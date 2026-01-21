El Deportivo, obligado a acorazarse ante el Racing

El Deportivo no deja su marco a cero desde el pasado 29 de noviembre en Albacete (0-2) FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo está obligado a reajustar su engranaje defensivo para intentar dejar su marco a cero de nuevo ante un Racing de Santander que ha logrado comulgar con el gol en las últimas 24 jornadas de Liga —las 22 de este curso y las dos últimas del pasado—.

El cuadro herculino, revitalizado en su moral después de haber hecho añicos su mala racha de resultados venciendo en el UD Almería Stadium (1-2), no ha logrado dejar su marco a cero en las seis últimas fechas ligueras.

Concretamente, los coruñeses recibieron tantos de modo consecutivo frente a Almería (1-2), Las Palmas (1-1), Cádiz (2-2), Andorra (1-0), Real Sociedad B (0-3) y Castellón (1-2).

La escuadra de Antonio Hidalgo no deja su meta inmaculada desde el 0-2 en Albacete en la jornada decimosexta, el 29 de noviembre.

Por su parte, el Racing sigue demostrando que desde la llegada al banquillo de José Alberto López, en diciembre de 2022, es un vendaval ofensivo, y es que suma 24 jornadas consecutivas anotando, es decir, las 22 primeras de esta temporada y los dos últimos encuentros de la anterior.

Además, si se contasen los dos partidos de playoff de ascenso ante el Mirandés, el Racing sumaría 26 partidos seguidos marcando gol, unos números que invitan al optimismo en la parroquia verdiblanca, puesto que el último encuentro en el que no marcó fue el 18 de mayo de 2025 en Almería.

Ciñéndose a esta temporada 2025-26, en la que ha anotado en todos los partidos de LaLiga Hypermotion, el Real Racing Club ha batido un nuevo récord, ya que ningún otro equipo había conseguido hacer gol en todos los partidos de una misma vuelta desde que la Segunda División es de 22 equipos.

Además, el buen hacer ofensivo del club cántabro, con 49 goles en 22 jornadas, promediando 2,22 tantos por encuentro, le llevaría si sigue en esta línea a hacer en las 42 jornadas casi cien goles, unos números nunca vistos en la categoría de plata. En este sentido, la eficacia del Racing se vio demostrada este pasado domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas.

Y es que el equipo de Luis García no había encajado en ningún partido más de un gol y el conjunto de José Alberto le hizo, nada más y nada menos, que cuatro. Hasta el momento, el equipo insular solo había encajado 13 goles en LaLiga Hypermotion, y el Racing fue capaz de endosarle casi un cuarto de los tantos que había recibido en todo el campeonato. Los números verdiblancos se pueden demostrar con las estadísticas individuales de sus futbolistas, ya que entre los cuatro máximos anotadores de la liga, el Racing tiene a dos: Andrés Martín y Asier Villalibre, ambos con diez.

Además, dos escalones por debajo, con ocho goles, se encuentra Jeremy Arévalo, un futbolista que, desde el día 2 de enero, ya no pertenece al club santanderino, puesto que el Stuttgart pagó su cláusula de rescisión.

Camino de récord

La espectacular campaña que está rubricando el Racing de Santander encuentra un nuevo dato que evidencia que la escuadra entrenada por José Alberto parte como uno de los más firmes candidatos al ascenso. En el plano anotador, ha registrado un promedio de 2,22 dianas por partido.

Para dar cuenta de estadísticas similares en Segunda hay que remontarse casi dos décadas, concretamente a la campaña 2011-12. Curiosamente, ese ejercicio dos equipos sobrepasaron la marca de dos dianas por compromiso: Barcelona B y Betis. Los dos clubes acabaron la liga con 85 aciertos en 42 encuentros, con un promedio superior a las dos dianas por aparición liguera. Entre los tres máximos artilleros de la categoría sobresalen dos delanteros de la formación santanderina. Concretamente, el extremo Andrés Martín figura como el máximo realizador —empatado con Sergio Arribas, del Almería—, con once transformaciones, mientras que con una menos, diez, aparece un fichaje del presente curso en el conjunto cántabro, Asier Villalibre.

Además de por su eficacia en el torneo de la regularidad, el Racing de Santander ha sabido también perforar el marco rival en la Copa del Rey. Salvo en su último enfrentamiento ante el Barcelona en octavos de final, la escuadra de El Sardinero hizo gala de una más que notable pegada. En primera ronda, en su visita a la SD Logroñés, el Racing se apuntó un cómodo triunfo por 0-4 en el estadio de Las Gaunas. En la siguiente eliminatoria los de José Alberto sufrieron bastante más para dejar en la cuneta a la Ponferradina, a la que doblegaron por un marcador de 1-2. Ya en dieciseisavos de final, frente a un Primera como el Villarreal, el resultado fue de 2-1 en feudo santanderino.

Fichaje presentado

El nuevo portero del Real Racing Club, Simon Eriksson, aseguró en su presentación que firmar por el club santanderino, procedente del IF Elfsborg, es “un paso grande” en su vida, tanto deportiva como personal. El arquero escandinavo ha reconocido, en rueda de prensa, que salir de Suecia “no ha sido una decisión fácil”, aunque tiene claro que se va a adaptar “rápidamente”. Simon Eriksson (Uppsala, Suecia, 2006) afirmó que tiene “muy buena impresión” del Racing como club y de Santander como ciudad, y que se ha decantado por la oferta verdiblanca por el proyecto de futuro que le ha presentado el director deportivo del club, Chema Aragón.

“Es la decisión adecuada, estoy muy contento”, dijo. En este sentido, ha apuntado que la sensación que tuvo cuando habló con el Racing es que el proyecto es “muy interesante”, y tiene claro que es un lugar en el que puede evolucionar mucho como portero.