantásticos. Han sido todas buenas impresiones", dijo

Un portero "trabajador"

Eriksson, internacional sub-21 con Suecia, se definió como un portero "muy trabajador" que, según sus diferentes entrenadores, no tiene "muchos defectos". Sin embargo, subrayó que cuando le dicen que tiene que mejorar en algo "trabaja mucho" para pulir esos fallos hasta conseguir quitarlos. "Quiero evolucionar y no tengo prejuicios sobre mí mismo", ha señalado.

Además, aseguró que es "una persona extrovertida dentro del campo", a la que le gusta mostrar sus sentimientos, algo que le hace conectar con el público porque le da adrenalina.

El meta que Chema Aragón quería

Por su parte, el director deportivo el Racing, Chema Aragón, apuntó que el fichaje de Simon Eriksson "ha llegado tarde", pero tenía claro que era el portero que necesitaba el Racing, porque es un jugador "de presente y futuro".

"Creemos que le puede competir la portería a Jokin. Estamos muy contentos con el fichaje de Simon, porque tiene unas condiciones muy buenas para poder ser portero del Racing durante unos cuantos años", ha dicho.

Aragón reconoció que el club ha hecho una inversión "que no es habitual en un portero", pero cree que "merece la pena" apostar por el escandinavo porque le ha demostrado que llega a Santander para "comerse el mundo".

Según el director deportivo, con el fichaje de Simon Eriksson la plantilla está cubierta en todas las posiciones, aunque hay algún jugador que, por la falta de minutaje, se ha planteado poder salir.

