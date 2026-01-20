Trilli, cerca de cambiar Valladolid por otro Segunda

Trilli, con el Valladolid Real Valladolid

El lateral derecho Álvaro Trilli (Ortigueira, 2003) no termina de encontrar un equipo en el que asentarse, desde que se marchó del Deportivo, en el verano de 2023. Se fue al Barcelona, para jugar en el filial azulgrana, pero las lesiones le impidieron brillar y tras 29 partidos de Primera RFEF con el Barça Atlètic entre las temporadas 2023-24 y 2024-25 (16 como titular), hizo las maletas el pasado verano rumbo a Valladolid para estrenarse en el fútbol profesional.

El Pucela permitió a Trilli reencontrarse con su excompañero Guille Bueno, también fichado el pasado verano. De esta forma, el club blanquivioleta reunió a los laterales titulares del Dépor Juvenil de División de Honor que se proclamó campeón de España el 27 de junio de 2021, tras derrotar al Barcelona en la final (3-1). Bueno recaló desde el Borussia Dortmund alemán y desde el inicio se convirtió en titular indiscutible en el conjunto vallisoletano. El vigués disputó 19 de los 20 primeros encuentros de Segunda División, 17 como titular, pero el pasado 3 de enero sufrió una grave lesión de rodilla a los 20 minutos del partido contra el Racing de Santander en el Nuevo José Zorrilla. El exdeportivista sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior, esguince de ligamento colateral interno y lesión meniscal. Una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que le mantendrá unos nueve meses de baja.

En el caso de Trilli, tampoco ha tenido demasiada fortuna en su aventura pucelana. El lateral diestro ha participado en diez encuentros de Liga, pero salvo en el duelo contra el Sporting en el campo pucelano (2-3), en el que jugó de inicio y aguantó 74 minutos sobre el césped, su participación ha sido bastante residual. De hecho, solo suma 199 minutos en Segunda con el conjunto pucelano y lleva tres jornadas seguidas sin jugar. Trilli se ha encontrado con la oposición de Iván Alejo, quien se ha asentado en la banda derecha del Pucela. Aun así, ni siquiera ha logrado convertirse en la segunda opción para dicha demarcación y ha perdido su sitio en el equipo blanquivioleta.

Según adelanta el Diario de Córdoba, el futbolista de Ortigueira puede buscar un nuevo reto en el Córdoba, también de Segunda División, como refuerzo invernal, tras la marcha de Carlos Isaac al Widzew Lodz polaco. Trilli recalaría en calidad de cedido en el equipo verdiblanco, el que sería su tercer destino desde que abandonó el Dépor. El conjunto andaluz, entrenado por Iván Ania, pelea por engancharse al playoff de ascenso. Los cordobeses son décimos, con 32 puntos, a tres del sexto puesto y con cuatro más que el Valladolid, que, a pesar de arrancar el curso como uno de los principales favoritos al ascenso, se encuentra lejos de su objetivo.

El Córdoba visitará Riazor en la jornada 33, prevista para el domingo 1 de abril. De oficializarse su fichaje, Trilli tendría así una nueva oportunidad de enfrentarse a su exequipo, ya que hasta ahora, no ha logrado hacerlo nunca. Cuando el Valladolid jugó en el estadio coruñés el pasado 26 de octubre, el lateral derecho estuvo en el banquillo, pero no llegó a saltar al césped.