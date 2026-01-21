Dani Rodríguez se marcha al Leganés

Dani Rodríguez, betanceiro y canterano del Dépor, celebra un gol con el Mallorca RCD Mallorca

El Leganés ha llegado a un acuerdo con el centrocampista Dani Rodríguez para su incorporación al cuadro pepinero hasta final de la presente temporada. El gallego, con gran experiencia en Primera, llega tras pasar las últimas siete temporadas y media en el Mallorca.

Rodrigo Lovelle, representante de Dani Rodríguez, lanza un guiño al Dépor: "¿Cómo podría decirle Dani que no?" Más información

"Natural de Betanzos, Dani Rodríguez se formó en la cantera del Deportivo, llegando a debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey. Tras pasar por Conquense, Racing de Ferrol o Racing de Santander, llegó en 2015 al Albacete Balompié, consiguiendo el ascenso a Segunda División y debutando al año siguiente en la categoría de plata", informa la entidad de Butarque.

El 'Tigre de Betanzos', que cerró su etapa como bermellón con 282 partidos oficiales, en los que marcó 32 goles y repartió 39 asistencias, ha sonado con fuerza para engrosar las filas del Deportivo este mercado de invierno.

Apartado por Jagoba Arrasate desde agosto por una crítica a su técnico por no darle minutos en el Santiago Bernabéu (también fue desposeído de la capitanía), Dani proseguirá con su carrera en el Leganés, que deberá rendir visita al Deportivo el fin de semana del 3 de mayo.